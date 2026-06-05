Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă: Vinovată este integral Ucraina. Ideea este să nu se mai repete
Postat la: 05.06.2026 |
Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, așteaptă ca Ucraina să-și ceară scuze și să dea explicații pentru incidentul din Portul Constanța.
Forțele Navale Ucrainene au anunțat că au pierdut controlul asupra dronei care a explodat la Constanța ca urmare a unor acțiuni ale unor mijloace de război electronic ale inamicului și astfel ambarcațiunea a ajuns în apropierea României.
"Datoria mea este să înțeleg obiectiv o realitate. Ce înseamnă asta? Odată că au pierdut controlul, a fost război electronic. Trebuie să explice în detaliu cum drona respectivă, după ce a fost bruiat semnalul prin care controlau ei, ori a putut să intre după un anumit algoritm în portul nostru, ori o altă parte a luat controlul și pe viitor trebuie să ia măsuri.
Ăsta este primul element, pentru că indiferent de situația în care această ambarcațiune a ajuns în portul Constanța este responsabilitatea integrală a Ucrainei, așa cum acuzăm Rusia când drone rusești lovesc Galațiul, indiferent ce mijloace sunt în spațiul aerian ucrainean, pentru că ei trebuie să se apere, vinovată este Rusia, când o dronă rusească lovește la Galați, așa, acum, vinovată este integral Ucraina, pentru că este datoria lor să ia toate măsurile astfel încât chiar și în situația în care pierd controlul, această dronă să nu intre în portul Constanța.
Sunt convins că ucrainienii nu numai că vor cere scuze, dar vor da explicații. Ideea este să nu se mai repete", a declarat Sandu Valentin Mateu la TVR Info.
Autoritatea Navală: Drona nu putea fi detectată de radar
Autoritatea Navală Română (ANR) precizează că în atribuțiile sale intră supravegherea traficului maritim civil, pe când monitorizarea dronelor navale intră în competența instituțiilor din domeniul apărării și securității naționale.
De asemenea, ANR infirmă speculațiile legate de posibilitatea detectării de către radar a dronei ucrainene care a intrat în portul Constanța.
„Ambarcaţiunile de mici dimensiuni, precum şi obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. În asemenea situaţii, identificarea, confirmarea şi urmărirea unei ţinte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorităţii Navale", au precizat reprezentanții ANR
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