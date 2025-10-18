ANAF îi dă în judecată soții Iohannis: Fiscul vrea să recupereze milioane de lei de la fostul președinte
Postat la: 18.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va iniția, cel mai probabil săptămâna viitoare, o acțiune în instanță împotriva soților Klaus și Carmen Iohannis pentru recuperarea unor sume considerate venituri necuvenite din chirii, obținute în perioada 1999-2015 din jumătatea de imobil deținută în municipiul Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29.
Recent, statul și-a înscris dreptul de proprietate asupra acestei jumătăți de imobil, dobândită ca moștenire vacantă, în timp ce pentru cealaltă jumătate litigiul este încă pe rolul instanței.
Suma maximă cu care ANAF intenționează să deschidă acțiunea este estimată la 4,7 milioane de lei, reprezentând chirii aferente perioadei 1999-2015, actualizate cu inflația și dobânda legală. Totuși, cuantumul final care ar putea reveni statului va fi stabilit doar de instanță, în urma unei eventuale expertize independente. Calculele preliminare arată că suma ar putea fi redusă dacă se ține cont de faptul că imobilul nu a fost închiriat continuu, de impozitele deja plătite și de cotele forfetare aplicabile veniturilor din chirii.
Președintele ANAF, Adrian Nica, a precizat la începutul lunii octombrie că instituția nu are indicii că soții Iohannis ar intenționa să achite sumele cerute, motiv pentru care Fiscul se pregătește să inițieze procedura judiciară. Totodată, ANAF ar putea solicita instanței și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis, însă o astfel de cerere ar trebui susținută prin demonstrarea existenței unui risc ca aceștia să își lichideze activele pentru a evita plata.
Sursele citate arată că procesul va fi unul civil, fără caracter fiscal, în care ANAF va invoca îmbogățirea fără justă cauză în detrimentul statului român. Întrucât acțiunea nu este de natură fiscală, Fiscul nu poate aplica instrumente obișnuite, precum executarea silită, ci trebuie să urmeze procedura de drept comun. În eventualitatea în care instanța admite cererea, recuperarea efectivă a sumelor va fi făcută doar pe baza unei hotărâri definitive.
Președintele ANAF a detaliat că instituția a avut corespondență cu familia Iohannis pe două paliere - privind predarea imobilului și privind modul de calcul al sumelor datorate. Avocații soților Iohannis au transmis că aceștia nu dețin cheia imobilului, motiv pentru care nu s-au putut prezenta la predare, însă au solicitat explicații suplimentare asupra sumelor comunicate. În răspunsul ANAF, au fost oferite detaliile cerute, însă, potrivit lui Nica, „nu există indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate".
În urma acestei situații, reprezentanții Fiscului au pătruns în imobil forțând una dintre uși, după ce nu au primit cheia de la foștii proprietari. În interior, au constatat că spațiul se află într-o stare de degradare, iar cheia se găsea încuietă într-una dintre uși. Totodată, au inventariat bunurile și au schimbat sistemul de închidere, în calitatea statului român de coproprietar legal al clădirii.
ANAF a anunțat oficial că a preluat jumătatea de imobil din Sibiu deținută de familia Iohannis, un spațiu comercial situat pe strada Nicolae Bălcescu, în urma unei moșteniri vacante prin care statul a devenit coproprietar. Procedura de preluare a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, sub coordonarea Direcției Regionale a Finanțelor Publice Brașov. În comunicatul transmis, ANAF a subliniat că a acționat „transparent și în conformitate cu prevederile legale", exercitând drepturile statului ca proprietar.
La finele lunii august, instituția preciza că a notificat soții Iohannis pentru eliberarea imobilului și pentru plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999-2015, actualizate cu inflația și dobânda legală. Notificarea emisă de ANAF solicita „plata contravalorii lipsei de folosință" a jumătății de imobil, în condițiile în care statul a dobândit dreptul de coproprietate. În paralel, ANAF a finalizat procedura de înscriere a dreptului său de proprietate în cartea funciară pentru partea de imobil revendicată.
În ceea ce privește cealaltă jumătate a clădirii, litigiul continuă după ce, în septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baștea, de la care familia Iohannis cumpărase inițial partea sa din imobil. În dosarul privind dreptul de proprietate, instanțele au decis anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1999 între soții Iohannis și familia Baștea, hotărâre care a stat la baza recuperării bunului de către statul român.
