Progres major în domeniul neuroștiinței: oamenii de știință creează o vitamină capabilă să întârzie sau chiar să inverseze bolile neurodegenerative

Cercetătorii japonezi au realizat un progres major în domeniul neuroștiinței, reușind să sintetizeze versiuni modificate ale Vitaminei K care stimulează formarea neuronilor de până la trei ori mai eficient decât varianta naturală.

Descoperirea, descrisă drept un pas uriaș spre medicina regenerativă, ar putea duce la dezvoltarea unor terapii revoluționare pentru boli precum Alzheimer și Parkinson, oferind speranță milioanelor de pacienți afectați de aceste afecțiuni degenerative.

Tulburările neurodegenerative, caracterizate prin deteriorarea și moartea progresivă a celulelor cerebrale, afectează sever memoria, cogniția și mișcarea. În prezent, medicamentele disponibile doar ameliorează simptomele, fără a opri evoluția bolii. Urgența dezvoltării de noi terapii a orientat cercetarea spre diferențierea neuronală, procesul de formare a unor neuroni noi care ar putea înlocui celulele pierdute.

Vitamina K, cunoscută în mod obișnuit pentru rolul său în coagularea sângelui, a atras recent atenția pentru influența sa asupra dezvoltării celulelor cerebrale. Cu toate acestea, formele sale naturale, precum menachinona 4 (MK-4), nu au fost considerate suficient de puternice pentru a fi folosite ca terapie regenerativă eficientă.

Într-un studiu inovator publicat în ACS Chemical Neuroscience, o echipă de cercetători de la Institutul de Tehnologie Shibaura din Japonia, condusă de profesorii Yoshihisa Hirota și Yoshitomo Suhara, a dezvoltat 12 analogi hibrizi de Vitamina K.

Pentru a amplifica impactul biologic al Vitaminei K, savanții au legat-o de acidul retinoic (un metabolit al Vitaminei A, care stimulează diferențierea neuronală). Unul dintre compuși, denumit „Noul Analog de Vitamina K" (Novel VK), a demonstrat o putere triplă în inducerea diferențierii celulelor progenitoare neuronale (celule stem) în neuroni maturi, comparativ cu Vitamina K naturală.

Dr. Hirota a subliniat importanța rezultatului: „Deoarece pierderea neuronală este o trăsătură distinctivă a bolilor neurodegenerative, acești analogi pot servi ca agenți regenerativi care ajută la refacerea neuronilor pierduți și la restabilirea funcției creierului."

Cercetătorii au identificat, de asemenea, mecanismul molecular prin care Vitamina K susține neurogeneza. Analiza a arătat că Vitamina K activează receptorul glutamat metabotropic mGluR1. Studiile anterioare au legat acest receptor de comunicarea sinaptică și au arătat că lipsa lui cauzează deficite similare celor observate în tulburările neurodegenerative.

Simulările au confirmat o afinitate de legare mai puternică între noul analog Novel VK și receptorul mGluR1, scrie gadgetreport.ro.

În plus față de eficiența crescută, testele in vivo efectuate pe șoareci au arătat că Novel VK are o stabilitate excelentă, traversează eficient bariera hemato-encefalică și se transformă rapid în forma sa bioactivă (MK-4) în creier.

În concluzie, această cercetare nu doar că luminează modul în care Vitamina K protejează neuronii, dar oferă și o platformă robustă pentru dezvoltarea de medicamente derivate din Vitamina K capabile să întârzie sau chiar să inverseze bolile neurodegenerative.

„O substanță medicamentoasă derivată din Vitamina K, care încetinește progresia bolii Alzheimer sau îmbunătățește simptomele, ar putea reduce semnificativ povara socială tot mai mare a cheltuielilor de îngrijire a sănătății," a adăugat Dr. Hirota.