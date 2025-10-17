Mărturia unui locatar din blocul care a sărit în aer in Rahova: "Au cerut 1.500 de lei ca să deschidă robinetul de la gaze și au plecat fără să verifice nimic"
Postat la: 17.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia devastatoare de vineri dimineață, susține că o firmă recomandată chiar de Distrigaz ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte pe robinetul de gaze și ar fi redeschis alimentarea, fără să verifice instalațiile din apartamente. La scurt timp după aceea, imobilul a sărit în aer.
Ghiță Găinaru, unul dintre locatarii afectați de tragedie, a declarat că joi dimineață, locatarii au simțit un miros puternic de gaze pe casa scării și au anunțat imediat Distrigaz. O echipă a venit, a constatat scurgerea, a închis alimentarea și a sigilat robinetul principal.
„La ora 7:00 m-a sunat administratora să cobor că miroase a gaze. Am coborât și am decis împreună să oprim gazul din spate, că aveam manetele. Cei de la Distrigaz au venit, au închis gazul și au pus sigiliul. Apoi ne-au spus că, dacă vrem să ne dea drumul, trebuie să sunăm la o firmă autorizată de ei", a povestit bărbatul. „Gazul a fost închis de Distrigaz, care a și pus sigiliul. Am sunat la firma aceea recomandată de ei, iar omul de acolo ne-a spus că ne costă 2.700 de lei să verifice toate apartamentele și să dea drumul la gaz. Seara, pe la ora 5, au venit. Au rupt sigiliul, au dat drumul la gaz și au zis că trebuie să plătim 1.500 de lei ca să-l lase deschis până a doua zi iar a doua zi să semnăm un contract, care ar fi costat 500 de lei pentru fiecare apartament, pentru montarea senzorilor de gaze.. Am întrebat de ce, că trebuiau să verifice întâi apartamentele. 'Nu e posibil așa ceva! Nu dăm 1.500 de lei doar ca să deschideți un robinet. Trebuie să verificați întâi instalația, să nu sărim în aer!' Ne-au spus că vin mâine să facă verificările și să monteze senzori, dar să le plătim acum. N-am fost de acord. Atunci au închis robinetul, au lăsat sigiliul rupt și au plecat", a declarat locatarul.
„Toată noaptea s-a simțit un miros foarte puternic de gaze. Dimineață am sunat din nou la Distrigaz și am făcut o nouă sesizare. N-am mai apucat însă să fac nimic. Eram la 20 de metri de bloc când a sărit în aer. În casă era băiatul meu. Am vorbit cu el la telefon, l-am calmat și i-am spus să urce pe acoperiș și să treacă pe blocul celălalt. Doar Dumnezeu ne-a salvat", a spus Ghiță Găinaru, vizibil emoționat. El spune că mirosul de gaze a persistat toată noaptea. Vineri dimineață, locatarii au sesizat din nou Distrigaz. Nu au mai apucat însă să facă nimic - blocul a explodat la scurt timp.
Reactia Distrigaz: „Noi am fost la fața locului și i-am comunicat doamnei că instalația nu îndeplinea condițiile. Nu existau senzori de gaz, nu aveau detecție. Colegii nu au umblat la instalația de gaze, doar au constatat situația", a declarat reprezentantul firmei. Distrigaz confirmă că alimentarea cu gaze a fost întreruptă și sigilată joi dimineață, ca măsură de siguranță. Vineri, la ora 08:44, locatarii au reclamat din nou mirosul de gaze, iar o echipă de intervenție s-a deplasat la fața locului - chiar în momentul în care s-a produs explozia. „Echipa de intervenție a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă", se arată în comunicatul transmis de companie.