În momentul preluării, reprezentanții ANAF s-au confruntat cu refuzul indirect al foștilor proprietari de a preda imobilul, motivând că nu dețin cheia spațiului. Astfel, echipa Administrației Finanțelor Publice Sibiu a fost nevoită să forțeze una dintre intrări pentru a pătrunde în interior. După inventarierea bunurilor, a fost înlocuită yala, iar noul sistem de închidere a fost instalat pentru asigurarea integrității bunului trecut în proprietatea statului.
Fiscul a transmis că spațiul se află într-o stare avansată de degradare, fără activitate comercială desfășurată în ultimii ani. Totodată, a menționat că urmează să decidă asupra modului în care va administra bunul respectiv, în conformitate cu obligațiile legale de valorificare a activelor intrate în patrimoniul statului.
Potrivit legislației, bunurile provenite din moșteniri vacante devin proprietatea statului și sunt administrate de către ANAF, care are sarcina de a asigura conservarea și eventual valorificarea acestora. În acest context, instituția urmează să stabilească dacă va închiria, vinde sau utiliza în alt mod spațiul din centrul Sibiului.
Cazul imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 este unul cu istoric îndelungat, început la finalul anilor '90, când familia Iohannis a achiziționat spațiul de la moștenitorii fostului proprietar, tranzacție ulterior anulată de instanță. În urma deciziilor definitive, jumătate din imobil a revenit statului, iar cealaltă jumătate face încă obiectul unei proceduri judiciare.
Prin inițierea acțiunii civile, ANAF încearcă să recupereze sumele considerate ca venituri obținute nejustificat de către familia Iohannis din închirierea spațiului comercial. Demersul urmează să clarifice, totodată, valoarea exactă a sumelor datorate și să stabilească dacă vor fi impuse măsuri asigurătorii până la pronunțarea unei decizii definitive.
Dacă acțiunea va fi admisă, instanța ar putea dispune restituirea unei părți sau a întregii sume solicitate de Fisc. În acest caz, banii recuperați ar urma să intre în bugetul statului, în contul valorificării bunului dobândit prin moștenire vacantă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Progres major în domeniul neuroștiinței: oamenii de știință creează o vitamină capabilă să întârzie sau chiar să inverseze bolile neurodegenerative
Cercetatorii japonezi au realizat un progres major in domeniul neuroștiinței, reușind sa sintetizeze versiuni modificate ...
-
Cea mai veche fotografie cu un OZN misterios apare într-o fotografie realizată în jurul anului 1870
Imaginea stereoscopica din anul 1870 a fost analizata de experți in fotografie și a fost realizata in timpul unei expedi ...
-
Giorgia Meloni, reacție furibundă după ce a fost catalogată drept 'curtezana' lui Donald Trump
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia dupa ce acesta s-a referit la ea drept &bdquo ...
-
Medicul Flavia Groșan se în comă la spital cu șanse minime de recuperare
Medicul pneumolog Flavia Groșan este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea, in coma, dupa un stop car ...
-
Descoperirea Leagănului Omenirii agro-neolitice: Inca o dovada ca pe teritoriul României Mari au existat cele mai vechi si mai avansate civilizatii din Europa
Într-o zona rurala din județul Vrancea, arheologii au facut in vara aceasta una dintre cele mai importante descope ...
-
Gravida prinsă sub dărâmături la explozia din Rahova a murit: femeia nu poate fi scoasă de sub o placă de beton
O tanara gravida a murit in explozia din cartierul Rahova, confirma Raed Arafat. Femeia fusese prinsa intre daramaturi. ...
-
Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul revoltelor. Harta punctelor fierbinți din Occident. În Europa de est e "liniste si pace"
Protestele din ultimele cateva zile din Spania, Belgia și Grecia au fost doar ultimele dintr-o lunga serie care a zgudui ...
-
Trump a stabilit cu Putin să se întâlnească la Budapesta. Reacția lui Viktor Orban și pe unde va zbura cu avionul presedintele Rusiei ca sa fie in siguranta
Președintele SUA Donald Trump a declarat ca a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonica „foarte productiva" ...
-
În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative. Ce județe sunt cele mai periculoase
Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țara arata ca 77 de cazuri din 89, omor și tentativa de omor ...
-
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report" difuzata pe canalul al trei ...
-
Explozie extrem de puternică într-un bloc din Rahova. Planul roșu activat: Mai multe apartamente distruse între etajele 1 ș 5
O explozie extrem de puternica s-a produs vineri dimeața intr-un Bloc din Capitala de pe strada Petre Ispirescu, langa L ...
-
A fost descoperita sursa de energie invizibilă a Universului: Inel dublu gigantic descoperit în spațiu, mai mare decât Calea Lactee
La șapte miliarde de ani-lumina distanța, astronomii au observat un fenomen rar: doua cercuri gigantice de energie pluti ...
