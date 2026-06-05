Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța: Ucraina a confirmat că a pierdut controlul a patru drone marine. Toate au explodat

Guvernul României anunță că drona marină care a explodat vineri dimineață în Portul Constanța era una dintre cele patru drone asupra cărora partea ucraineană a pierdut controlul. Potrivit comunicatului transmis de Executiv, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni imediat după identificarea dronei, iar aceștia au confirmat pierderea controlului asupra celor patru mijloace.

Incidentul a început în jurul orei 06:20, când Garda de Coastă a fost informată de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare că în Dana 78 din Portul Constanța fusese observat un obiect plutitor, posibil dronă. Ulterior, au fost informate MApN și SRI, iar autoritățile au relaționat cu Autoritatea Navală Română pentru restricționarea traficului naval în port și cu Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru măsuri de securitate portuară.

O echipă a Grupului de Nave Constanța s-a deplasat în zonă pentru izolarea perimetrului până la sosirea forțelor specializate.

Ucraina a confirmat pierderea controlului asupra celor patru drone

Guvernul precizează că, după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu partea ucraineană. Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone.

Celelalte trei drone s-au autodetonat: două în larg și una în afara portului. Confirmarea acestor evenimente a venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române, potrivit comunicatului Executivului.

Autoritățile române au cerut Ucrainei să transmită notificări de îndată în situații similare care pot genera riscuri pentru România. De asemenea, miniștrii Apărării și Internelor au solicitat omologilor ucraineni o consultare în sistem video-conferință.

Semnal de autodistrugere detectat cu trei minute înainte de explozie

Guvernul prezintă și cronologia intervenției. Potrivit comunicatului, echipe specializate din cadrul MApN, SRI și Poliției de Frontieră s-au deplasat la fața locului imediat după sesizare.

În jurul orei 10:25, autoritățile au detectat un semnal de autodistrugere. În acel moment au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului implicat în cercetare, închiderea zonei din port și stabilirea unei zone de siguranță de un kilometru.

La ora 10:28, drona a explodat. Guvernul precizează că explozia nu a fost controlată, ci s-a produs după ce drona a intrat în modul de autodistrugere.

Un minut mai târziu, la 10:29, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța. Nu au fost înregistrate victime.

Două explozii observate la 145 de kilometri est de Constanța

Între orele 10:32 și 11:30 au fost efectuate șase apeluri la 112, prin care erau semnalate explozii sau erau cerute explicații.

La ora 10:45, o navă comercială aflată la 145 de kilometri, respectiv 80 de mile marine est de Constanța, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanță de 10 mile marine, aproximativ 18 kilometri, față de aceasta.

La 10:54 a fost ridicat elicopterul SMURD Constanța pentru susținerea intervenției, iar la 11:05 polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au observat o posibilă explozie în afara Portului Constanța.

RO-Alert pentru Constanța și Tulcea. Evacuări preventive pe litoral

La ora 11:21 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru evacuarea zonei pe o rază de un kilometru în zona costieră a Portului Constanța. Opt minute mai târziu, la 11:29, a fost transmis un al doilea mesaj RO-Alert pentru județele Constanța și Tulcea, pentru măsuri de prevenție, îndepărtarea de zona costieră și informarea populației în cazul observării unor drone.

La 11:50, un al doilea elicopter, din județul Tulcea, a fost ridicat pentru cercetare și observare pe întreaga zonă de litoral.

Ulterior, la 13:50, autoritățile au început evacuarea preventivă pentru faleza Cazinoului, plaja din Costinești, Vama Veche, Mamaia și operatorii economici din zona litoralului.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 14:35, după confirmarea că toate cele patru drone ucrainene s-au autodistrus și nu mai reprezintă un pericol.

MAI, MApN și SRI au intervenit în Portul Constanța

Pentru gestionarea situației, autoritățile au dispus evacuarea populației, izolarea perimetrului, restricționarea traficului și cercetarea la fața locului. La intervenție au participat structuri ale MAI, MApN și SRI.

Ministrul Afacerilor Interne a dispus deplasarea de urgență la Constanța a secretarului de stat Raed Arafat, pentru coordonarea acțiunilor. Cooperarea între MAI, SRI și MApN a fost asigurată prin Centrul Național de Conducere Integrată de la Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit Guvernului, după dubla confirmare că toate cele patru drone s-au autodistrus și nu mai reprezintă vreun pericol, măsurile de evacuare a populației au fost oprite.

Zeci de pompieri, polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră, mobilizați

La intervenție au fost mobilizate 80 de cadre ale ISU Constanța, opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, 11 echipaje SMURD, trei autospeciale pentru transport personal și victime multiple, un echipaj CBRN, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un container multirisc și un Punct Medical Avansat categoria I.

Au mai fost mobilizați 16 jandarmi, 33 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră, cu trei ambarcațiuni. Grupa operativă de comandă de la Ministerul Afacerilor Interne rămâne activă și în orele următoare.