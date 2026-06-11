Benzinariile se întrec să reducă prețurile la pompă: Carburanții revin sub pragul psihologic de 9 lei/litru și vor scădea semnificativ

Șoferii primesc o veste așteptată după mai bine de o lună și jumătate de prețuri ridicate la carburanți. În urma unei noi runde de ieftiniri operate de Rompetrol, atât benzina standard, cât și motorina standard au coborât din nou sub nivelul de 9 lei pe litru, un prag considerat important pentru consumatori. Reducerile vin într-un context în care marile companii petroliere își ajustează strategiile comerciale, iar măsurile impuse de Guvern privind limitarea adaosurilor continuă să influențeze piața.

Rompetrol a aplicat joi o reducere consistentă a tarifelor practicate în stațiile sale, diminuând prețul benzinei standard cu 20 de bani pe litru și pe cel al motorinei standard cu 10 bani pe litru. În urma acestei ajustări, benzina standard a ajuns la 8,89 lei/litru, în timp ce motorina standard se comercializează la 8,99 lei/litru. Este pentru prima dată în aproximativ 50 de zile când ambele categorii de carburant sunt disponibile în aceeași rețea la prețuri sub 9 lei pe litru. Ultima situație similară în stațiile Rompetrol a fost consemnată pe 23 aprilie. La acel moment, benzina standard costa 8,43 lei/litru, iar motorina era vândută cu 8,97 lei/litru. Tendința s-a inversat însă rapid, iar chiar a doua zi motorina a depășit pragul de 9 lei/litru, ajungând la 9,07 lei/litru după o nouă ajustare de preț.

Și liderul pieței locale de distribuție a carburanților, OMV Petrom, a operat joi reduceri de preț, însă de o amplitudine mai redusă. Benzina comercializată în stațiile Petrom s-a ieftinit cu 10 bani pe litru, iar motorina cu 5 bani pe litru. În urma modificărilor, prețurile au ajuns la 9,12 lei/litru pentru benzină și 9,18 lei/litru pentru motorină. În rețeaua premium OMV, benzina este vândută la 9,18 lei/litru, iar motorina la 9,24 lei/litru.

Diferențele dintre principalii jucători din piață continuă să fie semnificative. În prezent, stațiile Rompetrol oferă cele mai mici prețuri dintre marile rețele de distribuție a carburanților din România. Comparativ cu Petrom, benzina este mai ieftină cu 24 de bani pe litru în rețeaua Rompetrol, iar motorina costă cu 19 bani mai puțin. Pe fondul acestor mișcări, este de așteptat ca și ceilalți operatori să ajusteze prețurile în perioada următoare, după modelul adoptat deja în ultimele zile de principalii competitori.

Evoluția prețurilor este influențată și de măsurile adoptate de Guvern, care a decis prelungirea limitării adaosurilor comerciale practicate de companiile din domeniu până în luna iunie. Particularitatea acestei măsuri constă în faptul că plafonarea nu este aplicată individual pentru fiecare produs, ci este raportată la cifra de afaceri a companiilor, ceea ce determină operatorii să își adapteze politicile comerciale și strategiile de preț.