Danemarca a fost atacată cu drone: a fost vizată cea mai mare bază militară din țară
Postat la: 27.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Drone necunoscute au fost observate vineri seara deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Danemarca. Autoritățile califică incidentele de acest tip drept „atac hibrid".
Incidentul a avut loc în jurul orei 20:15 (18:15 GMT vineri) și a durat câteva ore, cu una sau două drone zburând în afara și deasupra bazei militare, a declarat, sâmbătă, ofițerul de serviciu Simon Skelsjaer pentru AFP. Poliția nu a putut comenta proveniența dronelor și nu le-a doborât.
Episodul face parte dintr-o serie de observații similare în ultimele zile în Danemarca, inclusiv la aeroportul din Copenhaga, unde traficul aerian a fost perturbat.
Autoritățile daneze suspectează că aceste activități fac parte din tactici de război hibrid, deși nu au identificat încă responsabilii pentru aceste incursiuni aeriene neautorizate.
Danemarca nu are planuri să invoce Articolul 4 al NATO după incursiunile cu drone din apropierea unor obiective civile și militare, care au blocat traficul aerian în țară, a declarat vineri ministrul de externe, potrivit Reuters.
Articolul 4 din Tratatul NATO prevede că membrii Alianței se vor consulta ori de câte ori consideră că teritoriul, independența politică sau securitatea lor sunt amenințate.
„Articolul 4 a fost activat de nouă ori în întreaga istorie a NATO și de două ori recent, în legătură cu Polonia și Estonia, deci nu avem motive să o facem", a spus ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.
Premierul danez Mette Frederiksen a legat incidentul cu drone, care a dus luni seara la închiderea aeroportului din Copenhaga, de presupuse activități ale dronelor rusești în Europa, fără a oferi însă dovezi. Moscova a respins ferm acuzațiile.
Totodată, ministrul de externe a anunțat joi că Danemarca va dona 2,7 miliarde coroane daneze (422,43 milioane dolari) Ucrainei, o mare parte din sumă urmând să fie investită în industria de apărare ucraineană.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
"Sword 208" - Informații de intelligence militar: Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul
Grupul de reflectie britanic Royal United Services Institute a publicat o nota in care afirma ca „Rusia ajuta Chin ...
-
NATO își arată mușchii în Marea Nordului pe fondul tensiunilor cu Rusia: Stabilim o forță de descurajare strategică ca grup, ca echipă
NATO a desfașurat in aceasta saptamana o demonstrație de forța in Marea Nordului, cu 10.000 de militari din 13 țari, in ...
-
Cutremur în SUA! Fostul șef al FBI și adversar al lui Trump, pus sub acuzare - riscă ani grei de închisoare
Fostul director al FBI, James Comey, un critic vocal al fostului președinte Donald Trump, a fost pus sub acuzare de un m ...
-
De ce și-a schimbat Donald Trump poziția față de Rusia? Explicația lui Marco Rubio și avertismentul primit de Putin: "Răbdarea sa nu este infinită"
Secretarul de stat Marco Rubio avertizeaza Moscova cu sancțiuni suplimentare și anunța sprijin militar sporit pentru Ucr ...
-
BRICS își extinde influența în domeniul energetic: OPEC se aliază cu Moscova și Beijing. Si Sudul Global își consolidează puterea
Țari considerate pana acum ca fiind apendice ale intereselor americane anuleaza calm reducerile voluntare de 1,65 milioa ...
-
Rusia ar vrea să declanșeze al Treilea Război Mondial înainte de Crăciun. Dezvăluirile unui general rus dezertor
Avertismentul unui general rus de rang inalt a declanșat discuții urgente in Marea Britanie și SUA cu privire la riscul ...
-
Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial Statul Palestina, sfidând SUA. Reacția Israelului
La aproape doi ani dupa masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie, inca 3 țari occidentale au anunțat pe rand recunoașterea ...
-
Doi specialiști de top avertizează că "motorul Europei" nu dă semne de revenire. Țara a cărei economii gâfâie și nu dă semne de revenire rapidă
Ani de zile, Germania a fost privita drept motorul economic al Europei, insa tot mai multi analisti pun sub semnul intre ...
-
NATO a ridicat avioanele pentru a apărarea spațiului aerian după atacurile rusești. Situație tensionată, risc de escaladare
Avioane ale Poloniei și ale aliaților NATO au fost ridicate sambata dimineața pentru a asigura protecția spațiului aeria ...
