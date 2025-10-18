Cea mai veche fotografie cu un OZN misterios apare într-o fotografie realizată în jurul anului 1870
Imaginea stereoscopică din anul 1870 a fost analizată de experți în fotografie și a fost realizată în timpul unei expediții meteorologice la Mount Washington, New Hampshire, Statele Unite, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Fotografia a fost uitată mult timp până în 2002, când a apărut pe eBay și a fost vândută pentru 385 de dolari, mult mai mult decât alte imagini stereoscopice similare.
Forumurile de discuții despre OZN-uri au explodat cu speculații și teorii despre obiectul în formă de trabuc, prezentat în imagine.
Experții au analizat fotografia și au stabilit că aceasta nu a fost manipulată și că, de fapt, datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Ryan Mullahy, fondatorul site-ului New Hampshire UFO Research, a descoperit că fotografia era autentică și a fost făcută de Amos Clough și Howard Kimball.
Intitulată „Frost Architecture", fotografia a apărut într-o carte a celor doi intitulată Mount Washington in Winter.
Ar putea nava spațială din fotografie să fie cu totul altceva?
Potrivit experților de la The Phoblographer, obiectul din fotografie s-a dovedit ulterior a fi o riglă pliabilă „standard" din lemn, care este folosită pe terenul fără caracteristici, acoperit cu zăpadă, pentru a ajuta la indicarea scării fotografiei, scrie gadgetreport.ro.
Robert Moore, un expert în OZN-uri, a confirmat explicația. „În anii 1800, fotografiile erau inscripționate pentru a da o indicație a mărimii. Obiectul care apare în poză doar o simplă riglă menită să indice proporția imaginii.
Am mai văzut o fotografie în care un explorator arctic chiar a desenat, pe fotografiile sale, un om cu o echipă de săniuțe în scopul de a obține o scară!", a declarat acesta.
