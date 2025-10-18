ANAF îi dă în judecată soții Iohannis: Fiscul vrea să recupereze milioane de lei de la fostul președinte

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va iniția, cel mai probabil săptămâna viitoare, o acțiune în instanță împotriva soților Klaus și Carmen Iohannis pentru recuperarea unor sume considerate venituri necuvenite din chirii, obținute în perioada 1999-2015 din jumătatea de imobil deținută în municipiul Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29.

Recent, statul și-a înscris dreptul de proprietate asupra acestei jumătăți de imobil, dobândită ca moștenire vacantă, în timp ce pentru cealaltă jumătate litigiul este încă pe rolul instanței.

Suma maximă cu care ANAF intenționează să deschidă acțiunea este estimată la 4,7 milioane de lei, reprezentând chirii aferente perioadei 1999-2015, actualizate cu inflația și dobânda legală. Totuși, cuantumul final care ar putea reveni statului va fi stabilit doar de instanță, în urma unei eventuale expertize independente. Calculele preliminare arată că suma ar putea fi redusă dacă se ține cont de faptul că imobilul nu a fost închiriat continuu, de impozitele deja plătite și de cotele forfetare aplicabile veniturilor din chirii.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a precizat la începutul lunii octombrie că instituția nu are indicii că soții Iohannis ar intenționa să achite sumele cerute, motiv pentru care Fiscul se pregătește să inițieze procedura judiciară. Totodată, ANAF ar putea solicita instanței și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis, însă o astfel de cerere ar trebui susținută prin demonstrarea existenței unui risc ca aceștia să își lichideze activele pentru a evita plata.

Sursele citate arată că procesul va fi unul civil, fără caracter fiscal, în care ANAF va invoca îmbogățirea fără justă cauză în detrimentul statului român. Întrucât acțiunea nu este de natură fiscală, Fiscul nu poate aplica instrumente obișnuite, precum executarea silită, ci trebuie să urmeze procedura de drept comun. În eventualitatea în care instanța admite cererea, recuperarea efectivă a sumelor va fi făcută doar pe baza unei hotărâri definitive.

Președintele ANAF a detaliat că instituția a avut corespondență cu familia Iohannis pe două paliere - privind predarea imobilului și privind modul de calcul al sumelor datorate. Avocații soților Iohannis au transmis că aceștia nu dețin cheia imobilului, motiv pentru care nu s-au putut prezenta la predare, însă au solicitat explicații suplimentare asupra sumelor comunicate. În răspunsul ANAF, au fost oferite detaliile cerute, însă, potrivit lui Nica, „nu există indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate".

În urma acestei situații, reprezentanții Fiscului au pătruns în imobil forțând una dintre uși, după ce nu au primit cheia de la foștii proprietari. În interior, au constatat că spațiul se află într-o stare de degradare, iar cheia se găsea încuietă într-una dintre uși. Totodată, au inventariat bunurile și au schimbat sistemul de închidere, în calitatea statului român de coproprietar legal al clădirii.

ANAF a anunțat oficial că a preluat jumătatea de imobil din Sibiu deținută de familia Iohannis, un spațiu comercial situat pe strada Nicolae Bălcescu, în urma unei moșteniri vacante prin care statul a devenit coproprietar. Procedura de preluare a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, sub coordonarea Direcției Regionale a Finanțelor Publice Brașov. În comunicatul transmis, ANAF a subliniat că a acționat „transparent și în conformitate cu prevederile legale", exercitând drepturile statului ca proprietar.

La finele lunii august, instituția preciza că a notificat soții Iohannis pentru eliberarea imobilului și pentru plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999-2015, actualizate cu inflația și dobânda legală. Notificarea emisă de ANAF solicita „plata contravalorii lipsei de folosință" a jumătății de imobil, în condițiile în care statul a dobândit dreptul de coproprietate. În paralel, ANAF a finalizat procedura de înscriere a dreptului său de proprietate în cartea funciară pentru partea de imobil revendicată.

În ceea ce privește cealaltă jumătate a clădirii, litigiul continuă după ce, în septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baștea, de la care familia Iohannis cumpărase inițial partea sa din imobil. În dosarul privind dreptul de proprietate, instanțele au decis anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1999 între soții Iohannis și familia Baștea, hotărâre care a stat la baza recuperării bunului de către statul român.

În momentul preluării, reprezentanții ANAF s-au confruntat cu refuzul indirect al foștilor proprietari de a preda imobilul, motivând că nu dețin cheia spațiului. Astfel, echipa Administrației Finanțelor Publice Sibiu a fost nevoită să forțeze una dintre intrări pentru a pătrunde în interior. După inventarierea bunurilor, a fost înlocuită yala, iar noul sistem de închidere a fost instalat pentru asigurarea integrității bunului trecut în proprietatea statului.

Fiscul a transmis că spațiul se află într-o stare avansată de degradare, fără activitate comercială desfășurată în ultimii ani. Totodată, a menționat că urmează să decidă asupra modului în care va administra bunul respectiv, în conformitate cu obligațiile legale de valorificare a activelor intrate în patrimoniul statului.

Potrivit legislației, bunurile provenite din moșteniri vacante devin proprietatea statului și sunt administrate de către ANAF, care are sarcina de a asigura conservarea și eventual valorificarea acestora. În acest context, instituția urmează să stabilească dacă va închiria, vinde sau utiliza în alt mod spațiul din centrul Sibiului.

Cazul imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 este unul cu istoric îndelungat, început la finalul anilor '90, când familia Iohannis a achiziționat spațiul de la moștenitorii fostului proprietar, tranzacție ulterior anulată de instanță. În urma deciziilor definitive, jumătate din imobil a revenit statului, iar cealaltă jumătate face încă obiectul unei proceduri judiciare.

Prin inițierea acțiunii civile, ANAF încearcă să recupereze sumele considerate ca venituri obținute nejustificat de către familia Iohannis din închirierea spațiului comercial. Demersul urmează să clarifice, totodată, valoarea exactă a sumelor datorate și să stabilească dacă vor fi impuse măsuri asigurătorii până la pronunțarea unei decizii definitive.

Dacă acțiunea va fi admisă, instanța ar putea dispune restituirea unei părți sau a întregii sume solicitate de Fisc. În acest caz, banii recuperați ar urma să intre în bugetul statului, în contul valorificării bunului dobândit prin moștenire vacantă.