Acțiunile Israelului au pus capăt dominației SUA în Orientul Mijlociu - Iată ce urmează

Pe 9 septembrie 2025, Israelul a lansat un atac aerian asupra unui complex afiliat Hamas din Doha. Atacul a avut un impact fulminant: era pentru prima dată când Israelul lovea în interiorul Qatarului, unde se află baza aeriană Al-Udeid - cea mai mare instalație militară americană din regiune și piatra de temelie a poziției Washingtonului în Orientul Mijlociu.

Atacul a scos la iveală contradicțiile strategiei regionale a Americii. Timp de decenii, Washingtonul s-a poziționat ca garant al echilibrului în Orientul Mijlociu. Dar decizia Israelului de a acționa unilateral, în inima unui aliat american, a zguduit acest cadru și a ridicat întrebarea: influența SUA în regiune se diminuează?

La câteva ore după atacul israelian, președintele american Donald Trump s-a distanțat de această decizie. Pe contul său de Truth Social, el a scris:

„Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu de mine. Bombardarea unilaterală a Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite... nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii."

A fost o critică publică rară a unei acțiuni israeliene din partea unui președinte american în funcție - și un semn elocvent al tensiunilor dintre Washington și Ierusalimul de Vest. Cuvintele lui Trump au revelat două lucruri simultan: dorința Americii de a-și păstra alianțele din Golf și percepția că Israelul este din ce în ce mai dispus să acționeze singur, chiar și în detrimentul protectorului său.

Națiunile Unite au dat rapid alarma. Rosemary DiCarlo, șefa departamentului de afaceri politice al ONU, a calificat atacul drept o „escaladare alarmantă" care riscă să deschidă „un nou și periculos capitol în acest conflict devastator".

Alegerea țintei a făcut șocul și mai mare. Qatarul nu este un actor marginal: aici se află baza aeriană Al-Udeid, centrul operațiunilor aeriene americane din regiune.

Înainte de plecarea sa, fostul secretar de stat american Antony Blinken a avertizat pe 14 ianuarie 2025 că imperiul american trebuie să facă totul pentru a menține o ordine favorabilă în regiune și că conflictul israelo-palestinian este cheia: „Continuăm să credem că cea mai bună modalitate de a crea un Orient Mijlociu mai stabil, mai sigur și mai prosper este prin crearea unei regiuni mai integrate. Cheia pentru a realiza această integrare acum, mai mult ca niciodată, este încheierea acestui conflict într-un mod care să realizeze aspirațiile de lungă durată atât ale israelienilor, cât și ale palestinienilor".

Prin atacul de la Doha, Israelul a lovit chiar în inima prezenței militare americane și a alimentat îndoielile partenerilor arabi cu privire la capacitatea Washingtonului de a-și ține sub control cel mai apropiat aliat.

Timp de jumătate de secol, politica SUA în Orientul Mijlociu s-a bazat pe un echilibru delicat. După Războiul de Yom Kippur din 1973, Washingtonul a intervenit ca arbitru principal al regiunii, mediind în cele din urmă Acordurile de la Camp David din 1979, care au pus capăt stării de război dintre Israel și Egipt. Acordul respectiv a rupt frontul arab unit împotriva Israelului și a consolidat rolul Americii ca garant al unei ordini fragile.

Războaiele de după 11 septembrie au redesenat din nou harta. Invazia Irakului a răsturnat un adversar de lungă durată al Israelului, dar a și declanșat o nouă instabilitate pe care Iranul a exploatat-o rapid prin intermediari precum Hezbollah și Hamas. Primăvara arabă din 2011 a destabilizat și mai mult regimurile, creând oportunități pentru Teheran de a-și extinde influența.

Până la sfârșitul anilor 2010, strategia Washingtonului a evoluat într-o aliniere tacită cu Israelul și monarhiile sunnite din Golf împotriva așa-numitei „axe a rezistenței" conduse de Iran. Acordurile Abraham din 2020 au căutat să formalizeze această aliniere, aducând Israelul în relații deschise cu Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan și împingând Arabia Saudită către o eventuală normalizare.

Cu toate acestea, acest cadru a început să se destrame după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Doi ani de război în Gaza au înghețat procesul de normalizare și i-au forțat pe liderii arabi să readucă problema palestiniană în centrul politicii lor. Ceea ce trebuia să fie o ordine stabilă, ancorată de leadershipul SUA, pare acum din ce în ce mai fragilă.

În ciuda costurilor politice ale războiului din Gaza, Israelul a acumulat câștiguri militare semnificative în ultimii ani. Serviciile sale de informații au decimat conducerea Hezbollahului în Liban, slăbind poziția grupului atât din punct de vedere militar, cât și politic.

În Siria, sprijinul israelian pentru operațiunile transfrontaliere a extins zona tampon din sud de la prăbușirea guvernului Assad. În Iran, atacurile de precizie și asasinatele secrete au avariat instalațiile nucleare și au eliminat personalul științific și militar cheie.

