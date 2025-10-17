Gravida prinsă sub dărâmături la explozia din Rahova a murit: femeia nu poate fi scoasă de sub o placă de beton
Postat la: 17.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O tânără gravidă a murit în explozia din cartierul Rahova, confirmă Raed Arafat. Femeia fusese prinsă între dărâmături. Cadavrul strivit de o placă de beton nu poate fi extras de salvatorii care se tem de prăbușirea clădirii din sectorul 5, unde a avut loc o explozie. Patru oameni, inclusiv femeia gravidă, au murit la explozia de la Sectorul 5. Alți 11 oameni sunt grav răniți și căutările continuă cu echipaje specializate pentru cutremure.
„Din păcate am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprimă compasiunea pentru familiile, celor decedați, pentru cei răniți, pentru toți locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viața de această explozie. Înțeleg că sunt trei decedați și sunt încă doi într-o stare destul de gravă. Iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase și mi-a comunicat ministrul Sănătății că au convenit să fie transferați în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă, dar, din păcate, această tragedie clar a generat acest număr de victime și afectarea structurii de rezistență a blocului", spune la RRA Ilie Bolojan. Premierul afirmă că, „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat".
„După ce se va face o anchetă legat de ceea ce s-a întâmplat, de situația blocului, vor fi luate și măsurile pentru a pune în siguranță zona respectivă. (...) Sunt afectate câteva sute de persoane, câte locuia un bloc, probabil peste 400 de persoane, pentru că era un bloc mare. Și ceea ce trebuie făcut este, pe de o parte, în condițiile în care blocul poate fi reabilitat, există programe ale Ministerii de Dezvoltării care pot veni cu sprijin pentru a reabilita acest bloc. În condițiile în care el nu va mai putea fi reabilitat, trebuie să vedem în perioada următoare, care era situația asigurărilor în apartamentele din acel bloc. Din păcate, pentru că ani de zile nu am instituit o cultură și nu am pus în practică măsuri care să genereze asigurarea locuințelor în România atunci când se întâmplă astfel de tragedii, constatăm că o mică parte din locuințe sunt asigurate", încheie Bolojan.