Cronologia confirmată de Distrigaz Sud Rețele:
- 16 octombrie, 07:08: locatarii reclamă mirosul de gaze
- 16 octombrie, 09:18: echipa oprește alimentarea și sigilează robinetul
- 17 octombrie, 08:44: locatarii sună din nou, reclamând același miros
- 17 octombrie, ~09:00: are loc explozia; echipa ajunge simultan și constată sigiliul rupt
Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat că a declanșat un control la Distrigaz Sud Rețele și asupra firmelor care ar fi intervenit la instalația de gaze. „Se verifică dacă modalitatea de intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și activitatea firmelor autorizate care au asigurat verificarea echipamentelor", a transmis ANRE. Directorul Distrigaz Sud Rețele, Dan Pintilie, a declarat că, din primele informații, „cineva a rupt sigiliul și a redeschis gazul". „Noi am închis gazul ieri în blocul respectiv. Se pare că cineva a rupt sigiliul și a redeschis robinetul. Nu știm cine. Facem toate verificările", a precizat acesta.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Serviciile secrete ucrainene au folosit acte „false" pentru înlăturarea unui adversar al lui Zelenski
Volodimir Zelenski i-a retras cetatenia lui Ghennadi Truhanov, cel care a fost primarul Odesei de peste 10 ani, spunand ...
-
Edward Snowden dezvaluie un nou set de documente despre HAARP si proeictele secrete ale DARPA
Edward Joseph Snowden (nascut pe 21 iunie 1983) este un fost contractor al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și den ...
-
Deținuți-hackeri au preluat controlul serverelor din penitenciare și au modificat pedepse și drepturi
O breșa de securitate fara precedent a zguduit Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP), dupa ce deținuți cu cuno ...
-
Ministrul Economiei Radu Miruță a debutat in politica mare ca proprietar de pârloage de lux și a ajuns președinte de partid pe persoană fizică
Ascensiunea lui Radu Miruța pe scena politica a fost una greoaie, am putea spune și totul a pornit de la niște "balarii" ...
-
Cum s-a aflat că madam Tapalaga - soția "acoperitului pe Justiție" din presă și fostă sefă de cabinet a sinistrei Monica Macovei - are o pensie de 5500 de euro
Avocatul Adrian Toni Neacșu a reacționat dur pe Facebook la un editorial publicat de jurnalistul Dan Tapalaga pe platfor ...
-
CNI a cheltuit peste 66.000 de euro pe parfumarea birourilor, ca să combată mirosurile venite dinspre toalete
Într-o perioada in care instituțiile publice reclama lipsa resurselor pentru investiții esențiale, Compania Națion ...
-
Operațiunea Relentless de la București, episodul ratat
* La 20 de ani de la afacerea Rapirea din Irak, secretele ascunse prin dosare continua sa iasa la iveala * Jurnaliștii s ...
-
Istoria nespusă a unicului Imperiu Românesc - Imperiul Asăneștilor. Am stăpânit Balcanii 100 de ani
În anul 1185, doi romani din Balcani, Petru si Asan, au ridicat la lupta toate popoarele din Balcani aflate sub st ...
-
Cum a dispărut brusc Philip K. Dick după ce a dezvăluit cel mai mare secret al realității in care trăim VIDEO
Înainte de Mandela Effect, inainte de „Matrix", Philip K. Dick a avertizat ca realitatea in care traim a fos ...
-
Gog și Magog: se împlinește profeția biblică a lui Ezechiel sub ochii noștri?
Gog și Magog este unul dintre cele mai enigmatice și temute concepte din tradiția biblica evreiasca. Este vorba aici des ...
-
Filiera secretă militară rusă care trimitea colete-bombă prin curieri in Europa a fost demascată
O ancheta internaționala a dezvaluit o rețea a serviciilor secrete militare ruse care a trimis in Europa colete-bomba pr ...
-
NYT: „Cine este Charlie Kirk?". Cum a devenit un instrument politic la mii de kilometri distanță de SUA
„Cine este Charlie Kirk?", se intreaba unul dintre participanții la comemorarea care a avut loc sambata intr-un pa ...
-
Departamentul secret al ANCOM care a influentat puternic alegerile prezidentiale si a condus la anularea procesului electoral
Hotnews a dezvaluit ca in cadrul ANCOM exista un departament secret, despre care niciun sef al insitutiei nu ofera infor ...
-
Acordul privind pandemia conferă OMS puterea de a rechiziționa resurse de la statele suverane
Acordurile privind pandemia vor conferi OMS puteri sporite, permițandu-i sa declare stari de urgența și sa rechiziționez ...
