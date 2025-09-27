Danemarca a fost atacată cu drone: a fost vizată cea mai mare bază militară din țară

Drone necunoscute au fost observate vineri seara deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Danemarca. Autoritățile califică incidentele de acest tip drept „atac hibrid".

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:15 (18:15 GMT vineri) și a durat câteva ore, cu una sau două drone zburând în afara și deasupra bazei militare, a declarat, sâmbătă, ofițerul de serviciu Simon Skelsjaer pentru AFP. Poliția nu a putut comenta proveniența dronelor și nu le-a doborât.

Episodul face parte dintr-o serie de observații similare în ultimele zile în Danemarca, inclusiv la aeroportul din Copenhaga, unde traficul aerian a fost perturbat.

Autoritățile daneze suspectează că aceste activități fac parte din tactici de război hibrid, deși nu au identificat încă responsabilii pentru aceste incursiuni aeriene neautorizate.

Danemarca nu are planuri să invoce Articolul 4 al NATO după incursiunile cu drone din apropierea unor obiective civile și militare, care au blocat traficul aerian în țară, a declarat vineri ministrul de externe, potrivit Reuters.

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede că membrii Alianței se vor consulta ori de câte ori consideră că teritoriul, independența politică sau securitatea lor sunt amenințate.

„Articolul 4 a fost activat de nouă ori în întreaga istorie a NATO și de două ori recent, în legătură cu Polonia și Estonia, deci nu avem motive să o facem", a spus ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.

Premierul danez Mette Frederiksen a legat incidentul cu drone, care a dus luni seara la închiderea aeroportului din Copenhaga, de presupuse activități ale dronelor rusești în Europa, fără a oferi însă dovezi. Moscova a respins ferm acuzațiile.

Totodată, ministrul de externe a anunțat joi că Danemarca va dona 2,7 miliarde coroane daneze (422,43 milioane dolari) Ucrainei, o mare parte din sumă urmând să fie investită în industria de apărare ucraineană.