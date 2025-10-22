Un fals căpitan SRI care a recrutat foști combatanți în teatre de operații a fost prins de DIICOT. Recruții erau îndemnați să poarte arme asupra lor
Un fals căpitan SRI care a recrutat persoane deținătoare de armament de autoapărare și pază, dintre care unii foști combatanți în teatrele de operații, a fost adus la audieri de procurorii DIICOT. Potrivit unui comunicat de presă, acesta se prezenta drept căpitan SRI care avea "sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret".
Isfan Manuel-Teodor are antecendente pe linia uzurpării de calități oficiale fiind condamnat în data de 26.02.2025 prin Sentința Penală nr. 90 a Judecătoriei Alba Iulia în dosarul 8568/176/2024, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Alba Iulia nr. 355 din 13.05.2025, la o pedeapsă de un an închisoare cu amânarea executării pedepsei cu un termen de încercare de doi ani, pentru comiterea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale prev. de art. 258 alin 1 și 3 din Codul penal, acesta declinându-și în fals calitatea de ofițer în cadrul Poliției Române în fața unui conducător auto, precizează DIICOT.
De asemenea, pentru fapte similare, la data de 05.02.2021 a fost pusă în mișcare acțiunea penală în dosarul penal nr. 510/P/2021 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, la data de 05.02.2021 a fost pusă în mișcare acțiunea penală în dosarul penal nr. 802/P/2021 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și la data de 16.04.2025, a fost pusă în mișcare acțiunea penală în dosarul penal nr. 1159/199/P/2021 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 244 alin.1 și 2 din Codul penal. Tot pentru fapte similare, Isfan Manuel-Teodor în cursul anilor 2018, 2019 și 2020 are mai multe condamnări în Spania.
Potrivit comunicatului citat, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare, miercuri, 7 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.
„Din probele administrate a reieșit că, un suspect, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, a acționat în diferite medii recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate."
Acesta a recrutat mai multe persoane deținătoare de armament de autoapărare și pază, unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-au retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, alții pasionați de arme de foc care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan SRI, ce are sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.
Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate au fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, pe tot parcursul acestora fiind utilizate diferite metode care le-au întărit convingerea că suspectul este ofițer al structurii de informații.
Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-au înmânat legitimații cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie și număr. De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-a solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-au pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.
De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, suspectul a închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care a montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.
„Astfel, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a suspectului, șase dintre persoanele recrutate ( cercetate în prezenta cauză în calitate de suspecți) au participat în mai multe pretinse misiuni pe raza județelor Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și a municipiului București, care au presupus urmărirea și identificarea unor persoane suspecte, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, au interacționat și au relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI, aflați în misiune."
Sunt puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia.