-
Baronii de la Hidroelectrica se ocupa și de defrișări: Ca sa taie "la ras" si sa valorifice 40 de ha de pădure au mințit că Hidrocentrala de la Răstolița e "de interes național"
În vara acestui an, Curtea de Apel Cluj a decis suspendarea Hotararii de Guvern care permitea scoaterea din fondul ...
-
Hunter Biden implicat într-o afacere cu vânzări de terenuri la București în jurul ambasadei SUA pentru niște chinezi. Intră în scenă și Puiu Popoviciu
New York Times a publicat un articol in care dezvașuie ca, in timp ce tatal sau era vicepreședinte al SUA, Hunter Biden ...
-
Șeful DNA dezvăluie cum și-a infiltrat omul în mafia din Portul Constanţa: „I-am dat un X5, o casă foarte bună și a avut și bani buni de cheltuială"
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre ancheta complexa din Dosarul „Portul Constanța", de ...
-
Cum se fură identități în România. Banii duc către firma fondată de hackerul din dosarul Hexi Pharma. „Cel care păcălește acești oameni folosește buletinul meu"
Înainte de noul an universitar, mai mulți studenți au fost pacaliți sa inchirieze apartamente. Proprietarul-fantom ...
-
Ce conține raportul 00778639 al DGIA care a declanșat anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate nu printr-un mecanism democratic intern, ci ca urmare a unei ingerințe ...
-
Noul șef al vămilor din România a fost urmărit 9 ani într-un dosar penal. A scăpat de acuzații la unitatea de elita a DNA
Bogdan Alexandru Balan, noul șef al Autoritații Vamale Romane, a fost urmarit penal de DNA pentru abuz in serviciu și fa ...
-
Cum funcționează sistemul de subvenții al Ungariei în Transilvania de aproape 3 miliarde de euro: structuri religioase, fundații apropiate de UDMR și presa loială lui Viktor Orban
Fondurile publice de la guvernul Ungariei se revarsa in Transilvania de peste un deceniu, iar prima cercetare independen ...
-
Nume de cod "Mioara": Colaboratorul anchetatorilor EPPO pus pe urmele "Regelui ciobanilor" - interceptat după ce aflase de ancheta privind terenurile
Dumitru Andresoi, denumit in breasla drept „regele ciobanilor", pentru ca este considerat ca fiind cel mai instari ...
-
Statul român le face cadou americanilor resursele românești de magneziu considerate cele mai bogate din Europa!
Compania Verde Magnesium SRL a primit o licența in acest sens, de la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, in decem ...
-
Big Pharma nu se mai satura: Noile reglementari privind hipertensiunea arterială transforma peste noapte un miliard de oameni sanatosi in bolnavi cronici pe pastile
Asociatia Americana a Inimii (American Heart Association - AHA), cel mai puternic organism din SUA pentru reglementari m ...
-
Premieră în politica românească - ordin de protecție cerut de primar împotriva unui consilier local la Argeș
Zilele trecute, la Judecatoria Campulung, s-a inregistrat o premiera in politica argeșeana. Protagoniștii, primarul PNL ...
-
Dezvăluiri din culisele războiului din Ucraina. Cum ar fi ajutat serviciile secrete americane Kievul să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022
O carte de investigație, al carei autor nu a fost inca dezvaluit, arata cum CIA ar fi ajutat Ucraina sa se pregateasca i ...
-
Urmează 10 ani apocaliptici: Raportul Vanguard pentru piețele financiare aduce o perspectivă sumbră asupra economiei mondiale
Raportul Vanguard si perspectivele pentru urmatorii 10 ani: Un tabel compara intervalele de randament previzionate și vo ...
-
FDA a declanșat o anchetă privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor mARN împotriva COVID-19
Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) lanseaza o ancheta privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor i ...
-
Când taică-su era pe patul de moarte, Putin i-a făcut o promisiune. Azi, lumea plătește prețul acelor vorbe
Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina ar putea avea radacini personale, susțin doi jurnaliști ruși de investig ...
-
Suveica lui Ilie Bolojan pentru câțiva jucători de pe piața energetică din România. Cine sunt fericiții care nu vor mai plăti impozit pe cifra de afaceri
Guvernul discuta o ordonanța de urgența ce ar putea excepta de la plata impozitului pe cifra de afaceri companiile care ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu