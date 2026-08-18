Ucraina a rămas „descoperită" în fața lui Putin: țara a rămas fără interceptoare Patriot, în timp ce Rusia atacă dezlănțuit cu rachete balistice
Postat la: 18.08.2026 |
Interceptorul Patriot, fabricat în SUA, este în centrul unei crize globale de aprovizionare, în timp ce zeci de țări se grăbesc să-și întărească sistemele de apărare, relatează CNN.
CNN a obținut acces la un lansator Patriot ucrainean aflat în apropiere de Kiev, despre care militarii spun că nu a mai putut fi folosit de aproximativ 10 săptămâni, din cauza lipsei rachetelor interceptoare. Imaginea este importantă tocmai pentru că arată concret „gaura" din apărarea aeriană ucraineană: există radarul, lansatorul și oamenii pregătiți să-l opereze, dar lipsește elementul esențial - racheta.
O armă căutată
Este una dintre puținele arme care pot doborî rachete balistice, într-un Golf sfâșiat de războiul cu Iranul, și mai ales în Ucraina, devastat de valul aproape nocturn de atacuri ale Moscovei, care a făcut din iulie cea mai sângeroasă lună pentru civili din mai 2022 încoace.
Postul CNN a fost prima instituție media care a primit acces la un Patriot pe teritoriul ucrainean, astfel încât oficialii ucraineni să poată dezvălui un fapt: țara a rămas practic fără interceptori.
Cele 16 tuburi ale sistemului pe care CNN le-a văzut arată semne de utilizare regulată, dar inginerul-șef din Ucraina, care a dat doar prenumele Dmytro din motive de securitate, a declarat că nu a văzut un lansator Patriot trăgând de șase săptămâni.
Ucraina a fost reticentă în a specifica exact câți interceptori, dacă există vreunul, mai are - președintele Volodimir Zelenski spune că țara are nevoie de 5% din stocul american pentru a supraviețui iernii, dar în prezent are doar 1%.
"Este o priveliște cu adevărat sfâșietoare când ai echipament, dar nu poți intercepta nicio rachetă", a spus Dmytro, vizibil emoționat. "Rachete balistice zboară deasupra capului tău și nu poți face nimic cu ele, iar în spatele tău sunt civili."
Prima dată când nu a avut interceptoare de lansat a fost în decembrie 2025. "Este greu de descris - sentimente puternice și rele", a spus el. "Ca și cum ai învăța să mergi, dar nu poți să mergi. Știi să respiri, dar nu poți să respiri."
O criză globală
Criza globală în aprovizionarea cu interceptoare Patriot a fost alimentată de utilizarea lor liberală în Golf, în martie și aprilie, adesea pentru a contracara atacurile cu drone iraniene relativ ieftine.
Se credea că statele bogate din Golf au folosit zeci de interceptoare, iar Dmytro a spus că știe că conflictul din Orientul Mijlociu va afecta în cele din urmă Ucraina.
"Am prezis că vom avea probleme. Am fost foarte șocați de câte rachete au lansat simultan, chiar rachetele pe care le-am putea folosi împotriva rachetelor balistice rusești", a spus el.
Cifre
Forțele coaliției au folosit în medie 225 de interceptori pe zi în primele patru zile ale războiului cu Iranul, potrivit Foreign Policy Research Institute. Ei au menționat că producătorul Lockheed Martin a produs 620 de interceptoare în 2025, adică 1,7 pe zi, rezultând o diferență de 132 la unu între utilizare și producție. În ianuarie, Pentagonul a încheiat un acord pe șapte ani pentru ca Lockheed Martin să obțină 2.000 anual până în 2030, moment în care războiul din Ucraina ar fi avut opt ani.
Poziția Ucrainei
Nu este clar câți interceptori au fost promisi Ucrainei de către Statele Unite sau mărimea stocului american de care Zelensky a spus că are 1%.
Într-un interviu acordat CNN, Zelensky a abordat problema complexă a faptului că Ucraina își construiește propriile lucrări, sub licență de la SUA și producătorii săi, spunând că a oferit Raytheon și Lockheed Martin proprietatea și controlul oricărei fabrici de interceptoare pe care o permit în Ucraina.
"Va fi compania voastră", și-a amintit că le-a spus producătorilor americani. "Vor fi creierul nostru, mâinile noastre, inginerii noștri. Și voi face tot posibilul să construiesc această companie grozavă pentru ei. Pentru că nu trebuie să vând [interceptoarele] nimănui altcuiva de care am nevoie pentru țara mea." El a spus că se concentrează pe volumul producției și că producătorii pot stabili prețul.
A mai spus că în aproape cinci ani de război a devenit expert în cine are ce capacitate. "Cunosc producțiile, facilitățile, armata și stocurile majorității tuturor țărilor din Europa, inclusiv Statele Unite. Nu totul, dar mult."
În umbra summitului NATO de la Ankara din iunie, Trump a oferit Ucrainei licențe pentru a începe fabricarea interceptoarelor. Raytheon și Lockheed Martin au călătorit la Kiev pentru a-l întâlni pe Zelenski, iar la scurt timp după aceea Trump și-a exprimat îndoieli că licența va avea loc.
"Vreau să-l iau", a spus Zelenski. "Cred că cuvântul lui este cuvântul președintelui Statelor Unite. Și sper să o primesc."
Ca răspuns la interviul CNN cu Zelensky, un oficial al Casei Albe a spus că nu au fost luate decizii și nu s-au oferit garanții privind producția interceptoarelor Patriot și că securitatea tehnologiei americane este primordială.
Întrebat de CNN dacă ar putea construi imediat o baterie Patriot și un interceptor, dacă i s-ar permite să ignore preocupările legate de proprietatea intelectuală, Dmytro a fost pesimist: "Nu. Cu siguranță nu, pentru că este o procedură foarte complexă și necesită multă cunoaștere, multe informații tehnice."
Ce face Ucraina între timp?
Kievul încearcă să compenseze deficitul în mai multe moduri:
economisește rachetele Patriot, rezervându-le în primul rând pentru țintele balistice;
încearcă să utilizeze alte sisteme pentru drone și rachete de croazieră;
dezvoltă și caută alternative europene și ucrainene;
atacă, pe cât posibil, infrastructura rusească implicată în producția și lansarea rachetelor - ideea fiind să distrugă „arcașul", nu doar să încerce să intercepteze „săgeata".
Problema Patriot transformă apărarea aeriană într-un posibil punct slab strategic al Ucrainei.
Dacă Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice asupra Kievului și a infrastructurii energetice în perioada următoare, Ucraina ar putea fi obligată să lase unele dintre aceste rachete neinterceptate.
O analiză recentă estima că rata de interceptare a anumitor atacuri balistice este deja mult mai problematică pe măsură ce stocurile Patriot se epuizează.
Și există un al doilea nivel al problemei: nu poți rezolva rapid deficitul prin simpla comandă a unor rachete noi. Capacitatea industrială occidentală este limitată, iar extinderea producției durează ani, nu săptămâni.
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