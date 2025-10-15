Deținuți-hackeri au preluat controlul serverelor din penitenciare și au modificat pedepse și drepturi

O breșă de securitate fără precedent a zguduit Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), după ce deținuți cu cunoștințe avansate în IT au reușit să pătrundă și să modifice date din sistemele informatice ale instituției.

Cazul, dezvăluit public de Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP), vizează Penitenciarul Târgu Jiu, unde unul dintre deținuți, autodeclarat membru al rețelei Anonymous, ar fi obținut acces de administrator în platforma informatică utilizată de poliția penitenciară. Incidentul a fost ținut secret timp de peste trei săptămâni de conducerea ANP, fiind descoperit întâmplător de o polițistă.

Potrivit SNPP, deținuții au reușit să creeze conturi cu acces total, utilizând credențiale furnizate anterior personalului, care nu au fost verificate sau retrase la timp. Aceștia au putut astfel să modifice pedepse, drepturi, mobilități și chiar evidențele financiare ale altor deținuți. Sindicatul avertizează că accesul neautorizat s-a extins la date de securitate, imagini din intervenții și documente interne, iar intenția finală a hackerilor era de a clona aplicația informatică și de a o vinde pe piața neagră.

Descoperirea breșei s-a produs în urma unor nereguli identificate de o polițistă de la Penitenciarul Târgu Jiu, care a observat tranzacții suspecte în fișele contabile ale unor deținuți. Unul dintre aceștia ar fi efectuat cumpărături online în valoare de aproape 10.000 de lei, utilizând fonduri generate fraudulos. Ulterior, investigațiile interne au arătat că accesările neautorizate se desfășurau zilnic, de pe terminalele și tabletele puse la dispoziția persoanelor private de libertate.

Sindicatul acuză conducerea ANP, în frunte cu directorul general Geo Bogdan Burcu, de „pasivitate și mușamalizare", afirmând că incidentul a fost ascuns de opinia publică și de unitățile din sistem. Burcu, fost ofițer de contrainformații, ar fi încercat să gestioneze problema prin măsuri discrete, fără a avertiza celelalte penitenciare și fără a dispune verificarea completă a datelor compromise.

Într-o postare dură pe pagina oficială a SNPP, liderii sindicali afirmă că „în timp ce comisarul-șef Geo Bogdan Burcu este ocupat cu hărțuirea sexuală a polițistelor de penitenciare, deținuții au preluat total controlul sistemului și au decis în locul nostru o perioadă îndelungată de timp". Aceștia susțin că managementul defectuos al instituției a permis o vulnerabilizare fără precedent a siguranței penitenciarelor.

După izbucnirea scandalului, o videoconferință internă organizată de ANP ar fi încercat să mute responsabilitatea asupra unităților teritoriale, însă detaliile incidentului au fost dezvăluite ulterior, după insistențele unui director de penitenciar care, potrivit SNPP, „a fost decapitat a doua zi". Sindicaliștii afirmă că actuala conducere a preferat tăcerea, deși instituția a fost expusă riscului de a elibera din greșeală deținuți ale căror pedepse fuseseră alterate în sistem.

Raportul intern al sindicatului arată că deținuții au avut acces la sistemele informatice ale ANP încă din luna iulie 2025, folosind conturi de cadre din alte unități, precum Spitalul Penitenciar Dej. În următoarele săptămâni, aceștia s-au logat aproape zilnic, accesând fișe contabile, date de identitate, evidențe privind mișcările deținuților, credite, sentințe și chiar fișiere privind reintegrarea socială.

Breșa a fost confirmată pe 18 septembrie 2025, când o agentă din serviciul financiar a constatat modificări nejustificate ale sumelor din fișele contabile ale mai multor persoane private de libertate. În aceeași zi, specialiștii IT au retras tastaturile de la infochioșcurile de pe secțiile de deținere, însă ancheta internă a relevat că vulnerabilitățile persistau și la nivelul tabletelor distribuite deținuților.

Potrivit datelor SNPP, hackerii au stat conectați în sistem peste 300 de ore și au operat „mii de alterări de date". Unii deținuți au arătat chiar, în fața personalului IT, cum pot accesa imprimantele din birourile administrative sau cum pot schimba setările acestora direct de pe tablete. Într-un caz documentat, un deținut a reușit să modifice limba de afișare a imprimantei din secretariatul penitenciarului în timp real, de pe dispozitivul din celulă.

Sindicatul consideră că incidentul este rezultatul unui „dezastru managerial previzibil", provocat de lipsa de competență și de preocupările personale ale actualei conduceri. „Sub conducerea unui director grobian, hărțuitor și obsedat de putere, Poliția Penitenciară a fost transformată într-o instituție vulnerabilă, lipsită de reacție și de protecție informatică reală", afirmă SNPP.

Reprezentanții organizației susțin că ministrul Justiției, Radu Marinescu, poartă o parte din responsabilitate pentru numirea lui Burcu la conducerea ANP. Ei cer demisia imediată a acestuia, argumentând că a compromis siguranța sistemului penitenciar și a personalului din subordine. „Prin ascunderea unor incidente de asemenea gravitate, directorul general nu face decât să vulnerabilizeze o instituție de forță și să expună personalul la răspunderi pentru fapte despre care nici măcar nu a fost informat", se arată în comunicat.