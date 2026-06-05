SRI-stul primar George Tuță face recital de achiziții publice cu o societate implicată într-un mega-dosar de evaziune fiscală
Postat la: 05.06.2026 |
Societatea Tonka Technology SRL, controlată și administrată de afaceristul Răzvan Sava, a încheiat o serie de contracte cu administrația Sectorului 1, condusă de primarul George Tuță (PNL), fostul sef de cabinet al lui Edward Helwig de la SRI.
Răzvan Sava este judecat într-un mega-dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare de 3.733.491 lei (842.721 euro), dosar în care Tonka Technology SRL are calitatea de parte responsabilă civilmente. Avertizori de integritate din cadrul administrației Sectorului 1 au atras atenția redacției Follow The Money asupra relațiilor financiare consistente dintre firma lui Răzvan Sava și administrația condusă de George Tuță.
„Pur și simplu controlează tot IT-ul de la Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, condusă de liberala Alexandra Crăciun. Au desființat acest departament și l-au externalizat către o societate comercială. Astfel, au acces la bazele de date și la informațiile privind achizițiile publice", susțin sursele citate.
Banii publici se scurg cătreTonka Technology SRL
Potrivit datelor de pe platforma www.termene.ro, Tonka Technology SRL a încheiat în ultimul an un număr de șapte contracte cu Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. Contractele vizează activități diverse, printre care: lucrări de amenajare a Fântânii din Piața Matache - 73.717,39 lei (14.549,96 euro), servicii de reparații, întreținere și menținere în stare de funcționare a fântânilor, cișmelelor și puțurilor - 247.500 lei (48.850,29 euro), reparația acoperișului imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1 - 125.000 lei (24.671,86 euro), servicii de reparații și întreținere a aparatelor de sport și a echipamentelor de joacă din parcuri și locuri de joacă - 258.000 lei (50.922,73 euro), precum și alte contracte de servicii și lucrări atribuite de instituția aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1.
Cifra de afaceri a societății Tonka Technology SRL a explodat în 2025-2026, potrivit Termene.ro
Răzvan Sava și alți doi oameni de afaceri au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fiind acuzați că au produs un prejudiciu total de 1,5 milioane euro din evaziune fiscală, prin achiziţii fictive prin firme de tip „fantomă", potrivit unui articol publicat de G4Media.ro, în ianuarie 2023.
Potrivit portalului instanţelor de judecată, este vorba de Răzvan Sava, George Elisievici şi Florin Petcu, iar firma SC Tonka Technology SRL este parte responsabilă civilmente.
Acuzațiile procurorilor
Conform unui comunicat al Parchetului, Răzvan Sava, cu sprijinul inculpaţilor George Elisievici şi Florin Petcu, a creat un prejudiciu direct bugetului de stat de 3.733.491 lei (842.721 euro), dintre care 3.151.169 lei reprezintă TVA dedus nelegal, iar 582.322 lei - impozit pe profit sustras de la plată.
Procurorii susţin că Sava avea calitatea de asociat şi administrator într-o societate comercială, care, în cursul anilor 2013 - 2014, desfăşura pe piaţa internă activităţi de prestări servicii şi furnizare de bunuri, având ca beneficiari atât instituţii publice, cât şi firme.
Având în vedere că activitatea derulată aducea societăţii sale venituri impozabile atât din punct de vedere al TVA, cât şi al impozitului pe profit, Răzvan Sava a hotărât evidenţierea contabilă şi fiscală în numele societăţii sale a unor achiziţii fictive efectuate de la mai multe firme de tip „fantomă", afirmă anchetatorii.
În realitate, achiziţiile evidenţiate contabil şi declarate fiscal de Răzvan Sava de la societăţile de tip „fantomă" s-au derulat doar la nivel „scriptic". George Elisievici a emis în numele societăţilor „fantomă" facturi nereale de livrare bunuri (materiale de construcţii şi sisteme informatice/echipamente IT), respectiv prestări servicii (transport materiale), pe care le-a remis lui Sava, fiind înregistrate din dispoziţia acestuia din urmă în documentele contabile şi în declaraţiile fiscale ale firmei pe care o administra.
La rândul său, spun procurorii, Florin Petcu a îndeplinit formalităţile de înfiinţare a societăţilor „fantomă" şi a unor conturi bancare, permiţând utilizarea lor în lanţul evazionist.
Până la data emiterii rechizitoriului au fost calculate, raportat la prejudiciul direct, obligaţii fiscale accesorii în cuantum de 3.957.492 lei.
Măsuri asiguratorii
Pentru a se asigura că la finalizarea cauzei penale inculpaţii şi partea responsabilă civilmente vor dispune de mijloacele necesare acoperirii întregului prejudiciu cauzat de 7.690.983 lei (prejudiciul direct şi accesorii), procurorii, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie care au instrumentat cauza, au instituit şi aplicat măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile şi mobile (incluzând sume de bani) evaluate la 1.162.210 euro şi la 4.844.589 lei, propunând prin rechizitoriu menţinerea acestora şi pe parcursul judecăţii.
Dosarul este pe rolul Tribunalului București și are următorul termen de judecată pe 30 iunie, potrivit portalului instanțelor.
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