Mărturia unui locatar din blocul care a sărit în aer in Rahova: "Au cerut 1.500 de lei ca să deschidă robinetul de la gaze și au plecat fără să verifice nimic"

Un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia devastatoare de vineri dimineață, susține că o firmă recomandată chiar de Distrigaz ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte pe robinetul de gaze și ar fi redeschis alimentarea, fără să verifice instalațiile din apartamente. La scurt timp după aceea, imobilul a sărit în aer.

Ghiță Găinaru, unul dintre locatarii afectați de tragedie, a declarat că joi dimineață, locatarii au simțit un miros puternic de gaze pe casa scării și au anunțat imediat Distrigaz. O echipă a venit, a constatat scurgerea, a închis alimentarea și a sigilat robinetul principal.

„La ora 7:00 m-a sunat administratora să cobor că miroase a gaze. Am coborât și am decis împreună să oprim gazul din spate, că aveam manetele. Cei de la Distrigaz au venit, au închis gazul și au pus sigiliul. Apoi ne-au spus că, dacă vrem să ne dea drumul, trebuie să sunăm la o firmă autorizată de ei", a povestit bărbatul. „Gazul a fost închis de Distrigaz, care a și pus sigiliul. Am sunat la firma aceea recomandată de ei, iar omul de acolo ne-a spus că ne costă 2.700 de lei să verifice toate apartamentele și să dea drumul la gaz. Seara, pe la ora 5, au venit. Au rupt sigiliul, au dat drumul la gaz și au zis că trebuie să plătim 1.500 de lei ca să-l lase deschis până a doua zi iar a doua zi să semnăm un contract, care ar fi costat 500 de lei pentru fiecare apartament, pentru montarea senzorilor de gaze.. Am întrebat de ce, că trebuiau să verifice întâi apartamentele. 'Nu e posibil așa ceva! Nu dăm 1.500 de lei doar ca să deschideți un robinet. Trebuie să verificați întâi instalația, să nu sărim în aer!' Ne-au spus că vin mâine să facă verificările și să monteze senzori, dar să le plătim acum. N-am fost de acord. Atunci au închis robinetul, au lăsat sigiliul rupt și au plecat", a declarat locatarul.

„Toată noaptea s-a simțit un miros foarte puternic de gaze. Dimineață am sunat din nou la Distrigaz și am făcut o nouă sesizare. N-am mai apucat însă să fac nimic. Eram la 20 de metri de bloc când a sărit în aer. În casă era băiatul meu. Am vorbit cu el la telefon, l-am calmat și i-am spus să urce pe acoperiș și să treacă pe blocul celălalt. Doar Dumnezeu ne-a salvat", a spus Ghiță Găinaru, vizibil emoționat. El spune că mirosul de gaze a persistat toată noaptea. Vineri dimineață, locatarii au sesizat din nou Distrigaz. Nu au mai apucat însă să facă nimic - blocul a explodat la scurt timp.

Reactia Distrigaz: „Noi am fost la fața locului și i-am comunicat doamnei că instalația nu îndeplinea condițiile. Nu existau senzori de gaz, nu aveau detecție. Colegii nu au umblat la instalația de gaze, doar au constatat situația", a declarat reprezentantul firmei. Distrigaz confirmă că alimentarea cu gaze a fost întreruptă și sigilată joi dimineață, ca măsură de siguranță. Vineri, la ora 08:44, locatarii au reclamat din nou mirosul de gaze, iar o echipă de intervenție s-a deplasat la fața locului - chiar în momentul în care s-a produs explozia. „Echipa de intervenție a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă", se arată în comunicatul transmis de companie.

Cronologia confirmată de Distrigaz Sud Rețele:

16 octombrie, 07:08: locatarii reclamă mirosul de gaze

16 octombrie, 09:18: echipa oprește alimentarea și sigilează robinetul

17 octombrie, 08:44: locatarii sună din nou, reclamând același miros

17 octombrie, ~09:00: are loc explozia; echipa ajunge simultan și constată sigiliul rupt

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat că a declanșat un control la Distrigaz Sud Rețele și asupra firmelor care ar fi intervenit la instalația de gaze. „Se verifică dacă modalitatea de intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și activitatea firmelor autorizate care au asigurat verificarea echipamentelor", a transmis ANRE. Directorul Distrigaz Sud Rețele, Dan Pintilie, a declarat că, din primele informații, „cineva a rupt sigiliul și a redeschis gazul". „Noi am închis gazul ieri în blocul respectiv. Se pare că cineva a rupt sigiliul și a redeschis robinetul. Nu știm cine. Facem toate verificările", a precizat acesta.