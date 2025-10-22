Nicușor Dan și Sorin Grindeanu s-au pozitionat impotriva lui Ilie Bolojan pe temele majore ale reformei

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut, miercuri, cea mai dură declarație de până acum la adresa premierului Ilie Bolojan. În plus, Sorin Grindeanu și-a argumentat opinia prin apel la declarații ale președintelui Nicușor Dan. Nu este pentru prima dată când liderul interimar al PSD și președintele țării au poziții similare, critice, față de măsurile propuse de către premierul Bolojan în privința unor reforme majore.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă", a declarat, miercuri, Sorin Grindeanu întrebat care sunt riscurile pe care şi le asumă premierul dacă nu are dialog cu toţi factorii implicaţi în cazul pensiilor magistraţilor.

Reforma pensiilor magistraților este una dintre cele mai importante reforme pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe 1 septembrie în Parlament. Legea a fost atacată la Curtea Constituțională de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) condusă de Lia Savonea, iar în 20 octombrie a fost declarată neconstituțională, din cauza unui motiv de formă - Guvernul nu a așteptat 30 de zile avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Premierul Ilie Bolojan dorește reluarea proiectului cât mai rapid și adoptarea acestuia, cu respectarea acestui nou standard fixat de CCR pentru avizul consultativ.

Președintele Nicușor Dan a ieșit însă la scurt timp după adoptarea deciziei CCR și a anunțat că „va fi redactat un nou text legislativ". Iar Sorin Grindeanu a cerut formarea unui grup de lucru pentru refacerea proiectului, cu consultarea asociațiilor profesionale și a CSM și ICCJ, care s-au opus categoric oricărei măsuri de reformă. Liderul interimar al PSD a declarat în plus că „pot fi rediscutate" prevederile din proiect privind perioada de tranziție până când se ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani și cuantumul pensiei.

Proiectul inițial prevedea o perioadă de tranziție de 10 ani și o pensie maximă de 70% din ultimul salariu net. Grindeanu a venit și a spus că acum se poate discuta de un termen tranzitoriu de 15 ani și o pensie de 75% din ultimul salariu net. Exact cum și-a dorit și președintele Nicușor Dan.

Chiar în ajunul asumării răspunderii Guvernului, președintele Dan ieșea public și critica cea mai importantă reformă pentru care Ilie Bolojan își angaja răspunderea:

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din țări europene. Un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistrații - și am avut exercițiul ăsta aproape zilnic o perioadă, și săptămânal perioada când am fost primar - magistrații din România au muncit anii ăștia de două, trei ori mai mult decât analogii lor din țări europene. Și atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să-i cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze șase. Mai mult mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta", a afirmat Nicușor Dan pe 31 august.

Dar aceasta nu este singura temă unde punctele de vedere ale lui Nicușor Dan și Sorin Grindeanu coincid, în opoziție cu ceea ce susține Ilie Bolojan.

Prima măsură majoră luată de Guvernul Bolojan a fost creșterea cotei generale de TVA de la 19% la 21%. Deși în final PSD a fost de acord cu ea, Sorin Grindeanu a afirmat, atât înainte cât și după adoptarea acesteia, că „alternativa rațională" pentru a nu crește TVA era impozitarea progresivă a veniturilor.

Liderul interimar al PSD a criticat măsura chiar la dezbaterea moțiunii de cenzură a partidelor extremiste după asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 1, care a crescut cota de TVA. Ce a spus atunci Grindeanu:

„PSD nu poate înghiţi pe nemestecate această reţetă. Primul pachet de măsuri a pus povara exclusiv pe românii cu venituri mici. Fuga după recuperarea deficitului nu trebuie să transforme România într-un stat fanariot. Statul trebuie să-şi facă mai întâi curăţenie în propria ogradă, în propriile sisteme publice şi nu invers", a menţionat Grindeanu. El a mai afirmat că a propus în coaliţie, şi partenerii pot confirma acest lucru, o „alternativă raţională la această avalanşă de taxe". „Această alternativă simplă şi corectă era impozitul progresiv. Nu mai era nevoie de creşterea TVA dacă acest principiu era corect aplicat. Cei cu venituri mici plăteau mai puţin, iar cei cu venituri mari plăteau mai mult, dar aveau posibilitatea de a-şi deduce cheltuielile cu sănătatea, educaţia copiilor sau investiţiile în propria dezvoltare. Aceasta era soluţia corectă şi echitabilă, cu care puteam depăşi această criză cu costuri mult mai reduse", a menţionat Grindeanu citat de News.ro.

