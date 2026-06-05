DOCUMENT oficial al Guvernului arată miza uriașă a exploziei din Portul Constanța: drona a ajuns într-una dintre cele mai sensibile zone strategice ale României

Explozia dronei maritime din Dana 78 a Portului Constanța nu reprezintă doar un incident spectaculos petrecut într-o zonă portuară. Documentele oficiale ale statului român arată că deflagrația s-a produs într-un perimetru aflat în imediata apropiere a unor obiective considerate esențiale pentru securitatea energetică, economică și maritimă a României.

Hărțile anexate Planului de amenajare a spațiului maritim, aprobat prin OUG 97/2023, indică prezența unor infrastructuri petroliere, conducte, coridoare de navigație și zone strategice care transformă incidentul de vineri într-unul dintre cele mai grave evenimente de securitate petrecute în ultimii ani la Marea Neagră, potrivit ZIUA de Constanța.

De ce Dana 78 este mult mai importantă decât pare la prima vedere

Pentru publicul larg, Dana 78 este doar un punct de pe harta Portului Constanța. În realitate, zona reprezintă una dintre porțile de acces către infrastructura critică a celui mai mare port de la Marea Neagră.

Tot aici funcționează baza Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), instituția responsabilă de operațiunile de căutare și salvare pe mare, intervențiile în caz de accidente navale și răspunsul rapid în situații de poluare marină.

Explozia a avut loc chiar în apropierea acestei baze operative, unde sunt acostate nave de intervenție și unde funcționează structuri esențiale pentru gestionarea urgențelor maritime.

Faptul că drona a ajuns exact în această zonă explică mobilizarea fără precedent a SRI, MApN, Poliției de Frontieră, ISU și a celorlalte structuri implicate în intervenție.

Hărțile oficiale arată o concentrare uriașă de infrastructură energetică

Planul de amenajare a spațiului maritim aprobat de Guvern include hărți detaliate privind conductele submarine, infrastructura petrolieră și zonele de siguranță din sectorul românesc al Mării Negre. Documentele evidențiază densitatea infrastructurii energetice din apropierea Portului Constanța și rolul strategic al acestei zone pentru economia națională.

În apropierea Danelor 77, 78 și 79 se află facilități utilizate pentru manipularea produselor petroliere și conexiuni către sistemele naționale de transport al hidrocarburilor. Tocmai această vecinătate a determinat autoritățile să trateze incidentul ca pe o situație cu potențial major de risc.

Orice incendiu extins, propagare a suflului exploziei sau afectare a infrastructurii industriale ar fi putut genera consecințe greu de estimat într-unul dintre cele mai importante noduri energetice ale României.

Portul Constanța nu este doar un port. Este un obiectiv strategic european

Documentul aprobat de Guvern subliniază că Portul Constanța ocupă o poziție esențială în rețeaua europeană de transport și în dezvoltarea economiei maritime a României. Planul de amenajare a spațiului maritim vorbește despre necesitatea protejării infrastructurilor existente și despre reducerea riscurilor care pot afecta activitățile maritime, energetice și comerciale.

În ultimii ani, după izbucnirea războiului din Ucraina, Portul Constanța a devenit una dintre principalele porți logistice ale regiunii, gestionând volume record de mărfuri și transporturi strategice.

Din acest motiv, orice incident care implică dispozitive militare, drone maritime sau obiecte explozive este analizat într-un context mult mai larg decât simpla dimensiune locală.

De ce autoritățile au evacuat zone întinse din Constanța

Mulți constănțeni s-au întrebat de ce a fost necesară evacuarea preventivă a unor zone întinse și emiterea mesajelor RO-Alert.

Răspunsul se regăsește chiar în procedurile de securitate prevăzute pentru situațiile în care sunt identificate obiecte cu potențial exploziv în mediul maritim.

În astfel de cazuri, perimetrele sunt izolate imediat, accesul este restricționat, iar intervenția este preluată de structuri specializate în evaluarea și neutralizarea amenințărilor. Tocmai acest protocol a fost aplicat și în cazul dronei descoperite în Dana 78.

Planul aprobat prin OUG 97/2023 reamintește că Portul Constanța este un hub de importanță europeană deosebită, lider în regiunea vestică a Mării Negre și nod central al Coridorului transeuropean Rin-Dunăre (rețeaua TEN-T centrală). Reglementările integrate în ordonanță subliniază că dezvoltarea durabilă a economiei albastre depinde în mod absolut de siguranța traficului și de reducerea la minimum a riscurilor de securitate.

Dincolo de ancheta penală și de investigațiile tehnice aflate în desfășurare, incidentul ridică o întrebare esențială pentru autorități: cum a reușit o dronă maritimă capabilă să transporte încărcături explozive să ajungă într-unul dintre cele mai importante perimetre portuare și energetice ale României?

Răspunsul la această întrebare ar putea avea implicații mult mai mari decât simpla elucidare a unui incident izolat. Miza este legată de securitatea infrastructurii critice a statului român, de protecția traficului maritim și de capacitatea sistemelor de supraveghere de a detecta din timp amenințări care, în alte circumstanțe, ar putea produce consecințe incomparabil mai grave.