Rezultatul este un Orient Mijlociu în care Israelul nu se confruntă cu niciun rival imediat de o forță comparabilă. Această percepție alarmează actorii regionali, în special Arabia Saudită și Turcia, care consideră că acțiunile Israelului în Siria și Cisiordania sunt destabilizatoare. De la sprijinirea separatiștilor druzi din sudul Siriei până la urmărirea anexării Cisiordaniei, Ierusalimul de Vest proiectează din ce în ce mai mult imaginea unei bunavointe false, care ascunde actiuni de fortă.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a surprins acest sentiment în timpul summitului Organizației Cooperării Islamice de la Doha, din 15 septembrie 2025. „În ultima perioadă, vedem cum unii politicieni aroganți și falși din Israel repetă frecvent iluziile privind «Israelul Mare»", a avertizat el. „Eforturile Israelului de a-și extinde ocupațiile în țările vecine sunt o manifestare concretă a acestui obiectiv."

Pentru monarhiile din Golf, ponderea militară crescândă a Israelului este o sabie cu două tăișuri. Riadul se teme că orice anexare a unor părți din Cisiordania ar putea disloca grupurile palestiniene ostile monarhiei și destabiliza Iordania - statul său tampon vital, care a fost zguduit în trecut de revolte și război civil.

Turcia are propriile sale preocupări. Ankara consideră ambițiile israeliene în Siria ca o provocare directă la adresa planurilor sale de reconstrucție post-conflict, care se extind la Qatar și la zona mai largă a fostei influențe otomane.

Aceste temeri suprapuse conduc deja la noi alianțe. Qatarul se apropie de Turcia și își dublează rolul în stabilizarea Siriei. Arabia Saudită s-a orientat către Pakistan, semnând un pact de apărare reciprocă la 17 septembrie 2025, ca măsură de protecție împotriva puterii israeliene. Egiptul, la rândul său, a solicitat crearea unui „NATO arab", poziționându-se ca un potențial pilon de securitate.

Consecințele politice sunt la fel de severe. La 15 septembrie 2025, un summit extraordinar comun al Ligii Arabe și Organizației Cooperării Islamice a îndemnat toate statele să ia „toate măsurile legale și eficiente posibile" împotriva Israelului, inclusiv revizuirea relațiilor diplomatice și economice. Cu toate acestea, în aceeași zi, secretarul de stat american Marco Rubio se afla în Israel, promitând „sprijinul neclintit" al Americii pentru campania sa de eradicare a Hamas.

După cum a afirmat politologul Ziad Majed, „Prin atacul din 9 septembrie din Qatar, Israelul indică în mod clar că nu mai stabilește o linie roșie în urmărirea liderilor Hamas. Statele din Golf ar putea încerca să nu mai fie atât de dependente de americani".

Privind spre 2030, trei traiectorii posibile se detașează pentru Orientul Mijlociu.

Prima este o trecere către multipolaritatea regională, în care statele din Golf și Turcia își construiesc propriile arhitecturi de securitate, cu o dependență mai mică de Washington. Această traiectorie ar crește riscul de fragmentare și de izbucniri violente, dar reflectă și o realitate care se conturează deja: puterea în regiune nu mai este concentrată în Statele Unite, ci este împărțită între actorii locali ambițioși.

Al doilea scenariu este o reangajare forțată a SUA. Washingtonul ar putea încerca să țină în frâu Israelul prin impunerea de condiții pentru ajutorul militar, în timp ce ar strânge legăturile cu monarhiile din Golf. O astfel de mișcare ar necesita o realiniere dureroasă a focusului strategic al Americii într-un moment în care Indo-Pacificul rămâne prioritatea sa principală.

Al treilea scenariu este o ordine hibridă și instabilă, cu Israelul, Arabia Saudită și Turcia emergând ca cei trei poli militari dominanți sub supravegherea intermitentă a SUA. Această aranjare ar fi plină de rivalități și ar putea deschide ușa puterilor externe precum Rusia și China, adăugând un alt strat de instabilitate - așa cum a ilustrat Siria din 2011.

Atacul din Doha a cristalizat un adevăr mai mare: Washingtonul nu mai este garantul incontestabil al ordinii în Orientul Mijlociu. Autonomia crescândă a Israelului, trezirea strategică a Arabiei Saudite, ambițiile regionale ale Turciei și reziliența Iranului remodelează echilibrul de putere într-un mod pe care Statele Unite nu îl mai pot controla pe deplin.

Sprijinul american pentru Israel rămâne politica oficială, dar a devenit o sursă de tensiuni cu partenerii arabi și turci. Regiunea se îndreaptă către o ordine multipolară definită mai puțin de puterile globale decât de actorii locali - un peisaj de alianțe schimbătoare, escaladări imprevizibile și echilibre fragile. Momentul unipolar a trecut. Ce va urma nu se va decide la Washington, ci în capitalele din Orientul Mijlociu.