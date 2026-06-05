E încălcată Constituția, România va intra în Cartea Recordurilor. Acuzații dure după numirea lui Tomac în funcția de premier

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat pe Facebook desemnarea lui Eugen Tomac ca premier de către președintele Nicușor Dan, lansând critici privind respectarea procedurilor constituționale și lipsa unei majorități parlamentare clare în jurul noii propuneri.

Neconstituțional?

În analiza sa, Piperea invocă articolul 103 din Constituție, subliniind că președintele are dreptul de a desemna un candidat pentru funcția de premier, însă numai în urma consultărilor cu partidele parlamentare și cu intenția formării unei majorități care să susțină viitorul guvern.

Acesta face trimitere și la decizii ale Curții Constituționale din 2014 și 2020, susținând că desemnarea nu poate avea un caracter discreționar și că trebuie să urmărească formarea unei majorități parlamentare reale.

„Dacă intenția este alta, de exemplu, aceea de a se obține un «guvern al meu», atunci Constituția este încălcată în spiritul său", a scris Piperea, amintind și precedente din mandatele fostului președinte Klaus Iohannis sau Traian Băsescu.

Europarlamentarul trece în revistă și pozițiile partidelor parlamentare, susținând că AUR ar fi cerut mandat de formare a guvernului, PNL nu ar susține un executiv tehnocrat, iar UDMR s-ar fi exprimat împotriva unui astfel de scenariu. În cazul USR, acesta afirmă că ideea unui „guvern tehnocrat" ar fi contradictorie, în timp ce PSD rămâne, în opinia sa, „singura mare necunoscută".

România, în Cartea Recordurilor

Piperea avansează ipoteza că, în lipsa unei majorități pentru actuala propunere, ar putea urma o nouă nominalizare, cu posibile efecte politice majore asupra partidelor parlamentare.

„Dacă trece guvernul Tomac, România va intra în cartea recordurilor ca unica țară din lume care va fi avut toate partidele parlamentare în opoziție", a mai scris europarlamentarul.

În final, acesta afirmă că o astfel de evoluție ar transmite un semnal negativ către electorat, susținând că „mesajul pentru cetățeni ar fi catastrofal: nu mai mergeți la alegeri, că votul vostru este complet inutil".