Asta e culmea! Traian Băsescu nu și-a putut stăpâni lacrimile: "Mă joc ca să uit de foame" - povestea care l-a doborât în direct

Copleșit de emoție, Traian Băsescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre drama copiilor români care cresc în sărăcie cruntă. Povestea unei fetițe care a spus, cu inocență, că „se joacă pentru a uita de foame" l-a doborât pe fostul șef al statului în direct, transformând discuția politică într-un moment profund uman și cutremurător.

„Nu vreau să spun... am încercat într-o seară să nu mă uit la dumneavoastră. Arătați o fetiță care era întrebată: «Ce faci când îți e foame?» - «Mă joc ca să uit de foame.» Te... e groaznic", a spus Băsescu, cu lacrimi în ochi. Fostul președinte a fost întrebat dacă este normal ca România să ia bani de la copiii aflați în dificultate și să îi direcționeze către Republica Moldova și Ucraina.

„Nu-i normal, dar sunt convins că nu a făcut-o cu plăcere. Sunt convins că și-a făcut socotelile, s-a uitat la ultimul bănuț. Nu-i normal și vor trebui date înapoi foarte rapid, imediat ce se poate. (...) Dacă intrăm în incapacitate de plată, o să fim flămânzi toți", a spus el.

Băsescu a recunoscut că deciziile de austeritate sunt dramatice și pot pune în fața liderilor politici alegeri imposibile. „Nu vreau să par cinic, dar să nu ajungi în situația omului politic care trebuie să hotărască să ia asemenea măsuri sau să împingă țara în riscul de a intra în incapacitate de plată", a conchis fostul președinte.