„Văduvele negre” trimise de serviciile secrete rusești în atacuri mortale: fete tinere folosite pentru lovituri surpriză
Postat la: 11.06.2026 |
Autoritățile ucrainene trag un semnal de alarmă cu privire la o metodă tot mai des utilizată de serviciile de informații ruse pentru a viza personalul militar ucrainean. Potrivit șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Ivan Vîhivski, Rusia recrutează tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni, inclusiv fete minore, folosind aplicații de dating, rețele sociale și platforme de mesagerie precum Telegram.
Oficialul a declarat că de la începutul anului 2026 au fost documentate șase cazuri de asasinate la comandă sau tentative de asasinat asupra unor militari ucraineni. Unul dintre aceste comploturi a fost dejucat înainte de a fi pus în aplicare. Potrivit autorităților, recrutorii ruși promit sume de bani atractive și oportunități de câștig rapid persoanelor vulnerabile, în special tinerilor, pe care îi transformă ulterior în instrumente pentru operațiuni de sabotaj și spionaj. Anchetatorii susțin că persoanele recrutate sunt instruite să stabilească relații apropiate cu militari ucraineni prin intermediul platformelor online.
După câștigarea încrederii acestora, recruții ar primi instrucțiuni pentru administrarea de substanțe toxice în băuturi sau pentru colectarea de informații sensibile. Potrivit lui Ivan Vîhivski, coordonatorii ruși finanțează inclusiv închirierea de apartamente, achiziționarea de alcool și alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea operațiunilor. În unele cazuri, recruților li s-ar fi indicat inclusiv surse de procurare a substanțelor narcotice sau toxice. „În realitate, vorbim despre crime premeditate organizate de serviciile speciale ale statului agresor prin intermediul unor cetățeni ucraineni”, a declarat șeful Poliției Naționale.
Unul dintre cele mai cunoscute cazuri investigate de autorități a avut loc în regiunea Jîtomîr. O adolescentă de 17 ani din Berdîciv a fost arestată pe 5 iunie, fiind suspectată că a otrăvit mortal un militar ucrainean la instrucțiunile unui coordonator rus. Conform Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), tânăra ar fi fost recrutată prin intermediul unor canale Telegram dedicate ofertelor de „câștig rapid”. După implicarea în activități de curierat și distribuție de droguri, aceasta ar fi primit sarcina de a intra în contact cu militari ucraineni. Anchetatorii susțin că victima, un militar în vârstă de 27 de ani, a murit după ce i-a fost administrată o substanță toxică într-o băutură. Suspecta este cercetată pentru omor cu premeditare și ar putea fi acuzată inclusiv de înaltă trădare în perioada legii marțiale.
Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, 21% dintre persoanele reținute în Ucraina pentru colaborare cu Rusia în anul 2025 au fost adolescenți. Oficialii serviciilor de informații susțin că recrutarea se realizează prin Telegram, TikTok, Discord, Facebook și chiar prin jocuri online. Inițial, tinerii sunt atrași cu promisiunea unor recompense financiare pentru activități aparent minore, precum distribuirea de materiale de propagandă sau colectarea de informații. Ulterior, unii dintre aceștia sunt implicați în operațiuni de sabotaj, spionaj și atacuri împotriva militarilor. Autoritățile ucrainene le recomandă militarilor să manifeste prudență în relațiile dezvoltate online și avertizează că persoanele care colaborează cu serviciile de informații ruse vor răspunde penal conform legislației în vigoare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Povestea tatălui care a blocat un spital ca să oprească prelevarea de organe a fiului său. Semnul salvator primit de la acesta
În 2015, cazul lui George Pickering II a devenit cunoscut la nivel internațional dupa ce numeroase videoclipuri, p ...
-
Fiica sinucigașului de la Hexipharma a fost bătută și sechestrată de un cântăreț în vogă! Scene de coșmar într-un apartament din București
Fiica lui Dan Condrea, fostul patron al imperiului HexiPharma (nume ramas in centrul uneia dintre cele mai controversate ...
-
Un cadru medical dezvăluie ce fenomen surprinzător apare cu o lună înainte de moarte
Moartea este un proces biologic previzibil, iar corpul uman transmite semnale clare cu mult inainte de sfarșit, oferind ...
-
"Sindromul Paris": De ce unii turiști se îmbolnăvesc, la propriu, atunci când vizitează capitala Franței
O reacție extrema la șocul cultural și la prabușirea propriilor iluzii este cunoscuta in medicina sub numele de „S ...
-
Turnul Putna se pregătește de Cartea Recordurilor pentru cea mai înclinată construcție din lume. Întrecere chiar și Turnul din Pisa
Un turn medieval din nordul Cehiei ar putea intra in Cartea Recordurilor drept cea mai inclinata construcție de acest ti ...
-
Ar trebui să renunțăm la ideea celor trei mese pe zi? De câte ori mâncau oamenii inaintea Revoluției Industriale
Micul dejun, pranzul și cina sunt atat de adanc inradacinate in rutina noastra zilnica incat puțini dintre noi se intrea ...
-
Ce probleme de sănătate apar în funcție de locul în care se depun kilogramele în plus
Locul in care este distribuita grasimea in corp, nu doar cantitatea totala, influențeaza semnificativ și independent str ...
-
China produce pe bandă rulantă roboți umanoizi pe care nu-i cumpără nimeni. Fac spectacol, dar nu și treburi casnice
Roboții umanoizi chinezi impresioneaza prin demonstrații spectaculoase și inteligența artificiala avansata, insa multe c ...
