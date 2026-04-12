Telefonul din Israel care a condus la eșuarea negocierilor dintre SUA și Iran: "A mutat toată discuția către interesele lui Netanyahu"

Ministrul de Externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, susține că negocierile de pace dintre SUA și Iran s-au împotmolit puternic, atunci când în discuție a intervenit premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Conform acestuia, Netanyahu l-a sunat pe JD Vance în timpul negocierilor și a mutat toată discuția către interesele Israelului.

„Suntem dezamăgiți de comportamentul Statelor Unite. Apelul telefonic dat de Netanyahu lui Vance în timpul întâlnirii a mutat accentul de la negocierile dintre SUA și Iran către interesele Israelului. Statele Unite au încercat să obțină la masa negocierilor ceea ce nu au reușit să obțină prin război. Am venit aici cu bună-credință; conferința de presă susținută de Vance înainte de a părăsi Pakistanul a fost inutilă; suntem hotărâți și pregătiți să apărăm interesele și suveranitatea națiunii noastre" - ministrul de externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că „nimeni nu se aştepta" ca Statele Unite şi Iranul să ajungă la un acord încă din prima rundă de negocieri. El a spus că discuţiile s-au desfăşurat într-o „atmosferă plină de neîncredere, suspiciune şi îndoială", după mai bine de 40 de zile de „război impus" şi la scurt timp după intrarea în vigoare a armistiţiului. „Nu ar fi trebuit să ne aşteptăm de la început că vom putea ajunge la un acord într-o singură sesiune. Nu cred că cineva avea astfel de aşteptări", a spus el pentru Reţeaua de ştiri a studenţilor, controlată de statul iranian: Cu toate acestea, a spus el, „diplomaţia nu se termină niciodată".