Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial Statul Palestina, sfidând SUA. Reacția Israelului
Postat la: 21.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
La aproape doi ani după masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie, încă 3 țări occidentale au anunțat pe rând recunoașterea oficială a unui stat palestinian. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat duminică, 21 septembrie, că Regatul Unit a recunoscut oficial Statul Palestina.
În plus, Canada a devenit prima țară din G7 care recunoaște oficial Statul Palestina, invocând decenii de susținere a soluției cu două state. La scurt timp după, și Australia a anunțat că recunoaște Statul Palestina, alăturându-se, astfel celor peste 130 de state din întreaga lume care l-au recunoscut deja.
Într-un comunicat, premierul canadian Mark Carney a subliniat că Hamas trebuie să elibereze ostaticii, să se dezarmeze și să fie exclus din guvernarea viitoare a Palestinei. Recunoașterea este menită să consolideze Autoritatea Palestiniană, care și-a asumat reforme, organizarea de alegeri democratice în 2026 fără participarea Hamas și, în cele din urmă, demilitarizarea. Canada și-a reafirmat angajamentul continuu față de securitatea Israelului și a clarificat că această decizie nu reprezintă o recompensă pentru terorism, ci un pas pentru menținerea viabilității soluției cu două state. Canada va colabora cu partenerii internaționali pentru a sprijini reformele palestiniene, guvernanța democratică, acordurile de securitate și ajutorul umanitar de amploare pentru Gaza.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat decizia, acuzându-l pe Starmer că recompensează „terorismul monstruos" și că favorizează ideologia „jihadistă". Anterior, ministrul israelian de externe Gideon Saar a calificat pasul de recunoaștere a statalității palestiniene drept o „greșeală" și a avertizat că acesta ar putea declanșa un răspuns unilateral, nespecificat.
Mai devreme în această săptămână, întrebat despre decizia Marii Britanii de a recunoaște Palestina, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este de acord cu Starmer pe acest subiect, subliniind că „nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat pe 7 octombrie". Starmer a răspuns că „este parte dintr-un pachet mai amplu care, sperăm, să ne ducă de la situația îngrozitoare de acum către rezultatul unui Israel sigur și securizat, pe care în prezent nu îl avem, și un stat palestinian viabil". El a adăugat, de asemenea, că Hamas nu poate avea niciun rol în guvernarea Palestinei.
Tot mai multe țări apropiate de Israel au făcut în ultimele luni acest pas simbolic, pe măsură ce ofensiva israeliană din Fâșia Gaza s-a intensificat, declanșată de atacul de amploare al grupării Hamas asupra Israelului în 2023.
La summitul de luni, coprezidat de Franța și Arabia Saudită și dedicat viitorului soluției cu două state, aproximativ zece țări sunt așteptate să confirme oficial recunoașterea statului palestinian.
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luna trecută că Franța va recunoaște statul Palestina și a subliniat urgența încheierii războiului din Gaza și protejării civililor. De asemenea, el și-a reafirmat sprijinul Franței pentru un armistițiu imediat, eliberarea ostaticilor israelieni, livrarea de ajutor umanitar în Gaza, dezarmarea Hamas și eforturile de dezvoltare pe termen lung pentru un viitor stat palestinian.
În urma efectului de domino declanșat de Franța, Australia, Canada, Portugalia și Malta au anunțat că vor recunoaște un stat palestinian. Noua Zeelandă și-a exprimat, de asemenea, dorința de a recunoaște Palestina, în contextul planului lui Benjamin Netanyahu privind preluarea controlului asupra Gaza.
Ministerul portughez de Externe a confirmat vineri că Portugalia „va recunoaște statul Palestina" duminică, 21 septembrie, potrivit BBC. La sfârșitul lunii iulie, Lisabona anunțase această decizie ca urmare a „evoluției extrem de îngrijorătoare a conflictului, atât la nivel umanitar, cât și prin referiri repetate la o posibilă anexare a teritoriilor palestiniene".
Vicepremierul britanic David Lammy, care va reprezenta Regatul Unit la Adunarea Generală a ONU, a declarat: „Recunoașterea unui stat palestinian este o consecință a expansiunii grave pe care o observăm în Cisiordania, a violenței coloniștilor și a intențiilor exprimate în proiectul E1, care ar submina serios posibilitatea unei soluții cu două state".
Proiectul E1, aprobat de guvernul israelian, prevede construirea a 3.400 de locuințe în Cisiordania și a fost criticat de ONU deoarece ar împărți teritoriul palestinian și ar împiedica crearea unui stat palestinian cu continuitate teritorială. Lammy a subliniat: „În privința a ceea ce se întâmplă în Gaza... trebuie să vedem ostaticii eliberați. Nu poate exista absolut niciun loc pentru Hamas".
În prezent, aproximativ trei sferturi dintre cele 193 de state membre ale ONU recunosc statul palestinian proclamat de conducerea palestiniană aflată în exil în 1988. România a recunoscut Statul Palestina încă din 1988, fiind unul dintre primele state care au făcut acest pas.
