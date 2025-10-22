Dosarul "Pfizergate": Curtea Supremă a "spălat-o" pe Ursula von der Leyen legat de acuzațiile despre Acordul privind vaccinurile Covid-19

Curtea supremă de la Bruxelles (Belgia) a decis miercuri că plângerea penală depusă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este inadmisibilă, punând capăt unui litigiu care a durat trei ani, a confirmat pentru Euractiv un purtător de cuvânt al instantei.

O instanță din orașul belgian Liège respinsese anterior plângerea din 2023 împotriva lui von der Leyen, depusă de fostul lobbyist al UE Frédéric Baldan pe baza unor acuzații de interferență în funcții publice, distrugere de probe, corupție și conflict de interese. Ungaria și Polonia se alăturaseră inițial procesului, alături de multe alte părți.

Dintre reclamanți, șapte cetățeni, asociația Notre Bon Droit și partidul social-liberal belgian Vivant Ostbelgien au contestat decizia tribunalului din Liège la cea mai înaltă instanță din Belgia, potrivit unui rezumat citit de judecător miercuri dimineață la Palatul de Justiție din Bruxelles.

Cea mai înaltă instanță din Belgia „a respins recursul împotriva deciziei Tribunalului din Liège", a declarat ulterior un purtător de cuvânt al tribunalului din Bruxelles pentru Euractiv. Decizia este definitivă. „Este o decizie bună și o salutăm", a declarat Adrien Masset, avocatul lui von der Leyen.

Avocații Pfizer, menționați și ei în dosar alături de directorul executiv al companiei, Albert Bourla, au participat și ei la ședința de judecată. Aceștia au refuzat să comenteze.

Comisia, care a subliniat că nu a fost niciodată parte la această procedură judiciară, a declarat că „ia act de hotărâre și salută rezultatul".

„Această înfrângere a reclamanților aduce claritate și pune capăt unei bătălii juridice care a fost prelungită de reclamanți timp de trei ani și trei instanțe, dintre care au pierdut toate", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Deși hotărârea reprezintă o victorie juridică pentru von der Leyen, controversa mai largă „Pfizergate", care se concentrează pe negocierile președintei Comisiei privind vaccinurile în timpul pandemiei de COVID-19, nu s-a încheiat încă.

Parchetul European (EPPO) continuă propria anchetă privind procesul de achiziție a vaccinurilor de către UE. Până în prezent nu au fost formulate acuzații, a confirmat un purtător de cuvânt al EPPO.

Pe lângă acuzațiile de încălcări ale legii în achizițiile publice, scandalul Pfizergate are și o latură legată de transparență, în care judecătorii UE au afirmat că Comisia „nu a reușit să explice în mod plauzibil de ce a considerat că mesajele text schimbate în contextul achiziționării vaccinurilor Covid-19 nu conțineau informații importante... a căror păstrare trebuie asigurată".