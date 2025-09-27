NATO își arată mușchii în Marea Nordului pe fondul tensiunilor cu Rusia: Stabilim o forță de descurajare strategică ca grup, ca echipă

NATO a desfășurat în această săptămână o demonstrație de forță în Marea Nordului, cu 10.000 de militari din 13 țări, în contextul tensiunilor crescute cu Rusia, conform Mediafax.

Exercițiul Neptune Strike 25-3 a avut în centru portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, escortat de 20 de nave - distrugătoare americane și fregate franceze și daneze. Avioane F-35 și F-18 au zburat în formație deasupra flotei, transmite AFP.

Demonstrația vine după ce un avion de recunoaștere rus a survola de trei ori fregata germană Hamburg „la altitudine foarte joasă" în Marea Baltică pe 21 septembrie. Germania a calificat comportamentul drept „neprofesionist și necooperant".

Atacuri hibride ar putea crește

În aceeași zi cu începutul exercițiului, „trei sau patru drone mari" au perturbat traficul aerian la aeroportul din Copenhaga. Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că astfel de „atacuri hibride" ar putea crește.

„Stabilim o forță de descurajare strategică ca grup, ca echipă", a declarat contraamiralul american Paul Lanzilotta.