Adevaratul motiv pentru care PSD si PNL nu vor un candidat comun la prezidentiale si miza regionalizarii României

Una din mizele care nu se discuta public e din ce in ce mai vehiculata pe culoarele politice. Iar asta ar urma sa afecteze cetatenii dupa ce se va fi instalat viitorul guvern rezultat din alegeri.

Având in vedere ordinul de la Bruxelles, transmis la Congresul PPE, România "europeana" trebuie sa facă reforma administrativ teritorială - in loc de aproximativ 3.000 de primari câți sunt acum, vor rămâne 800 dupa unele estimari, maxim 1.000 dupa altele. Oricum, nu vor mai exista localități sub 5.000 de locuitori care sa aibă primar.

De asemenea, în loc de 41 de președinți de consilii județene, vor rămâne 8 președinți de regiuni. Pentru acest deziderat, viitorul guvern trebuie sa fie PNL-USR-UDMR, dupa cum suntem informati pe surse ca s-a trasat de la Bruxelles. Acesta este motivul real pentru care PNL nu vrea candidat comun cu PSD la președintia României, tandem PNL - Președinte, PSD - Premier sau invers, pentru că social-democratii nu vor accepta sa își omoare tot electoratul rural de unde își trag puterea politica.