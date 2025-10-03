RAPORT PRIVIND LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA - 24 NOIEMBRIE 2024 - 18 MAI 2025

1. Obiectul Raportului

Evenimentele care-au avut loc cu ocazia alegerii Președintelui României în perioada 24 noiembrie 2024 - 18 mai 2025, au șocat opinia publică internă și internațională și mediile politice din lumea întreagă.

Pentru prima dată în istoria democrațiilor occidentale alegerile au fost anulate cu motivul real că persoana aleasă democratic pentru funcția de Președinte era indezirabilă regimului aflat la putere, noile alegeri fiind înscenate printr-o operațiune de forță, regimul impunând propriul Președinte împotriva voinței poporului.

Raportul expune modul de preluare a controlului asupra procesului electoral de către Președintele României Klaus Iohannis, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, instituțiile componente ale acestuia și Curtea Constituțională, responsabile de suspendarea Constituției, anularea alegerilor și punerea în executare a planului de manipulare și coerciție zdrobitoare asupra societății.

Pentru justificarea loviturii de stat a fost inventat pretextul interferenței Federației Ruse în alegeri.

Obiectul Raportului îl constituie prezentarea încălcărilor normelor legale și constituționale în desfășurarea evenimentelor, fiind dovedită rezoluția șefilor instituțiilor statului de a uzurpa puterea de stat împotriva suveranității poporului, actele rezultate în urma încălcărilor fiind nule absolut, precum și consecințele lor juridice (quod nullum est nullum producit effectum).

Raportul concluzionează că România nu este o democrație, lovitura de stat expunând vulnerabilitatea generică a instituțiilor statului și modelul oligarhic de guvernare a țării.

În discursul de la Conferința de Securitate de la Munchen, Vicepreședintele SUA J.D. Vance a declarat că anularea alegerilor din România reprezintă un exemplu pentru subminarea democrației în întregul spațiu european, acuzație de o gravitate fără precedent în istoria UE: "Cea mai mare amenințare de care mă tem când vine vorba despre Europa nu e nici Rusia, nici China și nici vreun alt actor statal. Ceea ce mă îngrijorează este amenințarea din interior, renunțarea de către Europa la unele valori fundamentale, valori împărtășite de Statele Unite ale Americii. Nu trebuie doar să vorbim despre valorile democratice, trebuie să trăim în liniile democrației."

2. Definirea evenimentelor drept lovitură de stat

Principalele evenimente analizate în Raport sunt: câștigarea primului tur și iminenta victorie a lui Călin Georgescu în turul 2 al alegerilor; declararea rezultatului votului pericol la adresa securității naționale de către Președintele Klaus Iohannis și CSAT; anularea alegerilor de către Curtea Constituțională; organizarea de noi alegeri și respingerea candidaturii lui Călin Georgescu; candidatura lui George Simion și declararea lui Nicușor Dan Președinte al României.

Evenimentele întrunesc elementele constitutive ale loviturii de stat, în sensul definiției general acceptate: "lovitura de stat reprezintă preluarea puterii într-un stat de către o minoritate prin mijloace neconstituționale, impusă prin surpriză și fiind utilizată forța".

Preluarea puterii se referă la înlăturarea candidatului la Președinția României susținut de popor, deținătorul puterii, și impunerea unui Președinte ilegitim.

Minoritatea se referă la Președintele Klaus Iohannis, membrii CSAT, judecătorii Curții Constituționale și cercurile responsabile de deturnarea alegerilor libere, garantate de Constituție.

Mijloacele neconstituționale se referă la hotărârile Curții Constituționale, actele în baza cărora acestea au fost dispuse, precum și actele de punere în executare a acestora, folosite de minoritate în scopul preluării puterii.

Surpriza se referă la faptul că lovitura a fost executată de Curtea Constituțională, instituția responsabilă să apere Constituția, judecătorii Curții acționând neașteptat, rapid și executoriu prin manipularea Constituției, hotărârile fiind de imediată aplicare, iar acțiunile de contracarare paralizate.

Utilizarea forței se referă la punerea în aplicare a hotărârilor Curții prin uzurparea forței publice. Secțiile de vot, operațiunile de votare, birourile electorale, respingerea candidaturii lui Călin Georgescu și organizarea noilor alegeri au fost operate prin acte statale de conformare și executate sub autoritatea forței publice, fiind înlăturată protecția Constituției asupra corpului național. Totodată, utilizarea forței s-a manifestat sub forma acțiunilor de poliție politică și strategiilor de instaurare a fricii în societate.

Raportat la natura, mijloacele, miza și implicațiile politice ale evenimentelor care au avut loc în interiorul unui stat membru al UE, presupus democratic, lovitura de stat din România este cea mai gravă lovitură de stat din istorie.

3. Situația premisă - condițiile prealabile ale loviturii de stat

Considerat irelevant de casele de sondare, candidatul independent Călin Georgescu a câștigat detașat primul tur de scrutin din 24 noiembrie 2024, victoria în turul 2 fiind prognozată la scorul istoric de 65-70%. Fenomenul alegerii sale a fost supranumit mișcarea trezirii în conștiință a poporului român.

Sub impactul covârșitor al mișcării, marii favoriți, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, liderii celor mai mari partide de guvernare, PSD și PNL, premier în funcție și fost premier, n-au intrat nici măcar în turul 2.

Cauzele alegerii candidatului independent Călin Georgescu erau latente în întreaga societate, reacție împotriva clasei politice care a guvernat România în ultimii 35 de ani, responsabilă de distrugerea țării: România, una dintre cele mai bogate țari din UE, a ajuns țara cu cei mai săraci și discriminați cetățeni, fiind supusă unui proces colonial devastator de arendare intereselor străine. Nemulțumirea acumulată timp de decenii împotriva regimurilor corupte și trădătoare s-a descătușat la alegerile din 2024. Astfel, solidarizată în jurul lui Georgescu și programului său "Hrană, apă, energie" fondat pe politica păcii, exploatarea resurselor țării în folosul națiunii, susținerea intereselor României în cadrul UE și NATO și reconstrucția morală a națiunii, mișcarea trezirii în conștiință a reprezentat o adevărată revoluție democratică, manifestată la urna de vot.

Acesta a fost motivul pentru care regimul oligarhic, aflat în pericolul iminent de a-și pierde privilegiile, dar și impunitatea pentru uriașele fapte de corupție, a refuzat predarea puterii și a lansat cel mai brutal atac împotriva poporului român de la represiunea bolșevică din anii `50 ai secolului trecut, alegerile fiind anulate și fiind impus un Președinte ilegitim, împotriva voinței poporului.

Principalele instituții responsabile de lovitura de stat au fost Președintele României, CSAT și instituțiile componente și Curtea Constituțională. Prin pasivitate sau acțiuni deliberate, au contribuit și alte instituții, identificate în Raport.

4. Președintele Klaus Iohannis și CSAT - inițierea loviturii de stat.

Susținerea guvernelor globaliste din SUA, UE și Franța.

4.1. Atribuțiile CSAT sunt prevăzute de art. 119 din Constituție - "CSAT organizează și coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii." - și de Legea nr. 415/2002.

Norma constituțională și legală nu atribuie CSAT nicio competență în materie electorală, într-o democrație procesele elective nefiind organizate sub tutela structurilor de apărare, securitare și represive ale statului.

Teza potrivit căreia CSAT ar putea să încalce norma constituțională și să interfereze în alegeri ar transforma CSAT în instituție cu competențe derogatorii supraconstituționale în orice situații pe care, cu de la sine putere, le-ar declara de securitate națională, inclusiv în aria de competență a puterii legislative și puterii judecătorești. CSAT ar fi autorizat să conducă statul prin hotărâri (decrete, ordine) executive excepționale, guvernarea prin drept fiind înlocuită cu o guvernare de fapt.

Prin actul convocării CSAT din 28 noiembrie 2024, Președintele Iohannis a încălcat Constituția, CSAT aderând la această încălcare.

Comunicatul de presă al CSAT din 4 decembrie 2024 menționează: "Hotărârea adoptată de membrii CSAT în ședința din data de 28 noiembrie 2024 a fost transmisă, la finalul ședinței, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Autorității Electorale Permanente, Biroului Electoral Central, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Autorității Nationale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru a întreprinde de urgență demersurile necesare, conform competențelor legale, în vederea clarificării aspectelor prezentate în ședința CSAT."

Din Comunicat rezultă că CSAT și-a subordonat operativ cele două instituții cu atribuții legale electorale exclusive, AEP și BEC, care aveau obligația garantării alegerilor libere și corecte, acestea fiind integrate în câmpul tactic al CSAT cu încălcarea normelor legale și constituționale.

Hotărârea CSAT a fost transmisă, în același timp, Parchetului General, fără a avea caracterul unei sesizări penale cum se poate justifica, reprezentând o dispoziție executivă "urgentă". Parchetul General a participat intens la evenimente, declanșând o avalanșă de dosare penale împotriva lui Călin Georgescu și susținătorilor săi și influențând votul cetățenilor, refuzând însă să deschidă cercetări împotriva autorilor loviturii și încălcându-și astfel obligația legală de apărare a statului și societății.

Manoperele Președintelui și CSAT fondate pe dezinformarea interferenței rusești au fost puse în operă de Curtea Constituțională. Pronunțată prin autosesizare, fără citarea vreunei părți, administrare de probe, temei legal și în ultimă instanță, fiind încălcate principiile imparțialității, disponibilității, contradictorialității și dreptului la apărare, Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale a reprezentat un ordin executiv excepțional de anulare a alegerilor, deghizat sub forma unei hotărâri jurisdicționale.

Președintele României, CSAT și Curtea Constituțională au preluat controlul procesului electoral într-un lanț de comandă manu militari, invocând o urgență securitară și o situație excepțională false, deturnând procesul electoral și impunând Președinte României împotriva voinței poporului.

4.2. Președintele Iohannis a explicat motivul convocării CSAT din 28 noiembrie 2024 la Conferința de presă din 6 decembrie 2024:

"La scurt timp după primul tur al alegerilor prezidențiale, am primit semnale, la început doar telefonice de la servicii că anumite lucruri sunt ciudate. Am dispus imediat să se aprofundeze, să se verifice tot ce poate fi verificat și în scurt timp am primit informările scrise. Am fost foarte îngrijorat de ce am citit acolo și am convocat de urgență ședința CSAT."

Analizăm mai jos conținutul declarației.

1) Nu a fost prezentată nicio probă că respectivele apeluri telefonice au existat cu adevărat. Nu a fost dezvăluit cine și în ce calitate a transmis respectivele "semnale", din partea căror servicii și care a fost conținutul acestora.

2) "Semnalele telefonice" nu fac parte din practicile instituționale, cu atât mai mult într-o situație atât de gravă, de atac al Federației Ruse împotriva României, susținerea fiind lipsită de credibilitate. La 25 noiembrie 2024, cu 2 zile înainte de convocarea CSAT, Iohannis transmitea următorul răspuns unei solicitări privind campania lui Georgescu: "Președintele României nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la existența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale sau cu privire la ingerințe externe în procesul electoral și nici referitor la un mod de promovare a candidatului menționat în solicitarea dumneavoastră pe anumite rețele de socializare, care să ridice suspiciuni."

