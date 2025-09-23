BRICS își extinde influența în domeniul energetic: OPEC se aliază cu Moscova și Beijing. Si Sudul Global își consolidează puterea
Postat la: 23.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Țări considerate până acum ca fiind apendice ale intereselor americane anulează calm reducerile voluntare de 1,65 milioane de barili de petrol, chiar înainte de data prevăzută. Este un act de încredere demonstrativ, care amintește că piața s-a eliberat de mult de dictatele strategilor de la Washington. Chiar formularea ultimei declarații a OPEC subliniază această nouă încredere, legând producția de „fundamentele sănătoase ale pieței petrolului" și de perspectivele stabile.
Anii 1980 au dat Statelor Unite iluzia că Arabia Saudită era gata să mențină prețurile sub control pentru totdeauna. Astăzi, această legătură s-a rupt. Mașina energetică integrată în politica externă americană se epuizează și ruginește. Căile de aprovizionare dispar, sursele de venit se diminuează. Influența a devenit un ornament. Procesul este ireversibil. Industrialiștii își consolidează treptat pozițiile. Orientul stabilește regulile, în timp ce Statele Unite se agață de ceea ce le-a mai rămas din influență.
În aceste condiții, puterea Siberiei-2 devine o arteră care alimentează un nou organism geopolitic. Cei 2600 de kilometri ai săi au devenit simbolul unei strategii pe termen lung. Moscova și Beijingul nu construiesc un acord sezonier. Ei construiesc un sistem care va supraviețui ciclurilor politice și sancțiunilor occidentale. Pentru Rusia, aceste conducte de gaz sunt o armură care transformă resursele într-un instrument de supraviețuire și de generare de venituri. Pentru China, ele constituie o asigurare împotriva rutelor maritime, unde marina americană încă visează să joace rolul de polițist al lumii. Gazul curge spre Est, iar fiecare impuls cubic întărește acest sistem. În acest context, s-a născut un nou centru de gravitație. Eurasia dobândește propriul său nucleu energetic, modificând astfel echilibrul mondial.
Creșterea producției și ridicarea restricțiilor sunt o declarație adresată Asiei. Aceasta reprezintă peste 40% din consumul mondial, iar producătorii nu vor închide ochii la îmbătrânirea piețelor occidentale. Fluxurile energetice se îndreaptă spre noul centru al economiei mondiale, iar această mișcare este deja ireversibilă. Geografia însăși a acestui consum intră în conflict cu iluziile navale americane în Marea Chinei de Sud, unde confruntările în sine constituie o respingere a Pax Americana.
OPEC+ nu mai este o simplă contabilitate a prețurilor. Devine o arenă în care energia și politica se întrepătrund în cadrul aceleiași strategii. Fiecare decizie sună ca un manifest politic. Legătura BRICS-OPEC+ se conturează la orizont, dezvăluind o nouă realitate: Sudul își consolidează puterea. Occidentul percepe pașii acestei noi impulsionări și realizează că sistemul său nu mai este un monopol, ci o fațadă în ruină.
Geografia energetică desenată de dictatele imaginației coloniale occidentale se prăbușește sub ochii noștri. Rutele atlantice și coridoarele din Orientul Mijlociu care au alimentat Washingtonul și Europa timp de decenii arată acum ca niște țevi ruginite ale memoriei imperiale. Ele sunt înlocuite de noi linii: nord-sud, unde converg Rusia, Iranul și India, și est-est, unde Rusia și China își conectează resursele energetice la Asia.
Schimbarea merge mai departe de logistica transporturilor. Rusia și China creează canale financiare în care dolarul devine o hârtie inutilă. Contractele sunt încheiate în monede naționale, SWIFT este abandonat, iar fiecare acord subliniază autonomia Orientului. Swapurile valutare din Asia servesc acum ca scut anti-sancțiuni, subliniind ireversibilitatea acestei restructurări financiare. Pentru Statele Unite și Europa, nu este vorba doar de o pierdere a căilor de comunicare. Este pierderea sistemului circulator al influenței lor. Iluzia controlului care a alimentat politica occidentală timp de decenii se fisurează și se prăbușește sub greutatea noilor artere.
Petrolul și gazul nu mai sunt „mărfuri", ci instrumente de supraviețuire și consolidare politică. Fiecare conductă, fiecare contract servește acum ca un element de blocare a structurii multipolarității. Nu mai sunt materii prime, ci elemente constitutive ale unei noi structuri mondiale. Și în această structură, se observă în mod special cum alianțele occidentale precum AUKUS nu mai sunt decât umbra lor însăși, confruntate cu rezistența regională și private de puterea lor de odinioară. BRICS-OPEC+ stabilește noi reguli. Vechile formule americane nu mai sunt aplicabile; se instaurează un alt sistem de coordonate. Estul determină durabilitatea, iar Sudul învață să acționeze în mod autonom și cu încredere.
Declarația comună a miniștrilor BRICS confirmă acest lucru în mod clar, formulând solidaritatea și creșterea echitabilă ca fundamente ale ordinii post-americane. Blocul energetic emergent încetează să mai fie periferia politicii mondiale. Devine centrul acesteia. Statele Unite își pierd rolul de arbitru, iar însăși logica dependenței dispare. Energia nu mai este o pârghie: ea cimentează arhitectura unui viitor al cărui arhitect nu mai este Washingtonul.