Președintele Nicușor Dan a declarat constant că nu a fost de acord cu creșterea TVA, o promisiune pe care o făcuse în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

„Pe chestiunea TVA, de care sunt sigur că sunteți interesați, angajamentul Guvernului, în momentul în care el a fost învestit, a fost că TVA nu va crește și că vom avea o reevaluare la începutul lunii octombrie, înainte de evaluarea Comisiei din 15 octombrie, și vom vedea în acel moment dacă măsurile sunt suficiente sau nu. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA, erau nevoie și erau absolut realizabile un set de măsuri, discuții, cu Comisia, cu agențiile de rating, și această măsură putea să nu fie luată la acest moment (...) În acea lună înainte de numirea premierului, m-am uitat pe foarte multe date financiare și în cunoștință de cauză am avut această discuție cu coaliția și premierul desemnat și asta a fost înțelegerea la momentul formării guvernului. Pentru ca corecțiile să fie făcute cu menținerea TVA la 19% era nevoie de un complex de măsuri. Din momentul în care am numit guvernul cu această condiție toate discuțiile, măsuri au intrat în atributul guvernului", a spus Nicușor Dan în conferința de presă din 14 iulie, de la Palatul Cotroceni.

De menționat că președintele nu s-a pronunțat niciodată în legătură cu sistemul de impozitare - cota unică sau taxare progresivă -, deși mediul de afaceri a solicitat constant menținerea cotei unice.

Singura referire publică a lui Nicușor Dan pe acest subiect a fost în 11 iunie, într-o conferință de presă la Odesa. La acel moment, partidele din coaliția de guvernare negociau măsurile fiscale din pachetul 1. Întrebat dacă este de acord cu impozitarea progresivă, Nicușor Dan a precizat că are „o opinie în acest sens", dar nu dorește să ofere detalii pentru a nu interfera cu negocierile aflate în curs, potrivit Digi24.

O altă măsură importantă, blocată de două luni pentru că PSD și premierul Ilie Bolojan sunt pe poziții divergente, este reforma administrației publice locale. Pe scurt, premierul susține reducerea cu 10% a posturilor ocupate din administrația locală, ceea ce înseamnă concret concedierea a circa 13.000 de angajați din primării și consilii județene. PSD, partidul cu cei mai mulți primari și șefi de CJ-uri, se opune.

„Aşa-numita reformă la administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR. (...) „Eu cred că e necesar şi vreau să fiu foarte clar, că am văzut că mi s-au răstălmăcit vorbele în toate aceste săptămâni în mod intenţionat. Există în acest moment în România unităţi administrative teritoriale, primării care au un personal număr excesiv de angajaţi şi care trebuie să-şi reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în acelaşi timp e să nu se scadă serviciile publice", este cea mai recentă declarație a lui Sorin Grindeanu în această dispută, făcută în 12 octombrie, la Antena 3.

Iar președintele Nicușor Dan are și el o poziție nuanțată în privința reformei administrației locale.

În 25 septembrie, într-un interviu la Digi24, președintele a fost întrebat dacă ar merge pe varianta Bolojan sau pe cea a PSD. Iar Nicușor Dan a susținut că este „inechitabil" să obligi autoritățile locale să concedieze același procent de funcționari:

"În administrație sunt în multe zone mulți mai mulți oameni decât ar trebui să fie. Primăria Capitalei are 1000 de oameni, poate să funcționeze cu 700 de oameni. Cu tot aparatul are 7000, eu cred că poate să funcționeze cu 5500. Tocmai pentru că nu ne-am uitat la această problemă de multă vreme, există o diversitate de moduri în care primăriile s-au organizat - unele au servicii descentralizate, altele nu. Înainte să standardizezi activitatea, e inechitabil să îi obligi să dea același procent de oameni afară. Da, este un surplus de angajați .... și surplusul ăsta de oameni trebuie rezolvat."