3) În continuare, Președintele afirmă că "a dispus să se aprofundeze și să se verifice tot ce poate fi verificat", recunoscând că Notele serviciilor n-au fost rodul muncii informative interne din cadrul serviciilor, ci au fost redactate "la dispoziția sa". Rezultă că serviciile n-au avut nicio bază factuală privind interferența rusească, în caz contrar acestea fiind obligate să facă cercetări în baza legii, iar nu la dispoziția Președintelui. Unii șefi ai serviciilor s-au opus solicitărilor Președintelui. Urmează să se stabilească dacă acesta a solicitat declararea stării de urgență.

4) Președintele a recunoscut ulterior că Notele informative n-au avut suport probator, Raportul Departamentului de stat al SUA din 13 august 2025 confirmând inexistența interferenței rusești în alegerile din România. În concluzie, motivul convocării a fost o dezinformare deliberată a Președintelui Iohannis, interferența rusească fiind inventată pentru anularea alegerilor.

4.3. Susținerea anulării alegerilor de către guvernele globaliste ale SUA, Franței și UE: susținerea narativului fals al interferenței Federației Ruse.

SUA (administrația Biden) s-au pronunțat inițial în favoarea recunoașterii rezultatului alegerilor din 24 noiembrie 2024, prin vocea ambasadoarei SUA la București, Kathleen Kavalek, fiind constatată corectitudinea procesului electoral.

Astfel, cu o zi înainte de ședința CSAT convocată de Președintele Iohannis la 28 noiembrie, Kavalek a declarat: "În primul tur al alegerilor prezidențiale, este clar că mulți români au votat pentru schimbare. Puțini au prezis rezultatul, dar oamenii care votează pentru schimbare nu sunt un lucru neobișnuit. Aceasta este esența democrației. S-a mai întâmplat, în trecut, în ambele țări." (Ambasada SUA, 27 noiembrie). Aceeași poziție, de acceptare a rezultatului alegerilor, și-a păstrat-o Kavalek și în declarația din 30 noiembrie 2024, după ședința CSAT: "Nicio decizie luată în această perioadă nu ar trebui să limiteze dreptul românilor de a vota liber sau să pună în pericol credibilitatea procesului electoral."

La data de 2 decembrie 2024 Curtea Constituțională valida alegerile din 24 noiembrie 2024 prin Hotărârea nr. 31, în consens cu declarațiile lui Kavalek.

La data de 4 decembrie 2024, însă, purtătorul de cuvânt al Departamentului de stat, Matthew Miller, a schimbat tonul: "Suntem îngrijorați de raportul CSAT privind implicarea Rusiei în activități cibernetice maligne menite să influențeze integritatea procesului electoral românesc. Datele menționate în raport ar trebui să fie investigate pe deplin pentru a asigura integritatea procesului electoral din România." Miller a deformat Comunicatul CSAT, care n-a formulat acuzația directă de interferență în alegeri a Federației Ruse, extrapolând contextul internațional de securitate la procesul alegerilor: "De asemenea, a fost confirmat faptul că, în actualul context de securitate, România, alături de alte state de pe Flancul Estic al NATO, a devenit o prioritate pentru acțiunile ostile ale unor actori statali și non-statali, în special Federația Rusă, existând din parte acesteia un interes în creștere pentru a influența agenda publică în societatea românească și coeziunea socială." (Comunicat CSAT, 28 noiembrie). Comparând cele două comunicate, se observă că Miller a dat un sens agravant comunicatului CSAT.

Ca o coincidență, tot la 4 decembrie 2024, când Miller vorbea la Washington, Iohannis publica Notele informative ale serviciilor secrete prezentate în ședința CSAT din 28 noiembrie 2024 (sunt opinii că unele Note au fost redactate ulterior).

A doua zi, la 5 decembrie 2024, Secretarul de stat Antony Blinken a acuzat direct Federația Rusă de interferență: "Autoritățile române au descoperit un efort rusesc - de mare amploare și bine finanțat - de a influența recentele alegeri prezidențiale." (5 decembrie, Conferința OSCE, Ta`Qali).

În răstimpul 24 noiembrie - 6 decembrie 2024 este certă implicarea UE și Franței în decizia anulării alegerilor, declarațiile ulterioare ale Ursulei von der Leyen și ale lui Emmanuel Macron, menționate mai jos, fiind edificatoare.

La 6 decembrie, chiar în timpul procesului de votare al turului 2, Curtea Constituțională a emis Hotărârea nr. 32 de anulare integrală a procesului electoral, invocând ingerința rusească și punând în operă lovitura de stat.

Administrația Biden aflată în curs de predare a puterii - Donald Trump câștigase alegerile din 6 noiembrie 2024 urmând să se instaleze abia la 20 ianuarie 2025 -, prin anularea alegerilor deschidea drumul Franței și UE să desemneze Președintele României, în scopul paralizării anunțatelor politici anti-globaliste și anti-război ale lui Donald Trump în Europa. Prin anularea alegerilor și impunerea unui Președinte al forțelor globaliste erau protejate de asemenea privilegiile uriașe ale corporațiilor străine în România.

Raportul Departamentului de stat al SUA din 13 august 2025 a constatat inexistența interferenței Federației Ruse în alegerile din România.

5. Hotărârea nr. 32/06.12.2024 a Curții Constituționale -

ordinul de punere în executare a loviturii de stat.



5.1. Hotărârea nr. 32/2024 a fost dispusă prin autosesizare, fiind încălcate art. 52 alin. 2 din Legea nr. 370/2002, precum și art. 1 alin. 5 și art. 142 alin. 1 din Constituție. Transformarea Curții Constituționale în organ executiv excepțional.

Art. 52 alin. 2 din Legea nr. 370/2004 prevede expres persoanele care pot sesiza Curtea Constituțională în procedura privind alegerile prezidențiale: "Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezi pe care se întemeiază". Curtea Constituțională nu are dreptul legal să se autosesizeze.

Prin autosesizare, Curtea a încălcat nu numai textul legii, ci și art. 1 alin. 5 și art. 142 alin. 1 din Constituție, precum și principiile generale de drept privind imparțialitatea, disponibilitatea, contradictorialitatea și dreptul la apărare.

Astfel, art. 1 alin. 5 din Constituție dispune: "În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie", Curtea având obligația de a garanta nu doar respectarea Constituției, dar și a legilor țării, respectiv art. 52 alin. 2 din Legea nr. 370/2004.

Art. 142 alin. 1 din Constituție limitează atribuțiile Curții - "Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției" - Curtea fiind obligată să garanteze competențele tuturor instituțiilor, inclusiv propriile competențe, fiindu-i interzis să-și aroge prerogative în afara cadrului legal și constituțional.

Comisia de la Veneția a constatat că, prin autosesizare, Curtea a încălcat principiul de drept: "instanțele de judecată și curțile constituționale nu pot să-și aleagă singure cauzele". Autosesizarea și judecarea cauzei fără participarea vreunei părți, fără administrarea de probe, temeiuri de drept și în ultimă instanță, fiind încălcate principiile imparțialității, disponibilității, contradictorialității și dreptului la apărare, definesc ordinele executive excepționale executorii.

Prin autosesizare, Curtea Constituțională s-a transformat din organ jurisdicțional în organ executiv excepțional, într-un lanț de comandă manu militari cu obiectivul impunerii Președintelui ilegitim.

5.2. Hotărârea nr. 32/2024 a încălcat dispozițiile art. 52 alin. 1 din Legea 370/2002, art. 1 alin. 5, art. 61 alin. 1 și art. 142 alin. 1 din Constituție.

Art. 52 alin. 1 din Legea 370/2002 dispune: "Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor".

Din contră, Hotărârea nr. 32 a dispus "anularea întregului proces electoral cu privire la alegerea Președintelui României și reluarea în integralitate a procesului electoral pentru alegerea Președintelui României".

În situația existenței fraudei, Curtea trebuia să fixeze data pentru repetarea primului tur în a doua duminică de la data anulării alegerilor, la 15 decembrie, cu aceiași candidați, reluarea procesului electoral în integralitate fiind ilegală.

Motivarea de la pct. 3.1. se aplică și în acest caz, Curtea încălcând repetat art. 1 alin. 5 și art. 142 din Constituție.

Hotărârea nr. 32 a fost emisă în logica loviturii de stat, reluarea în integralitate a procesului electoral oferind posibilitatea eliminării din competiție a lui Georgescu și înregistrarea în cursă a unor noi candidați. În condițiile respectării legii, Georgescu nu mai putea fi scos de pe buletinul de vot, victoria sa fiind certă. Dacă ar fi fost lăsat să candideze în noile alegeri, era de asemenea câștigător în fața oricărui alt candidat, potrivit tuturor măsurătorilor.

Hotărârea nr. 32 n-a ordonat numai anularea alegerilor, ci întregul scenariu al loviturii, până la finalizare acesteia prin alegerea Președintelui ilegitim.

5.3. Hotărârea nr. 32/2024 este nemotivată și nulă de drept.

Pe fondul cauzei hotărârea este nemotivată, în cuprinsul acesteia neexistând nicio referire la temeiuri de drept sau probe care să justifice fraudarea alegerilor. Cităm din cuprinsul hotărârii:

- "În cauza de față, Curtea reține că, potrivit Notelor de informare antereferite, principalele aspecte imputate procesului electoral privind alegerea Președintelui României (...)."

- " Curtea a luat act de conținutul Notelor de informare ale serviciilor secrete și a constatat că procesul electoral privind alegerea Președintelui României a fost viciat pe toată durata desfășurării lui și în toate etapele de multiple neregularități și încălcări ale legislației electorale care au distorsionat caracterul liber și corect al votului exprimat de cetățeni și egalitatea de șanse a competitorilor electorali, au afectat caracterul transparent și echitabil al campaniei electorale și au nesocotit reglementările legale la finanțarea acesteia."

- "Trebuie exclusă ingerința unor entități statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală."

- "În prezenta cauză, Curtea ia act (din Notele informative - n.n.) de faptul că un candidat a încălcat legislația electorală referitoare la finanțarea campaniei pentru alegerile prezidențiale."

Curtea a folosit o tehnică manipulatorie, aruncând responsabilitatea veridicității Notelor informative în seama serviciilor secrete și CSAT. Pe de altă parte, Iohannis a aruncat responsabilitatea în seama Curții, ca și Miller, Blinken, Leyen și Macron, aceștia pretinzând că CCR a stabilit cu puterea lucrului judecat că alegerile au fost fraudate de Federația Rusă.

5.4. Încălcarea art. 83 alin. 3, art. 97, art. 98, art. 1 alin. 5 și art. 142 alin. 1 din Constituție, privind exercitarea mandatului de 5 ani al Președintelui României.

Art. 83 din Constituție dispune: "(1) Mandatul Președintelui României este de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului. (2) Președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de Președintele nou ales. (3) Mandatul Președintelui României poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă."

Curtea a prelungit însă mandatul Președintelui Iohannis peste termenul de 5 ani ignorând art. 83 alin. (1) și art. (3) din Constituție: "Curtea constată aplicabilitatea art. 83 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia Președintele României în funcție exercită mandatul până la depunerea jurământului de Președintele nou ales." (Pct. 22 din Hotărârea nr. 32).

Hotărârea este neconstituțională, transferul mandatului de către fostul Președinte fiind posibilă numai înlăuntrul termenului de 5 ani, în lipsa legii organice dispusă de Parlament. Aceasta este rațiunea art. 35 din Legea 370/2002: "Alegerile prezidențiale au loc cu cel mult 3 luni anterioare lunii în care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 75 de zile înainte de ziua votării, Guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre."