-
Judecătorul Mihail Udroiu se pensionează la 48 de ani. A declarat o leafă de 7.000 de euro. A fost consilierul Alinei Bica si l-a protejat juridic pe Bogdan Buzăianu
Judecatorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casatie si Justitie se pensioneaza la doar 48 de ani. El a depus l ...
-
Europa retrăiește "febra prețurilor" la curentul electric. Ce este fenomenul Dunkelflaute sau "acalmia întunecată"
Prețurile la energia electrica in Europa intra pe o noua traiectorie ascendenta, iar piața bursiera din domeniul energie ...
-
Pandemia care nu se mai termină: Cum ar putea afecta COVID-19 și generațiile viitoare
Un nou studiu realizat pe șoareci sugereaza ca infecția cu virusul SARS-CoV-2 ar putea avea efecte care se transmit dinc ...
-
Teoria Pământului plat: Experiemntul senzațional cu ajutorul unei camere și umbra unui garaj
O simpla camera de supraveghere și un garaj de suburbie reușesc sa demonteze una dintre cele mai persistente iluzii mode ...
-
3 jocuri de noroc pe care le poți încerca doar în Vegas
Las Vegas nu este doar un oraș, ci un simbol al divertismentului global. Capitala mondiala a jocurilor de noroc a reușit ...
-
Ion Cristoiu: "Îi rog pe cei care se ocupă de robotul Nicușor să-l actualizeze!"
Ion Cristoiu nu-l slabește pe Nicușor Dan. Acesta critica modul in care președintele Romaniei abordeaza politica externa ...
-
Sora lui Carmen Dan își umilea victimele, medici și oameni de afaceri, când acestea își cereau sutele de mii de euro înapoi
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, ar fi pus la punct un mecanism prin care a inșelat mai multe ...
-
O copilă de 13 ani e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii după ce o rudă a alertat autoritățile
O fata de doar 13 ani este suspectata ca și-ar fi ucis mama, dupa ce o ruda a alertat autoritațile, ingrijorata ca femei ...
-
Duma de stat a votat ca sa trimită rachete balistice pe teritoriul SUA daca Tomahawk-urile americane date Ucrainei vor lovi in interiorul federatiei Ruse
Duma Rusiei a votat cu o majoritate covarșitoare sa trimita lovituri prin misile pe teritoriul SUA in condițiile in care ...
-
Proiectul Odin este deja în teste la nivel planetar: Rețeaua de comunicare cuantica va inlocui treptat internetul la nivel mondial
Surse ale Agentiei Spațiale Militare (Defence Space Agency) au anunțat ca o serie de activari silențioase ale satelițilo ...
-
Experiența unui hotel de lux într-un spațiu mic: design pentru proprietăți de închiriat
Exista o forma de rafinament discret, dar inconfundabil, atunci cand intri intr-un apartament mic destinat inchirierii ș ...
-
Cum pot foștii coasigurați să beneficieze de servicii medicale gratuite fără să ajungă la Urgențe
Legea nr. 141/2025 a eliminat statutul de coasigurat, pentru a elimina asigurații fara contribuție la sistemul public de ...
-
Schemă de vânzări fictive în Capitală. Ancheta ar include referințe la Carmen Dan și Cristi Borcea
Un nou dosar de amploare privind o posibila schema de inșelaciune estimata la sute de mii de euro zguduie capitala. Cazu ...
-
Votanții PSD și AUR sunt cei mai creduli in paranormali, conform unui studiu care arată că ezoterismul are mare trecere în societatea românească - peste 51%
Majoritatea romanilor cred in existența locurilor „incarcate energetic" și in influența acestora asupra starii oam ...
-
Seful Serviciului Secret GUR chiar crede ca Ucraina ar fi putut castiga pana acum războiul cu Rusia. Declaratiile lui sunt penibile
General-locotenentul Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR), ...
-
Percheziții DNA la Spitalul Militar Central și acasă la șefa instituției, generalul Florentina Ioniță. Prejudiciul estimat este de aproximativ 8,2 milioane de lei
Procurorii DNA efectueaza joi dimineața percheziții la Spitalul Militar Central, condus de generalul Florentina Ionița, ...
-
S-a publicat raportul cu inflatia din Europa. Romania este detasat pe primul loc: Avem o inflatie de 5 ori mai mare decat media din Europa. Urmează Revoluția!
Inflatia este o taxa generata de stat prin politicile fiscale si monetare. Este cea mai periculoasa taxa. Guvernele din ...
-
România practică tortura instituționalizată până la moarte în unele cazuri în unitatile de psihiatrie
Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) indeamna autoritatile din Romania intr-un raport ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu