Medicul Flavia Groșan se în comă la spital cu șanse minime de recuperare

Medicul pneumolog Flavia Groșan este internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea, în comă, după un stop cardiorespirator survenit în noaptea de joi spre vineri, potrivit unei surse medicale citate de presa locală.

Aceasta a fost resuscitată, iar în prezent este intubată și ventilată mecanic. Conform aceleiași surse, pacienta prezintă pleurezii masive care au fost drenate, iar prognosticul este rezervat, cu șanse minime de recuperare.

Informațiile neoficiale indică faptul că medicul ar fi știut încă din 2021 că suferă de cancer, boala ajungând în stadiu metastatic. Spitalul nu a comunicat oficial un diagnostic sau un buletin medical.

Pe 12 octombrie, ultima postare a Flaviei Groșan pe pagina personală de Facebook avea tonul unei confesiuni: „Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase." Redacția nu a putut verifica independent circumstanțele în care a fost făcută postarea, însă citatul apare menționat în relatări din presa locală.

Într-o altă intervenție publică, pe pagina clinicii PneumoMed, medicul a scris recent că se află „departe de recuperarea pneumoniei", adăugând: „Zilele astea mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul covidului. Important este că cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deși unii încă îmi caută morții...". Postarea este citată de publicația locală.

Flavia Groșan este medic primar pneumolog și bronholog în Oradea, activând în mediul privat. Potrivit prezentării profesionale, a absolvit în 1991 și are competențe în bronhoscopie și explorări funcționale respiratorii, cu activitate în cadrul clinicii PneumoMed.

Medicul a devenit cunoscut pe plan național în 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, prin contestarea protocoalelor oficiale și promovarea unei „scheme proprii" de tratament. În martie 2021, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o fără a aplica sancțiuni la acel moment.

În august 2025, Flavia Groșan a intrat din nou în atenția publică după ce a susținut pe Facebook că o persoană vaccinată anti-COVID ar putea îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin contacte intime. Colegiul Medicilor Bihor a anunțat declanșarea acțiunii de cercetare disciplinară, iar organizațiile profesionale au calificat afirmațiile drept „erori grave, fără fundament științific".

Ulterior reacțiilor instituționale, medicul a șters postarea și a anunțat public că „nu are argumente științifice" pentru teoria vehiculată, dezicându-se de afirmație. Presa a relatat atunci că a fost menținută decizia de a fi cercetată disciplinar pentru dezinformare în spațiul public.

De-a lungul pandemiei, Flavia Groșan a promovat și alte teze controversate, criticând constant conduita spitalicească și tratamentele standard. Deși a beneficiat de susținerea unei părți a publicului, o serie de societăți medicale și instituții au respins repetat afirmațiile sale ca fiind contrare dovezilor științifice.