La încheierea termenului de 5 ani al mandatului lui Klaus Iohannis funcția trebuia vacantată. Situația devenind extrem de gravă, prin ieșirea din mandat Klaus Iohannis nemaiavând recunoaștere internațională și fiind în pericolul suspendării de către Parlament, acesta a demisionat la 12 februarie. Transferul mandatului către Nicușor Dan a fost realizat de către interimarul Ilie Bolojan.

Curtea a girat exercitarea funcției prezidențiale de către Klaus Iohannis în afara mandatului pentru o lună și jumătate, punând în pericol securitatea națională, pentru buna coordonare și desfășurare a loviturii de stat.

6. Interviul Președintelui CCR Marian Enache. "Plenitudinea competenței Curții Constituționale", "situația excepțională" și "justiția constituțională preventivă" - modus operandi al loviturii de stat.

Susținerile Președintelui CCR Marian Enache din interviul din 19 februarie 2025 privind anularea alegerilor sunt șocante. Acesta redefinește Curtea Constituțională ca instituție supraconstituțională.

6.1."Aceste reglementări legale (Legea nr. 47/1992 și Legea nr. 370/2004) nu numai că nu exclud, ci respectă plenipotența competenței CCR în sensul că reglementează doar accesarea jurisdicției la sesizare, fără a se referi la posibilitatea și competența constituțională a Curții de a se sesiza din oficiu în situații excepționale, așa cum a fost în cazul hotărârii de anulare a procesului electoral pentru alegerea Președintelui României" (Enache, pct 3 din interviu).

Sub pretextul omisiunii legiferării, Enache conferă Curții prerogativa producerii normei de drept, prerogativă deținută de popor prin adoptarea Constituției și, prin delegarea de către popor, de către Parlament: "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării." (art. 61 alin. 1 din Constituție). Curtea nu-și poate autolegifera dreptul la autosesizare.

Astfel, în considerarea unei situații excepționale imaginată discreționar de judecători, Curtea ar avea dreptul să autolegifereze pentru a se autosesiza, a modifica norma constituțională, legi, tratate internaționale, hotărâri de guvern sau hotărâri judecătorești, pe motivul omisiunii legiferării.

Situația excepțională invocată de Enache nu este definită de lege sau Constituție și desfide însăși definiția normei de drept. Art. 142 alin. 1 din Constituție limitează, din contră, competența Curții - "Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției" - aceasta neavând dreptul la nicio derogare de la normele constituționale, calificate drept supreme. Situația excepțională la care face referire Enache este mai presus de supremația Constituției.

Problema este cu mult mai gravă decât o problemă de neconstituționalitate, "teoria" situației excepționale și dreptului la autolegiferare al Curții reprezentând suspendarea Constituției.

Curtea nu și-a autolegiferat numai dreptul la autosesizare, dar și dreptul de judeca în mod excepțional, cu încălcarea legii și Constituției, în lipsa temeiului de drept, a părților și probațiunii, încălcând principiile imparțialității, disponibilității, contradictorialității și dreptului la apărare, definitiv și executoriu, hotărârea având caracterul unui ordin executiv excepțional. Enache a atribuit Curții Constituționale dreptul de a conduce statul prin ordine executive excepționale, împotriva ordinii constituționale și suveranității poporului.

6.2. În aceeași linie, Enache susține teoria "justiției constituționale preventive", extrapolând doctrina militară a "loviturilor preventive" - denunțată chiar în domeniul militar ca fiind contrarie dreptului internațional - și măsurile preventive din dreptul procesual, la actul de justiție constituțională. "Teoria" este justificată ca formă de ultima ratio, Curtea putându-se substitui, la propria sa alegere, parlamentului, instituțiilor securitare, armatei și instanțelor de judecată, sub pretextul apărării democrației, așa cum și-o imaginează judecătorii Curții.

Justiția constituțională preventivă are înțelesul că se pot dispune sancțiuni certe pentru fapte inexistente, în considerarea unei amenințări eventuale, care se presupune că va apărea în viitor: "Prin anularea procesului electoral cu privire la alegerea Președintelui României, Curtea Constituțională a realizat o măsură de justiție constituțională preventivă." (pct. 17 din interviu).

Întreaga motivare a Curții privind interferența rusească este aplicarea "justiției constituționale preventive", în lipsa oricărei probațiuni și temeiuri de drept care să dovedească ingerința și legătura de cauzalitate cu Călin Georgescu: "Publicitatea politică se poate transforma uneori într-un vector de dezinformare, în special atunci când nu-și dezvăluie caracterul politic, provine de la sponsori din afara Uniunii sau face obiectul unor tehnici de vizare a unui public-țintă sau de distribuire a materialului publicitar (...). Pe cale de consecință, trebuie exclusă ingerința unor entități statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală." (pct. 3, Hot. nr. 32).

6.3. Enache susține, de asemenea: "Curtea Constituțională ține seama de hotărârile judecătorești de condamnare în ilicitul penal care îi privesc pe candidați. Dar aceasta nu este o condiție exclusivă într-un litigiu constituțional, întrucât Curtea realizează, în sfera constituționalității, o evaluare proprie a cauzei deduse judecății sale. Deci, chiar în lipsa unei hotărâri judecătorești anterioare de condamnare, instanța constituțională poate constata neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de eligibilitate, care sunt distincte de cele de legalitate propriu-zisă." (Enache, pct. 12 din interviu).

Raționamentul încalcă flagrant art. 53 alin. 1 din Constituție care prevede că "Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege ". Or, potrivit legii, dreptul de a fi ales se poate restrânge numai după parcurgerea unui proces în fața instanțelor penale, cu respectarea prezumției de nevinovăție garantată de art. 23 alin. 11 din Constituție.

Au fost încălcate art. 1 alin. 5, art. 142 alin. 1, art. 53 alin. 1, art. 124 alin. 1, art. 23 alin. 11 și art. 126 alin. 5 din Constituție. La această cavalcadă de norme constituționale încălcate, Enache nu opune niciun temei de drept.

6.4. Teza infailibilității instituțiilor statului - art. 126 alin. 6 din Constituție.

Președintele Curții Constituționale, Marian Enache, susține de asemenea:

6.4.1. "Curtea Constituțională hotărăște pe baza informațiilor oficiale pe care autoritățile specializate ale statului le furnizează în mod direct sau pe canale oficiale în spațiul public. "Înscrisurile care cuprind aceste informații/date se bucură de prezumția de legalitate și de veridicitate. Curtea nu are competența constituțională de a le înlătura."

6.4.2. "CSAT a fost acea autoritate care a conchis că au existat interferențe în desfășurarea procesului electoral printr-un comunicat care a sintetizat informațiile primite prin Notele informative emise de serviciile de securitate ale statului."

6.4.3. "Curtea se pronunță în limitele sesizării și în limitele argumentelor invocate de contestator, iar verificările dispuse de ea au menirea de a confirma sau infirma cele susținute de acesta. Nu este vorba despre o activitate de administrare probe în sensul dreptului comun în care Curtea Constituțională să audieze sau să asculte persoane, ci de o verificare a corectitudinii desfășurării diverselor segmente ale procedurii de alegere a Președintelui României de către autoritățile și instituțiile publice cu competențe în asigurarea corectitudinii procesului electiv. Curtea Constituțională valorifică rezultatele demersurile realizate de instituțiile statului cu competențe în asigurarea corectitudinii procesului electiv."

6.4.4. "În lumina acestor documente (Notele informative) și a realităților înscrise în acestea, Curtea și-a activat competența constituțională obligatorie (...)."

Susținerile lui Enache confirmă lovitura de stat. În realitate:

1) Curtea nu a fost sesizată de niciun "contestator", ci s-a autosesizat, Enache contrazicându-și propria "teorie" privind dreptul la autosesizare al Curții.

2) Așa-zisele informații/date care au stat la baza Hotărârii nr. 32 au fost emise de CSAT și serviciile secrete, care nu au "competențe în asigurarea corectitudinii procesului electiv", potrivit legii și Constituției. Prin urmare, respectivele documente sunt nule absolut, Curtea neavând dreptul să le ia în considerare.

3) Potrivit art. 126 alin. 6 din Constituție "Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat". Actele CSAT și ale serviciilor secrete fiind acte administrative trebuia să fie supuse controlului instanței de contencios administrativ, Curtea Constituțională neavând competența să judece. Hotărârea nr. 32 este nulă de drept.

4) Raportul Comisiei de la Veneția, pronunțată în baza hotărârilor CEDO - obligatorii pentru statele membre -, motivează pe larg că instanțele constituționale au obligația să administreze probațiuni extinse față de gravitatea consecințelor anulării alegerilor. Susținerea lui Enache că CCR nu avea obligația să administreze probe reprezintă o manipulare inacceptabilă.

Judecătoarea Iuliana Scântei a confirmat susținerile lui Enache în declarația din 19 august 2025, recunoscând că instanța constituțională nu a realizat nicio cercetare jurisdicțională: "Noi am concluzionat că procesul electoral trebuia oprit, pentru că a fost viciat în formele în care au arătat alte autorități. Poate alte autorități ar fi trebuit să intervină și să detalieze înapoi."

Actele CSAT și Notele informative ale serviciilor secrete privind interferența rusească s-au dovedit false, situație asumată de judecătorii CCR la momentul anulării alegerilor prin Hotărârea nr. 32/06.12.2024.

Raportul Comisiei de la Veneția din 27 ianuarie 2025

privind Hotărârea nr. 32/06.12.2024 a Curții Constituționale.



La 13 decembrie 2024 Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Theodoros Raouspoulos, a solicitat un Raport urgent al Comisiei de la Veneția cu privire la Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale. Publicat la 27 ianuarie 2025 și adoptat ulterior de Adunarea Generală, Raportul constată încălcări extrem de grave ale principiilor constituționale și CEDO, fiind confirmată lovitura de stat.

Trecem în revistă cele mai importante critici ale Raportului Comisiei.

7,1. "Trebuie avut în vedere faptul că instanțele, inclusiv curțile constituționale, sunt caracterizate prin faptul că sunt reactive, nu stabilesc propriile cazuri: puterea lor este limitată de faptul că nu pot alege cazurile. Această ipoteză ar fi inversată dacă curțile constituționale ar avea dreptul de a acționa ex officio și de a anula alegeri din proprie inițiativă - aceasta ar reprezenta o putere enormă pentru care ar fi rezonabil să se ceară o bază legală clară. În opinia Comisiei de la Veneția, puterea curților constituționale de a invalida alegerile ex officio - dacă există - ar trebui să fie limitată la circumstanțe excepționale și reglementată clar, pentru a păstra încrederea alegătorilor în legitimitatea alegerilor." (pct. 27 din Raport).

Comisia stabilește că CCR nu avea dreptul să se autosesizeze, deoarece instanțele "sunt reactive și nu-și pot stabili propriile cazuri, puterea lor fiind limitată de faptul că nu pot alege cazurile". Autosesizarea în cazul anulării alegerilor "ar reprezenta o putere enormă". Comisia își exprimă îndoiala că ar fi cu putință o asemenea situație, dar, chiar și în situația improbabilă a existenței dreptului, stabilește că "trebuie să existe o bază legală, puterea curților de a invalidat alegerile ex officio trebuind să fie limitată la circumstanțe excepționale și reglementată clar".

Legislația din România nu prevede o astfel de bază legală.

7.2. "Având în vedere consecințele grave ale anulării ex post a unui rezultat electoral, discreția judecătorului care analizează chestiuni electorale trebuie să fie ghidată și limitată de condițiile stabilite de lege." (pct. 64 din Raport).

Judecătorii Curții nu numai că nu s-au ghidat și nu s-au limitat la lege, dar au încălcat întreaga legislație electorală, Constituția și principiile de drept, hotărârea fiind pronunțată prin autosesizare, părțile, probelor și temeiul de drept fiind inexistente și cu încălcarea principiilor imparțialității, disponibilității, contradictorialității și dreptului la apărare.

7.3. "Conform jurisprudenței CEDO, procesul decizional privind contestările la rezultatele alegerilor trebuie să fie însoțit de garanții adecvate și suficiente care să asigure, în special, evitarea oricărei arbitrarietăți. Procedura în domeniul disputelor electorale trebuie să fie corectă și obiectivă și să garanteze o decizie suficient motivată: reclamanții trebuie să aibă ocazia de a-și exprima punctele de vedere și de a prezenta orice argumente pe care le consideră relevante pentru apărarea intereselor lor printr-o procedură scrisă sau, acolo unde este cazul, la o audiere publică; trebuie să fie clar din expunerea publică a motivelor făcută de autoritatea decizională relevantă că argumentele reclamanților au fost evaluate corect și au primit un răspuns adecvat." (pct. 28 din Raport).

Procedurile scrise sau orale în cadrul unei audieri publice și evaluarea corectă a argumentelor nici nu puteau să existe în lipsa reclamanților, Comisia desființând integral Hotărârea nr. 32, care a făcut obiectul Raportului.

7.4. Raportul menționează: "garanțiile procedurale pentru disputele electorale capătă o importanță deosebită atunci când vine vorba despre deciziile privind anularea rezultatelor alegerilor. Legea trebuie să garanteze măsuri de protecție, precum ar fi imparțialitatea, norme precise pentru a limita discreția autorității, garanții ale unei decizii corecte, obiective și motivate, pentru a preveni deciziile arbitrare și a fi în conformitate cu CEDO. Dovedirea încălcărilor legii prin campanii online și pe rețelele de socializare este deosebit de provocatoare. Deciziile bine argumentate și transparente în astfel de cazuri sunt esențiale. În opinia Comisiei de la Veneția, astfel de decizii trebuie să indice precis încălcările și dovezile și nu trebuie să se bazeze doar pe informații confidențiale (care pot fi utilizate doar ca informație contextuală), deoarece acest lucru nu ar garanta transparența și verificabilitatea necesară." (pct. 59 și 57 din Raport).

Curtea a ignorat orice "garanții procedurale". Autosesizarea, încălcarea termenelor legale, lipsa citării și inexistența reclamanților, ignorarea dreptului la apărare sau inexistența administrării probațiunii sunt tot atâtea motive de nulitate absolută a hotărârii, fiind constatată încălcarea deciziilor CEDO.

În același timp, Comisia a stabilit că Notele serviciilor (informațiile confidențiale) puteau să fie folosite numai ca informație contextuală, devoalând manipularea judecătorilor Curții Constituționale.

7.5. Comisia analizează și situația ipotetică în care curțile ar putea să aprecieze că legislația nu garantează dreptul la alegeri libere. În acest caz, "instanțele constituționale pot avea și puterea de a invalida alegerile după ce constată că legislația nu garantează dreptul la alegeri libere" (pct. 47 din Raport).

Mai precis, Curtea ar putea invalida alegerile în situația în care ar constata neconstituționalitatea unor legi relevante. În cuprinsul Hotărârii nr. 32 nu a fost constatată neconstituționalitatea niciunei legi.

7.6. Comisia s-a pronunțat și cu privire la excluderea unor candidați din noile alegeri, din cuprinsul Hotărârii nr. 32 rezultând intenția eliminării lui Georgescu din noile alegeri: "O altă întrebare este dacă un candidat care a manipulat alegerile este exclus de la noile alegeri. Conform constatărilor Comisiei de la Veneția din 2009, acest lucru nu se întâmplă în majoritatea statelor membre. Totuși, o condamnare penală a candidaților poate duce la ineligibilitatea acestora."

Comisia stabilește că aplicarea art. 53 din Constituție este obligatorie, nefiind posibilă nicio derogare. Chiar dacă ar fi existat elemente că Georgescu a manipulat alegerile, acesta nu putea fi eliminat din competiție decât în baza unei hotărâri judecătorești definitive, care să fi constatat mai presus de orice dubiu rezonabil și cu puterea lucrului judecat, că persoana respectivă a încălcat o lege penală (nullum crimen sine lege) și că acea încălcare se pedepsește potrivit legii cu interzicerea dreptului de a fi ales (nulla poena sine lege).

Curtea Constituțională a respins candidatura, ignorând Raportul Comisiei.

Raportul Comisiei constată încălcarea sistematică a principiilor de drept, Constituției și Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Curtea Constituțională, confirmând lovitura de stat.

Dezinformarea Notelor Serviciilor secrete.

Interferența PNL - Kensington Communication.

Raportul Departamentului de stat din 13.08.20205.

Pam Bondi, Procurorul general SUA - dosarul "Russiagate".

8.1. Dintre Notele serviciilor secrete care-au stat la baza anulării alegerilor, prezentăm Nota serviciului secret al MAI, cea mai "documentată":

"Analiza metrică a relevat o creștere abruptă în intervalul 13-26.11.2024, ajungând pe locul 9 la nivel mondial în topul trendurilor de promovare a conținutului video asociat mai multor hashtag-uri utilizate în campania electorală a lui Călin Georgescu la nivelul platformei TikTok"; "Datele analizate au relevat aproximativ 130 de conturi TikTok prin intermediul cărora au fost diseminate video-uri cu un astfel de conținut, utilizând hashtag-urile #echilibrusiverticalitate, #prezidentiale2024, #unliderpotrivitpentrumine, majoritatea postărilor de acest tip nefiind marcate ca reclame plătite. Evaluarea scenariului utilizat pentru realizarea elementelor de conținut indică situații similare realizate în cadrul unor acțiuni de influențare a intenției de vot din Republica Moldova. În concret, o parte din textul de început utilizat de influenceri români pentru promovarea candidatului prorus din Republica Moldova a fost regăsit în cadrul postărilor menționate."; "În urma analizei spațiului informațional, raportat la lecțiile învățate prezentate la nivelul altor state, a fost identificat un tipar acțional similar la nivelul Ucrainei activ în perioada premergătoare inițierii agresiunii de către Federația Rusă. În concret campania informațională "Echilibru și Verticalitate" este identică cu campania "Frate lângă Frate" derulată de Federația Rusă în Ucraina, ambele realizându-se prin manipularea unor micro-influenceri legitimi."

În urma verificărilor realizate de ANAF s-a descoperit însă că acțiunea de campanie "Echilibru și Verticalitate" de pe TikTok a fost plătită de PNL, prin firma Kensington Communication SRL, cele trei hashtag-uri identificate de serviciul secret al MAI fiind folosite la indicațiile PNL.

Interesul PNL de a-i finanța campania lui Georgescu a fost diminuarea procentului lui Simion, cu care Georgescu împărțea același bazin electoral, din măsurători rezultând că Simion era adversarul direct al lui Ciucă pentru intrarea în turul 2. Scăderea lui Simion creștea șansele lui Ciucă să intre în turul 2.

Credibilitatea Notelor informative a fost compromisă.

Hotărârea nr. 32, pe care Enache și judecătorii Curții au pronunțat-o "în lumina Notelor informative, realitatea și veridicitatea acestora fiind prezumată", este dovedită frauduloasă și sub acest aspect.

Chiar și după publicarea dovezilor că PNL a fost autorul finanțării campaniei pe TikTok în numele lui Georgescu, iar nu Federația Rusă, BEC și CCR au respins la 9-11 martie candidatura acestuia, asumându-și invenția interferenței rusești.

Raportul Departamentului de stat al SUA din 13.08.2025 a confirmat inexistența interferenței rusești în alegerile din România: "Decizia Curții Constituționale a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursurilor politice dezagreate, de o natură și gravitate fără precedent. Decizia Curții constituțioanale a prezentat alegerile ca fiind influențate de o operațiune de informare rusească pe rețelele sociale, dar observatori independenți au sugerat că respectiva campanie pe rețelele sociale a fost o activitate electorală organizată, desfășurată de un partid politic românesc (PNL, n.n.)."

8.2. La 5 august 2025, Pam Bondi, Procurorul general al SUA, a ordonat procurorilor federali să deschidă o anchetă penală validată de un mare juriu, la sesizarea directorului serviciului de securitate SUA Tulsi Gabbard, care i-a acuzat pe Președintele Barack Obama și șefi din serviciile secrete de "inventarea narativului" interferenței Federației Ruse în campania din 2016 a lui Donald Trump. Gabbard a publicat sute de documente secrete acuzând "o conspirație trădătoare" prin acțiuni de "fabricare și politizare a informațiilor" în cadrul unei "lovituri de stat de lungă durată, cu obiectivul subminării voinței poporului american și încercării de împiedicare a Președintelui Trump să-și exercite mandatul."

Scenariul democraților americani este identic cu cel aplicat in România.

Operațiuni PSYOPS (Operațiuni de manipulare psihologică).

pentru anihilarea lui Călin Georgescu și mișcării democratice.

Implicarea Parchetului General și Ministerului de Interne.



Declarat pericol la adresa securității naționale de Președinte, CSAT și Curtea Constituțională, "vector de dezinformare" al propagandei ruse care amenință securitatea României și Europei (Hot. 32, pct. 13), compromiterea lui Georgescu a devenit rațiune de stat. Regăsim în evenimentele care au urmat strategiile specifice operațiunilor PSYOPS, de influențare a emoțiilor și raționamentului obiectiv al cetățenilor, în scopul distrugerii lui Georgescu și mișcării trezirii în conștiință.

Operațiunile PSYOPS au fost o componentă majoră a loviturii de stat.

Cea mai gravă componentă PSYOPS a fost utilizarea instrumentului penal împotriva lui Călin Georgescu și susținătorilor săi, în scopul distrugerii și compromiterii lor în fața opiniei publice.

Imediat după câștigarea anularea alegerilor chiar în timpul desfășurării turului 2, asupra candidatului independent a fost lansat un atac devastator din partea Parchetului General care i-a deschis 5 dosare penale pentru zeci de intracțiuni, situație neîntâlnită în lumea civilizată. Acesta a fost supus unei acțiuni de zdrobire psihică și de umilire de către procurori.

La 26 februarie 2025, fără a fi citat, a fost oprit în trafic, percheziționat corporal cu fața la zid în plină stradă și dus în fața procurorilor, probabil pentru arestare preventivă, fiind pusă în mișcare acțiunea penală. Mii de oameni s-au adunat în fața Parchetului general, fiind mobilizate masiv forțele de ordine. A fost dispusă măsura controlului judiciar, prelungită indefinit, pentru a fi umilit public.

Arestarea și trimiterea în judecată a lui Bogdan Peșchir, care i-ar fi sprijinit campania lui Georgescu, a creat temă și o puternică emoție. Un număr semnificativ de lideri de opinie activi pe rețelele sociale și activiști civici, cunoscuți pentru protestele lor exclusiv pașnice, au fost puși sub anchetă penală, nu pornind de la indicii rezonabile privind comiterea de infracțiuni, ci în speranța că interogatoriile vor permite identificarea unor pretexte pe baza cărora să se construiască acuzații împotriva celor cercetați, precum și conexiuni cu candidatul scos abuziv din cursa electorală. Au fost ordonate zeci de descinderi ale poliției la persoane care și-au exprimat revolta pe TikTok pentru situația din țară.

În aceeași operațiune PSYOP au fost închise mii de conturi pe platformele sociale ale susținătorilor săi și conturile unor prestigioși jurnaliști și lideri de opinie, iar televiziunile independente au fost sancționate exemplar.

Întreaga rețea mass-media publică și privată stipendiată de grupurile corporatiste, precum și rețeaua de ONG-uri finanțate cu sute de milioane de euro, au declanșat o campanie infernală de dezinformare și de provocare a urii și fricii în societate în susținerea minciunii interferenței rusești.

În acest război împotriva democrației s-a angajat deopotrivă grupul "intelectualilor" arendați de decenii structurilor globaliste pseudo-culturale, urmașii "intelectualilor" bolșevici din anii `50. Aceștia au făcut elogiul minciunii, urii și violenței împotriva poporului, fără rușine.

Se poate afirma că statul a trecut la acte de violență (fizică și morală) împotriva societății în ansamblul său, dezlănțuind teroarea de stat.

10. Protestul "Turul 2 înapoi"

Hotărârea nr. 135/24.04.2025 Curții de Apel Ploiești.

10.1. 6 decembrie 2024 - 11 martie 2025 perioada "turul 2 înapoi", lupta pentru revenirea la democrație și ordinea constituțională.

În perioada 6 decembrie 2024 - 11 martie 2025 s-a declanșat o amplă acțiune de protest cu sloganul "turul 2 înapoi", în speranța reluării turului 2. Au avut loc mii de proteste în țară și străinătate la care au participat milioane de români, sloganul "turul 2 înapoi" devenind cauză națională.

"Noi suntem pleava societății" și "necalificații" au fost transformate de asemenea în sloganuri naționale, reacție la declarațiile disprețuitoare din mass-media globalistă și ale primului ministru Marcel Ciolacu.

Amenințat cu arestarea și diabolizat de regim, Georgescu a devenit cu atât mai popular, fiind intervievat de unii dintre cei mai importanți jurnaliști din mediile conservatoare din lume: Tucker Carlson, Shawn Ryan, Mario Nawfal, Alex Jones, Jackson Hinkle, David Freiheit.

10.2. Demersurile juridice de contestare a Hotărârii nr. 32/2024. Sentința nr. 135/2025 a Curții de Apel București de anulare a hotărârii.

După 6 decembrie au fost realizate nenumărate demersuri juridice pentru revenirea la ordinea constituțională. Acțiunile au fost respinse sumar de ÎCCJ, în fața evidenței încălcării de către CCR a atribuțiilor legale și constituționale.

Controlul politic asupra ÎCCJ a fost dovedit cu ocazia judecării recursului la Sentința nr. 135/24.04.2025 a Curții de Apel Ploiești, prin care judecătorul Vasile Alexandru a anulat Hotărârea nr. 32. ÎCCJ a judecat în forță, desființând sentința într-o singură zi, cu încălcarea tuturor normelor procesuale obligatorii.

11. Respingerea candidaturii lui Călin Georgescu

11.1. În urma epuizării demersurilor pentru reluarea turului 2 și respingând boicotarea noilor alegeri împotriva unui puternic curent de opinie, Georgescu și-a depus din nou candidatura pentru alegerile din 4 - 18 mai 2025.

La 7 martie, la depunerea candidaturii, acesta a declarat: "pe 6 decembrie a fost ucisă democrația, iar astăzi poporul român a înviat-o; candidatura a fost depusă din respect pentru poporul român care a înțeles să-și apere democrația și libera exprimare; tot mapamondul se uită la România, la măreția poporului român și la modul ingrat și ilegal în care sistemul corupt și clasa politică au acționat."

BEC a respins candidatura la 9 martie cu depășirea flagrantă a competențelor legale, care constau în verificarea administrativă a dosarului de candidat. Reproducem un extras din Decizia BEC, care îl învinovățește pe Georgescu de vicierea alegerilor din 2024 prin simple alegații:

"În ceea ce privește candidatura domnului Călin Georgescu, aceasta nu întrunește condițiile de legalitate, întrucât candidatul, prin nerespectarea procedurilor electorale, a încălcat însăși obligația de a apăra democrația, care se întemeiază tocmai pe sufragii corecte, integre și imparțiale în conformitate cu legea, în lipsa cărora este alterat însuși fundamentul ordinii constituționale actuale." (pct. 110 din Hot. nr. 7);

11.2. Prin Hotărârea nr. 7/11.03.2025 Curtea a respins contestațiile formulate, motivarea atingând noi culmi paroxistice. Printre altele, se susține că BEC ar fi fost "învestit să judece" chiar de Curte, aceasta autorizând BEC să încalce legea și Constituția (pct. 119 din Hot. nr. 7). La pct. 120 Curtea dispune că BEC a avut voie să încalce legile țării doar de data aceasta, ceva nemaiîntâlnit în analele justiției: "Curtea a permis aplicarea directă de către BEC a Constituției numai pentru acest proces electoral desfășurat în circumstanțe excepționale determinate de anularea procesului electoral din anul 2024". Curtea recunoaște că n-a dezlegat chestiuni de drept constituțional, situația excepțională fiind de fapt persoana candidatului independent și pericolul votului democratic.

11.3. Membrii BEC și judecătorii Curții Constituționale și-au asumat cu determinare lovitura, la data respingerii candidaturii lui Georgescu fiind publicat Raportul Comisiei de la Veneția, se dovedise că finanțarea TikTok a fost făcută de PNL, iar J.D. Vance și Tulsi Gabbard acuzaseră România de anularea ilegală a alegerilor prezidențiale.

11.4. Acceptarea participării la noile alegeri din partea lui Georgescu a fost o oportunitate pentru revenirea la ordinea constituțională. Prin acceptarea participării, candidatul independent renunța la beneficiul obținut în alegerile din 2024 și legitima noile alegeri, în sensul unei adevărate vacantări a funcției din proprie inițiativă, supunându-se din nou testului electoral.

Respingerea candidaturii a dovedit că regimul nu era interesat de alegeri libere și corecte, ci de blocarea lui Georgescu să câștige Președinția României.

12. Candidatura lui George Simion susținută de Călin Georgescu

12.1. Contextul intrării în cursa prezidențială a lui George Simion.

George Simion a candidat la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 în numele AUR, clasându-se pe poziția a patra cu 13,86%. După anularea alegerilor, Simion și AUR și-au declarat sprijinul pentru Georgescu.

Președintele AUR a avut o contribuție majoră în sprijinirea lui Georgescu în perioada 6 decembrie 2024 - 11 martie 2025, prin asumarea programului său, organizarea de mari mitinguri și strângerea semnăturilor necesare candidaturii.

După respingerea candidaturii, Simion a intrat în cursa electorală, primind susținerea lui Georgescu. Candidatura a fost înregistrată la 14 martie.

12.2. Ilegalitatea Grupului de lucru pentru coordonarea alegerilor prezidențiale condus de Președintele interimar Bolojan - poliția politică.

La 17 martie, 3 zile de la depunerea candidaturii de George Simion, Președintele Interimar Ilie Bolojan i-a convocat la Cotroceni pe Primul ministru, Ministrul de Interne, Ministerul de externe și reprezentanții AEP, BEC, CNA, ANCOM, CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) și DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică), fiind constituit Grupul de lucru pentru coordonarea alegerilor prezidențiale.

Grupul a fost constituit ilegal, în scopul impunerii candidatului regimului. Enumerăm mai jos motivele ilegalității Grupului:

1) legislația electorală interzice interferența și influențarea alegerilor oricărei persoane sau entități, în afara cadrului legal, astfel de fapte fiind prevăzute ca infracțiuni de legea penală. Numai Biroul Electoral Central are dreptul să "coordoneze alegerile", potrivit legii, Grupul neavând bază legală.

2) Grupul, organizat sub autoritatea Președintelui care are la dispoziție serviciile secrete, Ministrului de interne șef de serviciu secret și la comanda aparatului polițienesc, s-a constituit ca o celulă de criză sub pretextul coordonării alegerilor, în realitate cu scopul câștigării alegerilor de către candidatul sistemului.

3) prin constituirea Grupului, instituțiile componente au primit puteri operative sui-generis, intrinsec ilegale: AEP, BEC, CNA și CNCD nu au competențe operative, hotărârile acestora fiind supuse controlului judecătoresc. Subordonate Grupului, aceste instituții au devenit instrumente de poliției politice;

4) Instituțiile cu atribuții legale în materie electorală, AEP și BEC, au fost subordonate Grupului politic operativ.

Față de capacitatea instituțională enormă a Grupului de influențare a alegerilor, sancțiunea legală este nulitatea absolută a procesului electoral.

12.3. Simion, câștigător detașat al primului tur al alegerilor din 4 mai 2025. Dovezi de fraudare a turului 2 din 18 mai 2025.

Simion s-a plasat pe primul loc în toate sondajele de opinie de la momentul înscrierii. Rezultatul primului tur a confirmat, Simion obținând 40,96%, următorul clasat, Nicușor Dan, primind 20,99% din sufragii, la o prezență la vot de 9.430.274 de cetățeni.

Turul 2 a fost câștigat de Nicușor Dan, acesta primind sprijinul PNL, PSD, UDMR, USR și minorități. La o prezență formală record de 11.507.695 de voturi, Dan a câștigat cu 53,60%, Simion obținând 46,40%. Față de constatările menționate mai jos, noile alegeri au fost fraudate.

1) Grupul de coordonare a alegerilor sub conducerea Președintelui interimar Ilie Bolojan, constituit fără bază legală, cu comandă executivă, compusă din persoane și instituții care-au executat lovitura de stat, a interferat ilegal în procesul electoral, fraudarea fiind intrinsecă. Liderii organizației și-au exprimat deschis pozițiile politice împotriva lui Simion și în favoarea lui Nicușor Dan.

2) Listele electorale. Potrivit unor măsurători sociologice, listele electorale au cuprins un număr mult mai mare de electori decât în realitate. Acuzația că diferența a fost folosită la fraudarea votului este legitimă.

3) Republica Moldova. În ziua votului au fost dezvăluiri pe rețelele sociale de turism electoral, atât în România, cât și în statele UE. La 6 mai, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat: "Abia aștept să mă întâlnesc cu Maia Sandu și Igor Grosu și să le bat obrazul pentru că, în timp ce noi i-am sprijinit în toate modurile, l-au mințit pe Bolojan. Au promis că ne vor sprijini în alegeri, iar Nicușor Dan a luat 53%, iar Crin Antonescu 27%. Maia Sandu ne-a spus în față ceva și apoi a dat voturile lui Nicușor Dan."

4) Suspiciuni de intervenție în sistemul tehnic informatic STS. Participarea STS la organizarea alegerilor a creat permanent o puternică suspiciune cu privire la corectitudinea rezultatului votului, serviciu secret al statului. Solicitarea lui Simion de verificare a sistemului de către specialiști independenți a fost respinsă.

5) Imixtiunea BNR. Un impact uriaș a fost provocat de Banca Națională. A doua zi după primul tur câștigat de Simion, moneda națională a depășit pragul psihologic de 5 lei/euro: de la 4,97 lei/euro la 5,037. Cu toate că Guvernatorul anunțase din iarnă creșterea euro ca efect al stării economiei, la 6 mai, un consilier a anunțat că este efectul câștigării primului tur de Simion. Devalorizarea a continuat câteva zile, cu un efect electoral covârșitor, societate fiind înfricoșată. Cursul euro a continuat să crească continuu și după câștigarea alegerilor de Nicușor Dan.

6) Declarația lui Pavel Durov. La 18 mai, patronul Telegram Pavel Durov a făcut următoarea declarație: "În această primăvară, la Hotelul Crillon, Nicolas Lerner, șeful serviciilor secrete franceze, mi-a cerut să interzic vocile conservatoare din România înainte de alegeri. Am refuzat. Nu am blocat protestatarii din Rusia, Belarus sau Iran. Nu vom începe să o facem în Europa." Serviciile franceze au respins acuzația necredibil, dată fiind poziția exprimată oficial de Președintele Franței.

7) Întreaga rețea de ONG-uri Soros, sute de influenceri și așa-zisi intelectuali finanțați din fonduri UE au acționat ca agenți electorali deghizați ai lui Nicușor Dan, încălcând legea electorală.

8) Angajații multinaționalelor au fost amenințați că-și vor pierde locurile de muncă dacă nu vor vota cu Dan, afacerile urmând să fie închise dacă Simion va fi ales Președinte, autoritățile statului refuzând să intervină în acțiunile ilegale de influențare a electoratului.

9) S-au folosit abuziv reglementările europene (Digital Services Act și Regulamentul pentru publicitatea politică) ca să creeze un sistem de cenzură, etichetând opinii politice normale ca fiind „conținut ilegal" sau dezinformare.

Uzurparea Tratatului UE și impunerea regimului dictatorial în UE.

Lovitura de stat din România în contextul european.

13.1. Regimul oligarhic și antilibertate al UE. Uzurparea Tratatului UE.

Tratatul Uniunii Europene este fondat pe următoarele valori și principii:

"- moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile și inalienabile ale persoanei, precum și libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept;

- atașamentul față de principiile libertății, democrației și respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept;

- întărirea solidarității dintre popoare, respectând totodată istoria, cultura și tradițiile acestora;

- consolidarea caracterului democratic și eficacitatea funcționării instituțiilor, pentru a le permite acestora să-și îndeplinească mai bine, într-un cadru instituțional unic, misiunile care le sunt încredințate." (Tratatul UE, Preambul).

Instituțiile UE au suprimat aceste valori și principii fondatoare ale Europei unite și au impus o viziune radical opusă.

Astfel, în loc de "moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei" ca fundament pentru viitorul Europei, UE a aplicat politici agresive de ștergere a memoriei națiunilor (cancel culture) împotriva drepturilor lor istorice și distrugerea moștenirii culturale, religioase și umaniste.

În loc să respecte "drepturile inviolabile și inalienabile ale persoanei" fondate pe tradiție și credința în Dumnezeu, libertate și democrație, UE a impus dictatura politicii corecte și a reprimat libertatea de exprimare, fundamentul democrației.

În loc de "întărirea solidarității între popoare, cu respectarea istoriei, culturii și tradiției acestora", UE a criminalizat istoria, cultura și tradiția, promovând ideologia woke, cancel culture și political corectness, partidele suveraniste susținătoare ale valorilor și principiilor tratatului fiind demonizate și chiar criminalizate.

UE a instrumentat disoluția suveranității statelor membre prin interpretarea deformată și aplicarea abuzivă a Tratatului, mergând până la substituirea Uniunii de state-națiune suverane funcționând democratic, printr-o entitate politică suprastatală de tip imperial funcționând oligarhic. Astfel, actualele instituții europene au devenit ilegitime.

13.1.2. Transferul ilegitim de suveranitate de la state către instituțiile UE.

Tratatul UE consfințește o Uniune a statelor suverane, codecidente.

Elitele globaliste și-au dorit, însă, desființarea statelor suverane și constituirea suprastatului european, în scopul anulării drepturilor istorice și suveranității națiunilor în beneficiul oligarhiei globaliste.

Suprastatul european reprezintă o negarea viziunii părinților fondatori ai UE care au gândit o Europă a națiunilor, fondată pe moștenirea culturală europeană, o Europă a păcii și democrației.

Astfel, împotriva voinței popoarelor, elita globalistă a preluat controlul instituțiilor UE și a impus suprastatul UE ca realitate politică. În acest scop a fost organizată o amplă strategie de uzurpare a Tratatului, fiind realizat transferul ilegitim de suveranitate de la statele membre către instituțiile uzurpatoare ale UE.

Principalele modalități privind transferul ilegitim de suveranitate au fost următoarele: 1) modificarea Tratatului UE prin norme secundare ilicite dispuse de instituțiile UE; 2) preluarea controlului de către instituțiile UE a domeniilor aflate în responsabilitate exclusivă a statelor membre; 3) folosirea fondurilor europene ca armă politică de condiționare și șantaj împotriva statelor membre; 4) mituirea mass-media și societății civile pentru controlul spațiului public, manipularea opiniei publice și dresarea popoarelor; 5) discreditarea și eliminarea oponenților politici prin acțiuni de propagandă și de poliție politică; 6) manipularea Tratatului UE de către Curtea de Justiție a UE, compusă din agenți guvernamentali globaliști, care-a inventat "supremația dreptului UE în raport cu Constituțiile naționale", teză falsă care pretinde că instituțiile UE sunt mai presus de voința popoarelor: supremația aparține exclusiv Constituțiilor votate de națiuni. Tratatele UE cuprind norme prioritare numai în domeniile consimțite de statele membre, fiind interzisă orice atingere împotriva supremației Constituțiilor votate de popoarele europene.

Uzurpare a Tratatului a fost susținută de regimurile marionetă impuse de globaliști la nivel național prin manipularea opiniei publice și proceselor electorale, partidele suveraniste și conservatoare fiind cel mai mare pericol.

13.1.3.. Sancțiuni în scopul schimbărilor de regim politic.

Împotriva statelor care s-au opus transferului de suveranitate au fost folosite strategii tipice loviturilor de stat. Au fost în special cazurile Ungariei și Poloniei care-au contestat deschis politicile oligarhiei de la Bruxelles. Acestora le-au fost blocate fondurile europene, au fost obligate la plata unor amenzi uriașe, guvernele au fost supuse unor campanii de demonizare masive, iar UE a intervenit în alegerile interne pentru răsturnarea de la putere a regimurilor alese democratic sau pentru a împiedica accesul la guvernare a partidelor și liderilor agreați de popor.

13.1.4. Cordoanele sanitare.

Dacă în pandemii cordoanele sanitare sunt aplicate pentru oprirea răspândirii virusului, persoanele infectate fiind izolate cu forța publică, cordoanele sanitare în UE se referă la excluderea de la exercițiul guvernării a partidelor suveraniste ca politică oficială.

În realitate, nu aceste partide au fost excomunicate de la actul guvernării, ci cetățenii votanți ai acestora, excluderea lor reprezentând o adevărată deposedare de cetățenie, principala componentă a cetățeniei fiind drepturile politice.

Cordoanele sanitare în politică sunt manifestarea politicii de apartheid, cetățenii indezirabili, infecțioși, și deposedați de cetățenie, fiind izolați și supuși procesului de reeducare cu forța publică. Acești cetățeni infecțioși sunt subiecții legilor adevărului și poliției adevărului, victimele sistemului concentrațional de pedepsire ideologică, libertatea de exprimare fiind abolită.

Cordoanele sanitare reprezintă adevărata formă de guvernare în Parlamentul European și multe state europene, printre care România.

13.1.5. Dictatura narativelor salvării. Armata ideologică împotriva libertății de exprimare.

Narativele globaliste sunt narative ale salvării de amenințări existențiale: amenințarea climatică, pandemică, iminența războiului, extremismul, vulnerabilitățile minorităților etnice, religioase, sexuale, criza migrației, criza energetică etc., pretextul salvării fiind propriu regimurilor care guvernează prin frică și constrângere, manifestare a doctrinei rațiunii de stat (raison `etat).

Știrile false („fake news") și discursul urii („hate speech") au fost transformate în instrumente ale represiunii, orice opoziție la narativele salvării fiind declarată falsă și ofensatoare și, prin urmare, fiind autorizată represiunea.

În acest scop a fost creată o uriașă industrie de propagandă și dezinformare. Partidul Patrioți pentru Europa (Patriots for Europe) a publicat o listă cu 37.000 de contracte ale UE de finanțare a mass-media și ONG-uri, cu valoarea colosală de 17 miliarde de euro pentru perioada 2019 - 2023, în scopul impunerii acestor narative. Programul USAID, finanțat cu zeci de miliarde de dolari anual și 10.000 de angajați a avut același obiectiv, fiind desființat de Donald Trump ca pericol împotriva democrației. Rețelele Soros, finanțate cu zeci de miliarde de dolari, cu aceeași ideologie, au penetrat structurile politice și statale.

Această armată de ocupație ideologică a reprimat libertatea de exprimare și a transformat Europa într-un spațiu concentraționar.

13.1.6. Uriașul sistem european de represiune este condus cu mână de fier de structurile puterii executive, atât la nivel UE, cât și la nivel național, fiind încălcat principiul democratic al separației puterilor consacrat de Tratatul UE și Constituțiile naționale.

Astfel, Comisia Europeană a transformat Paramentul European într-o instituție decorativă, puterea fiind concentrată în mâna Președintelui Comisiei și comisarilor, persoane nealese, mandatarii elitei globaliste. În afara cadrului Tratatului, CE și-a arogat și rolul de gardian al tratatelor UE, monopolizând interpretarea și aplicarea tratatelor, instituția fiind lipsită de legitimitatea votului direct al popoarelor europene.

La nivel național, puterea politică a fost confiscată de președinți, guverne și servicii secrete, parlamentele devenind de asemenea decorative. Puterea judecătorească a intrat de asemenea sub controlul forțelor globaliste fiind adoptate legi de dictat ideologic și prin procesele de selectare politică și racolare a magistraților. Întreaga structură este sprijinită și controlată de rețelele Soros și globaliste, care-au confiscat spațiul public și au reprimat libertatea de exprimare.

Disidentul sovietic Vladimir Bukovski definea în urmă cu decenii Uniunea Europeană ca fiind noua Uniune Sovietică.

13.1.7. Marile lovituri globaliste împotriva democrației și libertății popoarelor.

Dacă comuniștii și-au fondat regimurile totalitare având drept temei "doctrina științifică marxist-leninistă", globaliștii și-au creat structurile de putere pentru construirea aceluiași om nou - fără memorie, națiune și fără Dumnezeu - prin impunerea monopolului narativelor proprii, legiferate ca infailibile.

Mecanismele de dresare a popoarelor au luat forme înspăimântătoare.

Pandemia și vaccinarea obligatorie a fost un asemenea experiment. Cei care-au pus la îndoială vaccinul chiar și cu argumente științifice solide, au fost interziși pe rețelele sociale, le-a fost limitată libertatea de mișcare, și-au pierdut locurile de muncă, au fost stigmatizați, supuși oprobiului public și chiar arestați.

Cei care s-au opus migrației necontrolate au fost cenzurați și criminalizați sub pretextul instigării la ură și știrilor false, iar guvernele "rebele" au fost supuse sancțiunilor economice, pentru a fi răsturnate de la putere.

Cei care-au susținut valorile identitare consacrate de Tratatul UE - națiune, familie, tradiție, umanism -, au fost etichetați drept extremiști și criminalizați, fiindu-le aplicate cordoanele sanitare, cenzurați și excomunicați din viața publică.

Un succes uriaș a fost legiferarea obligativității în școli a educației de gen pentru minori, instituția familiei fiind pusă sub tutelă statală, împotriva inocenței copiilor și ordinii morale firești.

Legile adevărului au instituționalizat poliția gândirii în interiorul uriașei industrii de propagandă, dezinformare și pedepsire societale.

Lovitura de stat din România se înscrie în seria marilor atacuri realizate de forțele globaliste în istoria europeană împotriva democrației și națiunilor.

13.1.8. Rețelele sociale - reduta libertății popoarelor.

Rețelele sociale reprezintă ultima redută împotriva reprimării libertății de exprimare și mecanismelor antilibertate controlate de instituțiile UE și guvernele marionetă naționale.

Bucurându-se de accesul nelimitat și gratuit al cetățenilor, rețelele au devenit acel spațiu liber de constrângeri unde popoarele s-au refugiat pentru apărarea dreptului la liberă exprimare împotriva monopolului industriei de dezinformare și manipulare al structurilor globaliste.

În cazul României, Blinken, Macron și Leyen au incriminat cu toții chiar rețelele sociale drept instrument al interferenței rusești, pentru justificarea loviturii de stat. Temerea elitei globaliste față de rețelele sociale este atât de mare, încât adoptarea unei legislații de control al rețelelor a devenit prioritatea zero pentru Comisia Europeană, împotriva avertismentelor dure ale SUA.

Mișcarea trezirii în conștiință a poporului român a luat naștere pe rețelele sociale și a învins pentru prima dată în istoria UE sistemul infernal al reeducării și dresării popoarelor europene.

14. Lovitura de stat din România - confruntare

între suveranismul și globalismul euro-atlantic.

Lovitura de stat din România a declanșat o puternică confruntare între forțele globaliste și cele suveraniste din SUA și UE, care dezvăluie diferențele ideologice dintre cele două tabere. Prezentăm mai jos principalele poziționări.

14.1. Antony Blinken, Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron - liderii globaliști - au exprimat aceeași poziție:

Blinken: "Autoritățile române au descoperit un efort rusesc, de amploare și bine finanțat, de a influența recentele alegeri prezidențiale, contrar standardelor OSCE." (5 decembrie 2024).

Leyen: "O discuție bună cu Klaus Iohannis. Comisia va continua să lucreze pentru ca platformele să își respecte obligațiile în temeiul Legii privind serviciile digitale în cee ace privește alegerile din Europa. Poporul roman trebuie să decidă ce este mai bine pentru țara sa, fără interferențe străine." (7 decembrie 2024).

Macron: "1) Ceea ce mă șochează este că Rusia intervine masiv să denatureze onestitatea votului din România; 2) Decizia Curții Constituționale e o decizie inedită, foarte gravă, care a bulversat România. Este extrem de grav și inedit în UE. Este dur că instanța supremă a identificat faptul că Rusia, prin intermediari, conturi fake, relații, a manipulat aceste alegeri. Cu utilizarea masivă a anumitor rețele sociale a influențat, chiar a plătit voturi, a modificat sinceritatea scrutinului." (Macron a dat și alte declarații, cu același conținut, în perioada ianuarie - mai 2025).

Cei trei lideri ai globalismului mondial au folosit deliberat minciuna interferenței rusești în scopul justificării loviturii de stat. Aceștia au dovedit disprețul pentru poporul român, dar și pentru propriile popoare. Democrații americani au pierdut susținerea poporului american, iar Leyen și Macron susținerea popoarelor europene și poporului francez, mișcările de recuperare a suveranității și națiunilor occidentale fiind de nestăvilit.

14.2. Discursul istoric al lui J.D. Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, denunțarea structurilor globaliste și loviturii de stat din România:

La 14 februarie 2025, J.D. Vance, Vicepreședintele SUA, reprezentantul administrației Trump, a ținut discursul istoric:

"Situația a devenit atât de dificilă încât România a anulat rezultatele alegerilor prezidențiale pe baza suspiciunilor fragile ale serviciilor de informații și ale presiunii enorme din partea vecinilor său continentali. Am înțeles că argumentul a fost că dezinformarea rusă a contaminat alegerile din România, dar i-aș ruga pe prietenii mei europeni să privească lucrurile în perspectivă. Puteți crede că e greșit ca Rusia să cumpere publicitate în social media, pentru a vă influența alegerile. Puteți chiar să condamnați acest lucru pe scena mondială, dar dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari, atunci ea n-a fost foarte puternică de la început.

Cea mai mare amenințare de care mă tem când vine vorba de Europa nu e nici Rusia, nici China și nici vreun alt actor statal. Ceea ce mă îngrijorează este amenințarea din interior, renunțarea de către Europa la unele valori fundamentale, valori împărtășite de Statele Unite ale Americii.

Un comisar european (Thierry Breton) a spus că apreciază decizia Guvernului României de a anula alegerile. Dacă asta s-a întâmplat aici, se va întâmpla și în Germania, iar acest lucru e șocant dacă trăim în cele mai înalte standarde ale democrației. Nu trebuie doar să vorbim despre valori democratice, trebuie să trăim în liniile democrației."

Realizată în cadrul unei Conferințe de Securitate, declarația lui Vance este cea mai gravă acuzație din istoria europeană modernă. El denunță că Europa clamează în mod fals democrația, subminarea acesteia reprezentând "o amenințare din interior" mai gravă decât amenințările venite din Rusia sau China.

Vance folosește conceptul de amenințare în cadrul unei conferințe privind securitatea, în sensul definit de doctrinele securitare: "Amenințările reprezintă capacități, strategii, intenții ori planuri ce pot afecta valorile, interesele și obiectivele naționale de securitate" (Strategia Națională de Apărare a Țării 2020 - 2024). Astfel, Vance acuză că subminarea democrației în Europa este atât de gravă încât reprezintă un pericol securitar, fiind amenințate valorile democratice. Vance a denunțat instaurarea regimurilor autoritare în Europa.

Tulsi Gabbard, șefa comunității serviciilor secrete SUA, la 2 martie 2025 a declarat: "Cred că cei care critică eforturile lui Trump arată că nu sunt angajați față de pace și, în cazul multora dintre aceste țări europene, că nu sunt angajați față de cauza și valorile libertății, chiar dacă vorbesc despre asta. Am auzit foarte clar în timpul discursului Vicepreședintelui Vance de la Munchen diferite exemple despre modul în care acești parteneri europeni și de lungă durată, în multe cazuri, implementează de fapt politici care subminează democrația, ceea ce arată că nu cred în vocile oamenilor care sunt auziți și pun în aplicare politici antilibertate. Vedem asta în Mare Britanie și alegerile din România."

Declarațiile lui Vance și Gabbard confirmă că anularea alegerilor din România n-a fost o acțiune izolată în interiorul UE, ci opera unui mecanism politic antilibertate care guvernează întregul spațiu european.

Ambasada SUA la București a emis la 30 aprilie 2025 un comunicat de respingere a noilor alegeri: "un mandat democratic nu poate fi obținut prin cenzurarea adversarilor sau prin ignorarea electoratului, mai ales când sunt în joc întrebări esențiale precum cine are dreptul să facă parte din societatea noastră."

A urmat anularea Programului Visa Waiver la 16 mai 2025, sancțiune pe care SUA nu a mai aplicat-o altor state, iar la 13 august 2025 Departamentul de stat a confirmat inexistența interferenței Federației Ruse în alegeri.

Regimul de la București a sfidat toate avertismentele, sancțiunile și obligațiile asumate prin tratatele internaționale, ca și în cazul Raportului Comisiei de la Veneția, continuând abuzurile împotriva candidatului independent și mișcării democratice.

14.3. Liderii europeni conservatori și suveraniști. Cei mai importanți lideri ai mișcării suveraniste și conservatoare europene și-au exprimat sprijinul pentru George Simion în campania sa, poziționându-se împotriva oligarhiei globaliste:

Mateusz Morawiecki, fost Prim-ministru al Poloniei și Președinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European: "Uniunea Europeană nu poate fi un mare mastodont care să ia puterile suverane ale statelor membre. George Simion, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, să nu fie niciodată șantajat de Comisia Europeană! Și noi, dacă vom reveni la putere, îl vom susține pe George Simion. Și sunt sigur că și el ne va susține, pentru că Comisia Europeană uzurpă puteri pe care nu le are, de fapt, conform tratatelor de la Roma și Lisabona."

Viktor Orban, Primul ministru al Ungariei: "Acum este timpul unei Europe a națiunilor, o Europă creștină, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni. Nu vom sprijini nicio formă de izolare politică împotriva României sau a liderilor săi. Românii pot conta pe maghiari în lupta lor pentru creștinism și suveranitate."

Marine Le Pen, lidera Partidului Adunarea Națională din Franța: "Îmi exprim astăzi sprijinul deplin și sincer pentru George Simion. Duminică, 18 mai, poporul român are o întâlnire cu Istoria: sper din toată inima că va formula, suveran, o promisiune de libertate care va fi auzită în întreaga Europă."

Matteo Salvini, Vicepremierul Italiei, după câștigarea primului tur de George Simion: "În România, poporul a votat în sfârșit, liber, cu capul și cu inima. Cu binecuvântare pentru <<stăpânii>> de la Bruxelles și pentru treburile lor murdare. Bravo, George Simion!"

Războiul hibrid al Federației Ruse - manipularea

regimului Nicușor Dan pentru justificarea loviturii de stat.



În urma promisiunii din campania electorală că va dezvălui adevărul despre ședința CSAT din 28 noiembrie și anularea alegerilor din 6 decembrie 2024, iar, pe de altă parte, fiind dovedit că nu există probe privind interferența rusească - situație confirmată și de Departamentul de stat al SUA - Președintele României și Parchetul General au regizat o nouă manipulare, construind narativul războiului hibrid al Federației Ruse în Europa drept cauză a anulării alegerilor din 6 decembrie.

Vom analiza mai jos elementele noii manipulări.

15.1. Declarațiile Președintelui Nicușor Dan și ale Procurorului General Alex Florența privind războiul hibrid al Federației Ruse, cauză a loviturii de stat.

La 10 septembrie 2025 Nicușor Dan a declarat: "În intervalul care s-a scurs de atunci (noiembrie 2024) mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război hibrid al Rusiei, care înseamnă atacuri cibernetice pe de o parte, pe de altă parte campanii masive de dezinformare, devine tot mai cunoscut și tot mai evident. Adică avem rapoarte NATO, avem rapoarte ale Marii Britanii, avem rapoarte ale Uniunii Europene, ale Spaniei, ale Italiei, ale Franței, toate vorbind de influențe de campanie întregi de dezinformare și slăbire a democrației, pe care Rusia le face în fiecare din aceste țări europene. Există bineînțeles niște investigații ale Parchetului. Într-un termen rezonabil din momentul acesta, o să ies public, așa cum am promis, ca să facem o imagine a evenimentului din noiembrie inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa."

La 16 octombrie 2025, Procurorul General al României Alex Florența a declarat: "Trebuie să înțelegem că războiul hibrid, prin toate formele lui de manifestare, spre deosebire de războiul tradițional care este direct perceptibil, este cu atât mai periculos pentru că este mult mai insidios, mult mai perfid și obiectul acestui război îl reprezintă înainte de toate creierele oamenilor"; "Cercetările noastre au arătat că, încă din 2019, o companie cu legături în Federația Rusă, prin prisma mai multor elemente a desfășurat o întreagă campanie de micro-targhetare a populației românești în mediul online"; "Odată atras în această bulă informațională, acel segment de populație devine captiv și ușor manipulabil pentru că îl ții o anumită perioadă, îl fidelizezi pe aceste site-uri, pe aceste pagini de Facebook controlate de actorul statal și care fac parte din instrumentarul de război hibrid, îi alimentezi curiozitatea, interesul doar cu știri, toate fabricate, în general cu inteligența artificială din narativul la care el este receptiv"; "schimbi paradigma și această întreagă infrastructură o folosești schimbând întregul palier de narative și vii cu narativul care te interesează, în cazul de față a fost susținerea electorală a candidatului independent pe care îl cunoaștem."

În aceeași zi, 16 octombrie, Nicușor Dan a reacționat: "Astăzi, Procurorul General al României a făcut publice anchetele care arată că țara noastră a fost ținta principală a atacurilor hibride orchestrate de Federația Rusă în timpul alegerilor prezidențiale din 2024."; "aceste acțiuni au sprijinit direct un candidat pro-Kremlin în cursa electorală"; "Aceasta nu reprezintă doar o amenințare la adresa României, ci și o provocare majoră pentru comunitatea euro-atlantică."; "România nu va tolera nicio interferență străină în procesul său democratic. Vom apăra cu fermitate suveranitatea noastră, integritatea instituțiilor noastre și încrederea pe care cetățenii noștri o acordă acestora."; "Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă dovada consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024."; "Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi."

15.2. Analiza pozițiilor Președintelui și Parchetului General, privind narativul războiului hibrid al Rusiei în Europa drept cauză a anulării alegerilor.

Din declarații rezultă corelarea acțiunilor celor doi șefi de instituții. Astfel, la 10 septembrie 2025 Nicușor Dan a declarat că va ieși public să prezinte imaginea anulării alegerilor "inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa", menționând existența investigațiilor Parchetului, deși acestea nu erau publice, iar la 16 octombrie Florența a justificat anularea alegerilor chiar cu motivația războiului hibrid al Rusiei în Europa anunțată de Președinte.

Imediat după publicarea concluziilor, Președintele a felicitat Parchetul pentru cercetarea sa.

Războiul hibrid este un concept din domeniul militar, fără o definiție precisă, fiind descris drept "strategie militară care combină operații de război convențional, de război asimetric, război cibernetic și alte mijloace neconvenționale precum dezinformarea"; "conflict care combină acțiuni militare și non militare"; "tip de conflict care combină tactici și mijloace convenționale și neconvenționale pentru a destabiliza și slăbi un adversar"; sau "o metodă de confruntare pe mai multe fronturi, fondată pe un principiu simplu: atacarea adversarului în același timp pe mai multe planuri: militar, economic, informațional, digital, fără a declanșa în mod oficial un război."

Astfel, războiului hibrid nu este o instituție de drept penal, procurorii neavând competență legală să evalueze războaielor hibride, activitatea lor fiind limitată la aplicarea legii penale (principiul legalității din dreptul penal). Motivațiile Procurorului General cu privire la acest concept sunt abuzive.

3) Președintele și Procurorul General nu au competențe legale în organizarea și desfășurarea alegerilor, nu au dreptul să influențeze sau să facă aprecieri cu privire la modul în care cetățenii își formează convingerile și votează în exercitarea suveranității naționale (art. 2 din Constituție).

Invocând ilicit conceptul războiului hibrid, aceștia și-au arogat însă, competențe de supervizori ai procesului electoral, atribuindu-și autoritatea paroxistică de evaluare stării psihologice a cetățenilor în exercitarea votului.

Astfel, din "cercetările procurorilor" a rezultat că războiul hibrid rusesc a afectat discernământul a două treimi din cetățenii cu drept de vot din România, Georgescu fiind cotat cu 65-70% în turul 2, și fiind justificată astfel anularea procesului electoral.

"Cercetarea penală" s-a bazat pe analiza "creierelor oamenilor" (Alex Florența), în mod colectiv, fiind stabilit de procurori, în baza legii penale, că poporul român a votat în stare de iresponsabilitate.

Dacă narativul privind interferența rusă în alegeri a fost justificată de judecătorii Curții Constituționale prin falsa Hotărâre nr. 32 de anulare a alegerilor la 6 decembrie 2024, fiind folosită instituția Curții, regimul Nicușor Dan a justificat narativul războiului hibrid al Rusiei folosind instituția Parchetului General.

Parchetul General a acuzat oficial Federația Rusă de influențarea alegerilor din România. În acestă situație, Parchetul era obligat să prezinte faptele concrete ale unor oficiali ruși, incriminate de legea penală, și să-i pună sub acuzare în condițiile legii, răspunderea în dreptul penal fiind personală. Procurorii nu sunt experți militari sau decidenți politici și nu au dreptul legal să facă evaluări sau să interfereze în politicile de apărare și domeniul militar.

În același timp, din cercetarea penală lipsesc cercetările privind implicarea PNL și a societății Kensington în spațiul virtual, dovedită oficial și menționată în Raportul Departamentului de stat la SUA, implicare care nu poate fi asimilată războiului hibrid rusesc. Este dovedit caracterul politic al cercetărilor.

Constatând implicit că cetățenii români au fost prejudiciați în dreptul lor de a vota liber, suferind o constrângere morală, procurorii erau obligați de legea penală să probeze afectarea "creierului" fiecărui cetățean în parte, votul fiind individual și secret, iar nu colectiv. Subiecții în dreptul penal sunt cetățenii, iar nu colectivitățile. Susținerea că, în desfășurarea activității lor procurorii pot aprecia asupra discernământului cetățenilor în mod colectiv în procesul electiv, cercetarea penală putând fi îndreptată spre o asemenea analiză, este ilegală.

Subversiunea realizată de procurori și de Președinte în vederea impunerii narativului iresponsabilității poporului ca justificare a anulării alegerilor, este manifestarea doctrinei reeducării și dresării popoarelor, reprezentând instituirea dreptului de tutelă a statului asupra poporului și fiind contestat dreptul la autodeterminare al națiunii.

Teza războiului hibrid care afectează creierele oamenilor face parte din aceeași strategie a forțelor globaliste de distrugere a democrației cu mijloace de tip sanitar, ca și în cazul cordoanelor sanitare și legilor adevărului, drepturile și libertățile cetățenilor fiind tratate ca patologii.

Nicușor Dan și Alex Florența susțin, totodată, că războiul hibrid al Federației Ruse acționează în întreaga Europă, putând să fie afectate creierele a zeci și sute de milioane de europeni, motiv pentru anularea alegerilor în orice stat european. Invocând cercetarea penală, aceștia susțin că au dovedit științific existența iresponsabilității politice în sânul popoarelor europene.

Soluția lui Thierry Breton - "Am făcut-o în România, o vom face și în Germania, dacă va fi nevoie" - și-a găsit justificarea juridică la București.

Noua justificare a anulării alegerilor, realizată cu mâna Parchetului General, este cu atât mai gravă decât justificarea Curții Constituționale la 6 decembrie, fiind susținută iresponsabilitatea poporului în cadrul unei investigații penale, pretins științifică și fiind manipulată știința dreptului penal, acțiunea penală fiind definită ca monopol al violenței de stat.



16. Concluziile Raportului



Concluzii generale

- În perioada 24 noiembrie 2024 - 18 mai 2025 în România a fost executată o lovitură de stat de către Președintele României, membrii CSAT și instituțiile componente ale acestuia, judecătorii Curții Constituționale, precum și cercurile identificate în Raport.

- Împotriva poporului pașnic și în respectul democrației, rețeaua a instrumentat plenar instituțiile statului, împotriva ordinii constituționale.

- Lovitura a fost executată în interiorul unui mecanism de subminare a democrației și antilibertate din cadrul UE, instituțiile europene aflându-se în stare de ilegitimitate prin uzurparea Tratatului UE.

- Condamnarea loviturii de stat este o obligație cetățenească, în apărarea democrației, și un prim pas spre refacerea coeziunii naționale.

Instaurarea domniei legii și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Într-un stat democratic domnia legii este principiul fundamental, "cetățenii fiind egali în fața legii "fără privilegii și fără discriminări" (art. 16 din Constituție).

Statul român are obligația realizeze cercetarea penală a persoanelor care, în exercitarea funcției publice încredințată lor de popor, se dovedește că au încălcat legea și Constituția împotriva suveranității poporului. Nu poate exista democrație și stat de drept într-un stat al cărui fundament este impunitatea funcției publice, ca formă de guvernare, fundamentul democrației fiind încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

Înființarea Comisiei Parlamentare pentru cercetarea evenimentelor care au avut loc cu ocazia alegerilor prezidențiale din 2024 -2025.

Parlamentul României are obligația înființării Comisiei de anchetă pentru cercetarea anulării alegerilor în scopul modificării legislației privind instituțiile statului care și-au dovedit vulnerabilitatea.

Refuzul partidelor guvernamentale de constituire a Comisiei, în condițiile în care o mare parte din populație solicită reacția instituțiilor pentru revenirea normalitate, iar pe plan extern imaginea României este afectată major, reprezintă un act de complicitate și iresponsabilitate.

Restaurarea dreptului poporului de a-și alege Președintele.

Mandatul Președintelui rezultat în urma loviturii este nereprezentativ și trebuie să înceteze prin demisie, demitere sau declararea nedemnității sale (art. 97 din Constituție).

Revenirea la democrație nu este posibilă decât prin organizarea de noi alegeri, libere și corecte, fiind garantat dreptul de a alege și a fi ales al tuturor cetățenilor care îndeplinesc condițiile constituționale. Interzicerea candidaturilor unor cetățeni prin instrumentalizarea justiției, încălcarea dreptului suveran al poporului la alegeri libere.

Desființarea Curții Constituționale și adoptarea unui nou model european pentru instanța de contencios constituțional - revizuirea Constituției.

Curtea Constituțională a adus atingere suveranității poporului, fundamentul Constituției, și nu mai poate îndeplini rolul de garant al supremației Constituției.

Unica formă de restaurare a încrederii poporului în Constituție este desființarea Curții Constituționale.

O comisie de experți interni și internaționali urmează să propună un nou model al instanței de contencios constituțional, după modelele care exclud factorul politic, reglementate de Constituțiile unor state europene.

Având în vedere realitățile politice și situația de subordonare generală a instituțiilor față de factorul politic, Raportul recomandă adoptarea modelului tribunalului constituțional (ex. Polonia, Spania etc.) care, prin procedurile de selecție și numire, precum și normele privind funcționarea instanței, garantează independența judecătorilor față de factorul politic.

În urma dezbaterii publice, referendumul de revizuire a Constituției este necesar să fie organizat prin inițiativă cetățenească, în cazul în care partidele majoritare vor respinge inițiativa parlamentară.

Raportul reprezintă un APEL către toți cetățenii români și instituțiile statului pentru salvgardarea viitorului democratic al României, fundamentul unei societăți democratice fiind dreptul la liberă exprimare.

Președinte PNȚCD: Aurelian Pavelescu

Președinte AUR: George Simion

RAPORTUL POATE FI CITIT INTEGRAL IN ORIGINAL AICI