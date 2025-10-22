Artanu are prima declarație după ce s-a spus că a hărțuit o tânără într-un local: "O vedeam mai așa, mai îngândurată..."

Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), acuzat că ar fi hărțuit o tânără într-un local din București, vine cu o primă reacție după informațiile care au apărut în spațiul public, în urma unei postări a mamei uneia dintre victime.

Artistul Adrian Pleșca a recunoscut că a sărutat o „fată tânără și drăguță", motivând că „că o vedeam mai așa, mai îngândurată".

„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată... Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa", a declarat artistul, pentru Hotnews.

Întrebat dacă o cunoștea pe fata respectivă și dacă aceasta i-a dat voie să o sărute, artistul a răspuns:

„Nu o cunoșteam pe fată. Mi-am dat seama că nu (n.red.: a avut consimțământ) și atunci am renunțat. Dacă nu vă convine ceva, eu cu tot ce am putut să vă ajut, v-am ajutat", a mai spus acesta.

Potrivit relatării mamei uneia dintre victime, publicată online, incidentul s-ar fi petrecut în timpul spectacolului. Adrian Pleșca, în vârstă de 64 de ani, ar fi urmărit-o cu insistență pe adolescentă, iar la un moment dat ar fi încercat să o sărute împotriva voinței sale.

„După ce fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe - ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei", se arată în postare.

Conform aceleiași surse, tânăra l-ar fi avertizat pe artist că va suna la poliție dacă nu se oprește, însă reacția acestuia ar fi fost una ironică. O parte a incidentului ar fi fost surprinsă pe video, iar pe Facebook circulă deja o înregistrare scurtă, disponibilă mai jos. Mama tinerei afirmă că a discutat cu organizatorul evenimentului, care i-ar fi spus că artistul ar mai fi avut comportamente similare și în trecut.

„Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca „mai face așa ceva" și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii", se mai arată în mesajul public.

Femeia precizează că a ales să facă public acest episod pentru a atrage atenția asupra unui comportament pe care îl consideră inacceptabil: „Scriu asta pentru că nu vreau ca alte fete să treacă prin același lucru", a transmis aceasta, întrebând dacă și alte persoane au avut experiențe similare cu artistul.