-
Trump susține că a vorbit cu Xi Jinping despre încheierea războiului din Ucraina. Chinezii nu recunosc nimic
Presedintele Donald Trump, care a vorbit vineri la telefon cu omologul sau chinez, a declarat jurnalistilor ca el crede ...
-
Acțiunile Israelului au pus capăt dominației SUA în Orientul Mijlociu - Iată ce urmează
Pe 9 septembrie 2025, Israelul a lansat un atac aerian asupra unui complex afiliat Hamas din Doha. Atacul a avut un impa ...
-
The Wall Street Journal: Donald Trump ii vrăjește pe liderii europeni și vrea să îi lase fără resurse importante si dependenti de SUA
Unele țari europene suspecteaza ca președintele american Donald Trump a stabilit in mod deliberat condiții imposibile pe ...
-
Donald Trump vrea inapoi baza din Afganistan de unde au fugit americanii in mandatul lui Joe Biden
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca dorește ca baza aeriana Bagram din Afganistan sa revina sub control americ ...
-
Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, o schimbare semnificativă în politica SUA faţă de insulă
Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aprobe un ajutor militar in valoare de 400 de milioane de dolari pentru ...
-
O analiză BBC de-a dreptul fenomenală: De ce riscă Franța să devină noul bolnav al Europei
Unii francezi au fost suparați sa afle saptamana aceasta ca haosul politic din țara lor era luat in ras... de italieni. ...
-
Universitatea Yale scoate la iveală un fenomen grav: Noua acțiune imperială a lui Putin din Ucraina este terifiantă
Razboiul sangeros al Rusiei de 43 de luni din țara vecina ramane unul imprevizibil și se afla intr-o continua dinamica. ...
-
Vizita lui Trump a generat investiții de peste 95 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie, din partea investitorilor americani
Un val de investiții americane, estimat la peste 95 de miliarde de lire sterline, care promite sa creeze mii de locuri d ...
-
Un expert american dezvăluie lucruri din culise. Aliații NATO sunt năuciți: De ce Putin îl controlează pe Trump?
Thomas L. Friedman, un expert american și caștigator a 3 premii Pulitzer, dezvaluie lucruri din culisele politicii exter ...
-
ANALIZĂ: Cât de popular mai este presedintele Donald Trump printre americani?
Analiștii americani cred ca, in cazul lui Donald Trump, sondajele arata mai degraba o America imparțita in tabere ideolo ...
-
Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
Dupa invazia pe scara larga a Ucrainei din februarie 2022, serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni impotriva O ...
-
Reuters: SUA și UE încă fac afaceri de milarde de euro cu Rusia la trei ani de la invazia din Ucraina
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scara larga a Ucrainei de catre Rusia, SUA si Uniunea Europeana inca ...
-
Afirmații controversate: pe cine dă Trump vina pentru moartea lui Charlie Kirk
Presedintele Donald Trump si alti membri cheie ai administratiei sale dau vina pe membrii radicali ai stangii pentru uci ...
-
Bombardamente israeliene masive: Gaza arde. IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier
Israelul a bombardat puternic orașul Gaza dupa miezul nopții, luni-marți, au declarat martorii dupa ce secretarul de sta ...
-
Întrebări cheie rămân fără răspuns despre asasinarea lui Charlie Kirk, odată cu anunțarea comemorării sale
În timp ce anchetatorii analizeaza cu atenție mesajele online, notițele și cartușele gravate in cautarea motivului ...
-
POLITICO: De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului
Cand Vladimir Putin a trimis cel putin 19 drone in Polonia saptamana trecuta, presedintele rus a transmis un mesaj: nu i ...
-
Rusia a modificat rachetele Iskander-K pentru a le garanta detonarea în orice condiții
Un aparent detaliu tehnic minor dezvaluit recent ridica o problema majora pe campul de lupta: Rusia a modernizat focoase ...
-
Exodul din Gaza - Sute de mii de palestinieni au părăsit orașul goniți de atacurile israeliene
Armata israeliana a declarat sambata ca peste 250.000 de locuitori din Fasia Gaza au parasit deja orasul Gaza si se indr ...
-
O sursă importantă aruncă informația care tulbură liniștea mondială: China se pregăteşte să recucerească Taiwanul!
China se pregatește de razboi pentru a recuceri Taiwanul, a avertizat vineri, la Washington, principalul responsabil al ...
-
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte
Activistul conservator american Charlie Kirk, care a murit dupa ce a fost impușcat miercuri in timpul unui eveniment pub ...
-
Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
Un pensionar polonez a trait miercuri momente desprinse parca dintr-un film, dupa ce o drona ruseasca s-a prabușit chiar ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu