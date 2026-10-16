Ucraina cere încă 70 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru 2027, în contextul războiului cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri încă 70 de miliarde de euro de la aliații săi europeni, într-un discurs în cadrul Consiliului European de la Bruxelles.

"Războiul va costa 155 de miliarde de euro anul viitor. Și noi avem nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro în plus din partea voastră", a spus Zelenski în fața șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană. "Este o sumă realistă și vă cer să găsim acest sprijin. Ne va ajuta să îi punem frână Rusiei", a accentuat liderul ucrainean, în discursul său publicat pe X. Sprijinul financiar și militar pentru Ucraina este asigurat pentru acest an, dar 2027 nu este acoperit decât parțial, au recunoscut liderii europeni.

UE a acordat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027, din care 45 de miliarde de euro prevăzute pentru anul viitor. Însă această sumă va fi insuficientă, europenii căutând noi mijloace pentru a sprijini efortul de război al Kievului. Uniunea Europeană și statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.

Până în prezent au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistență militară, 17 miliarde de euro ca sprijin pentru refugiații din interiorul UE, 15,5 miliarde de euro drept sprijin din partea statelor membre și 3,8 miliarde de euro constând în venituri obținute din activele rusești înghețate.