-
Andra Gogan, întâlnire plină de energie și inspirație cu participanții la WonderFest 2026
Participanții la WonderFest 2026 au avut ocazia sa o intalneasca pe Andra Gogan, una dintre cele mai cunoscute și apreci ...
-
Cum a reușit un celebru film, vechi de aproape 50 de ani, să ghicească perfect lumea în care trăim noi astăzi
Cand Steven Spielberg a lansat „Close Encounters of the Third Kind" (Întalniri de gradul trei) in anul 1977, ...
-
Visul profetic al românului din Chicago: "Nu am știut cine este Irinel Columbeanu dar trebuia să-i duc o Biblie la București"
Felician Vitca, romanul stabilit in Chicago, este barbatul care a dorit sa-i faca o bucurie lui Irinel Columbeanu, la im ...
-
Adolescenții din întreaga lume repetă obsesiv, fără logică și sens, cifrele 6-7. Trendul bizar care sperie părinții și soluția găsită de o mamă
Trendul „6-7" (six-seven) este una dintre cele mai mari nebunii din cultura online recenta, fiind adoptat masiv de ...
-
Ce este "Efectul tăcut" care i-a făcut mai puternici pe cei născuți în anii '60 și '70: Ce spun psihologii despre generația crescută "cu cheia de gât"
Persoanele nascute in anii '60 și '70 sunt mai reziliente nu pentru ca au avut o educație mai buna. Psihologii spun ca m ...
-
Fenomenul care apare doar vara, după apus, continuă să îi intrige pe cercetători. Nu pare să fi existat înainte de 1885
Nefiind semnalate observații inainte de 1885, norii noctilucenți au fost asociați cu activitatea vulcanica, poluarea sau ...
-
Un chirurg de renume mondial explică ce băutură poate fi considerată "moartea lichidă": Face cel mai mult rău organismului
Dr. Jeremy London, specialist cu certificari in chirurgie generala, vasculara și toracica, a publicat pe Instagram o lis ...
-
„Portret național" al britanicilor, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale
Artista Es Devlin ii invita pe britanici sa participe la noua sa opera, un „portret național", un proiect digital ...
-
Câtă carne este recomandat să mâncăm pe săptămână pentru un stil de viață echilibrat. Explicațiile Mihaelei Bilic
O intrebare care ii preocupa pe mulți romani atenți la calorii și colosterol primește un raspuns de la nutriționista Mih ...
-
Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur a apărut după 700 de ani. Se vinde la un preț exorbitant
Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur, o carte pastrata in colecții private aproape 700 de ani, va fi scos la licitație ...
-
Pâinea care poate provoca AVC: Ce conține aceasta de o face periculoasă pentru sănătate
Painea care poate provoca AVC: Ce conține aceasta de o face periculoasa pentru sanatate. Painea este nelipsita de pe mas ...
-
Beneficiile bananelor pentru inimă, energie şi digestie: o alegere excelentă pentru un stil de viaţă sănătos
Bananele sunt printre cele mai accesibile si iubite fructe din lume - gustoase, usor de consumat si extrem de nutritive. ...
-
Androizii care dansează K-pop se pregătesc de un turneu mondial. S-a deschis primul parc tematic din lume
Primul parc tematic de roboți din lume s-a deschis la Seul. Acesta se numește Galaxy Robot Park, este in districtul Gang ...
-
Metoda scandinavă de somn a devenit "virală". Cum te asiguri că ai parte de odihna pe care ți-o dorești
O tehnica simpla din nordul Europei promite sa transforme odihna in cuplu o noua moda. „Metoda scandinava" ofera s ...
-
Cercetătorii au identificat o legătură între activitățile culturale și încetinirea îmbătrânirii biologice
Un nou studiu arata ca participarea regulata la activitați artistice și culturale poate incetini imbatranirea biologica, ...
-
Dan Negru dezvăluie ce îi propunea Horia Moculescu atunci când îl suna
Dan Negru ramane unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania, iar emisiunea „Jocul cuvintelor" ...
-
Descoperire spectaculoasă în Germania: un „carnet de buzunar" vechi de 800 de ani, găsit într-o toaletă medievală
Arheologii din Germania au facut o descoperire rara in timpul sapaturilor efectuate in orașul Paderborn: un mic caiet me ...
-
Cercetătorii încep să afle de ce uriașul dinozaur T.Rex avea membre nepotrivit de mici
Deși brațele minuscule ale dinozaurului T. rex au devenit subiect de ironii constante, o echipa de cercetatori de la Uni ...
-
Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată fiica: el susține că i-a vândut fictiv un conac ca să scape de executare și ea l-a vândut mai departe fără să-i plătească nimic
Un proces civil aflat pe rolul Tribunalului Sibiu are in centru o disputa intre Gelu Voican Voiculescu și propria sa fii ...
-
Florin Chilian îl acuză de plagiat pe Mihai Mărgineanu: "Ai furat cântecele adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale!"
Florin Chilian il acuza de plagiat pe Mihai Margineanu: "Ai furat cantecele adolescențelor noastre și ai spus ca-s ale t ...
-
Ce înseamnă „Bangaranga"? Explicația din spatele piesei care a câștigat Eurovision 2026
Bulgaria a caștigat finala Eurovision Song Contest 2026, dupa ce reprezentanta sa, Dara, s-a clasat pe primul loc in urm ...
-
Rusia a băgat „Bangaranga" în Eurovision. Reprezentanta Bulgariei a fost ghidată din umbră de un star pop rus pro-Putin și de echipa lui
Finala concursului Eurovision 2026 nu a trecut fara controverse anul acesta. Una dintre cele mai discutate inscrieri ale ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu