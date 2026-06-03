Cearta Secolului: Cum interpretează experții tensiunile dintre Trump și Netanyahu și înjurăturile fără precedent
Postat la: 03.06.2026 |
Blocat în negocieri complicate cu Iranul, Donald Trump a părut să-şi verse nervii asupra marelui său aliat, premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează marţi AFP într-un amplu comentariu.
Experţii reamintesc totuşi că nu este prima oară când se manifestă astfel de tensiuni şi cu siguranţă nu va fi ultima oară, afirmând că totuşi cei doi lideri rămân aliaţi apropiaţi în pofida obiectivelor lor divergente.
Trump l-ar fi numit pe Netanyahu „complet nebun"
Potrivit Axios, preşedintele american l-a numit pe interlocutorul său "complet nebun" şi l-a acuzat, într-o discuţie telefonică, că pune în pericol negocierile cu Iranul prin atacurile sale asupra Hezbollahului libanez. Acelaşi site american a mai relatat şi pe 20 mai despre o discuţie foarte dificilă între cei doi lideri, care l-ar fi lăsat în tensiune pe prim-ministrul israelian.
Experții pun sub semnul întrebării amploarea conflictului
Mairav Zonszein, specialistă în Israel în cadrul International Crisis Group (ICG), susţine totuşi că aceste informaţii trebuie tratate "cu prudenţă". "Existau deja articole privind divergenţe şi tensiuni, dar apoi au lansat un război împreună în Iran", pe 28 februarie, a reamintit ea într-o declaraţie pentru AFP. "Este inevitabil ca interesele americanilor şi cele ale israelienilor privind războiul din Iran să fie divergente", a declarat pentru AFP Dan Shapiro, fost ambasador american în Israel, acum asociat centrului de reflecţie Atlantic Council.
Prim-ministrul israelian "va face tot ce vreau eu să facă", s-a lăudat Trump în urmă cu circa zece zile. Preşedintele american a fost totuşi nevoit să discute din nou cu acesta luni despre Liban, unde armata israeliană şi Hezbollah se înfruntă din 2 martie. Donald Trump a dat asigurări apoi că cele două tabere i-au promis o dezescaladare, dar luptele au continuat. Miliardarul republican vrea să evite ca conflictul din Liban să facă să deraieze dificilele negocieri americane cu Teheranul în vederea încheierii războiului, comentează France Presse. Pentru cei doi oameni politici, mizele diplomatice şi militare sunt dublate de problematici politice interne.
Netanyahu, sub presiune politică internă
În contextul în care alegerile legislative anticipate ar putea avea loc în septembrie sau în octombrie în Israel, Benjamin Netanyahu a promis să pună capăt ameninţării reprezentate de "regimul ayatollahilor" şi să dezarmeze Hezbollah. Or, opozanţii lui îi reproşează că a pierdut din vedere aceste obiective şi că acceptă ca deciziile să-i fie dictate de Washington. Centristul Yair Lapid, şeful opoziţiei, l-a acuzat că transformă Israelul "pur şi simplu în protectorat" al SUA. "Acordul la care Trump încearcă să ajungă (cu Iranul), indiferent care ar fi el (...), nu va răspunde exigenţelor Israelului", a spus Mairav Zonszein.
Relația rămâne solidă în ciuda tensiunilor
La rândul lui, Dan Shapiro susţine că cei doi lideri vor sfârşi prin a ajunge la un compromis în privinţa Libanului. "Identitatea politică (a lui Benjamin Netanyahu) depinde mult de relaţia sa cu preşedintele Trump", foarte popular în Israel, "şi l-ar costa scump din punct de vedere politic să nu mai fie în graţiile", miliardarului republican, este de părere fostul ambasador. Donald Trump nu a încetat niciodată să-l susţină pe Benjamin Netanyahu, judecat în trei dosare de corupţie, mergând până la a cere public o graţiere pentru aliatul său.
Pentru preşedintele american, o ceartă pasageră cu liderul israelian este "mai puţin problematică" pe plan politic, estimează Dan Shapiro. Donald Trump a declarat public că strategia sa cu Iranul "nu are nimic de a face" cu apropierea de alegerile legislative de la jumătatea mandatului din noiembrie. Dar acest conflict nepopular, care face să crească costul vieţii, îngrijorează Partidul Republican. În plus, susţinerea americană faţă de Israel divizează coaliţia heteroclită "MAGA", care reuneşte diverse curente ale dreptei radicale în jurul preşedintelui american.
Anumiţi comentatori conservatori foarte urmăriţi îi reproşează lui Donald Trump că a decis să atace Iranul sub presiunea premierului israelian. "Benjamin Netanyahu a venit să-şi pledeze cauza pe lângă Trump la Casa Albă în şapte rânduri. El a făcut acest lucru cu toţi ceilalţi preşedinţi şi i-au ghicit intenţiile. Dar nu şi Trump. El a căzut în capcană", a criticat recent realizatoarea de podcast-uri Megyn Kelly.
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