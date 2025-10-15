Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!

Ieri, după cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Române, să mă prezint, mâine, la nu știu ce unitate militară. Prezint astăzi, succint, contextul și motivele pentru care nu mă voi prezenta.

1. Ieri, pe la orele 12.45, la sediul Gold FM din București (acolo unde eu am înregistrat și domiciliul) au apărut doi polițiști ce mi-au înmânat sub semnătură ordinul de chemare pentru mobilizarea mea ca rezervist. Atenție! Eu ajunsesem acolo pe la 12.35, dar am ajuns acolo pentru prima dată în ultimele trei luni, așa mi-a fost programul, iar la poartă își făceau deja de lucru doi polițiști, dar de la primăria de sector. Am urcat în studioul Gold FM, dar apoi, după doar 10 minute, administratorul nostru m-a rechemat jos, deoarece veniseră la poartă ceilalți doi polițiști de la MAI. Întâmplare? Puțin probabil, mai ales în cazul meu, cunoașteți ce am zis și scris despre mobilizare, Moșteanu, Gheorghiță Vlad și alții.

2. I-am informat imediat și pe alți confrați din presă, apoi, după emisiune, am declarat celor de la Gândul că nu mă voi prezenta, având mai multe motivații. Una este de tip operativ: un om atât de ocupat ca mine, ce are activități lucrative programate în avans, inclusiv agreate cu diverșii mei colaboratori sau parteneri, în funcție și de programul lor, nu-și permite să schimbe programul de pe o zi pe alta. Așadar, consider acțiunea MApN una pompieristică și lipsită de respect la adresa tuturor celor vizați. În orice caz, eu nu mă las confundat cu vreun răcan pe care generalii „bese-n cizme" să-l tragă cu cheița sau să-l batjocorească. N-am făcut-o niciodată în viață, nici măcar în armată în 1988, darmite acum, la 55 de ani.

3. Să fie clar (și sunt totuși geopolitician de meserie): România nu este în pericol de a fi atacată de nimeni! Nu este nici măcar amenințată, deci nu există justificarea acestei operațiuni. Dacă e vorba să fiu mobilizat pentru Ucraina sau chiar pentru Moldova, unde a zis Gheorghiță Vlad că ne trimite la război în caz de atac al rușilor, anunț de pe acum că refuz din start și-mi asum toate consecințele legale, împotriva cărora, bineînțeles, că mă voi apăra așa cum pot.

4. Gestul meu de refuz de a mă prezenta mâine este și unul de frondă la adresa MApN. Această instituție mi-a adus prejudicii importante în calitatea mea de ofițer în rezervă, calitate căpătată de mine acum peste 36 de ani. Despre ce e vorba? Acum vreo 10-12 ani, MApN mi-a retras în mod nejustificat gradul de locotenent-colonel, în urma marelui scandal al coloneilor, atunci când presa a dezvăluit că oameni care nici măcar nu făcuseră armata, precum confratele Robert Turcescu sau Laura Codruța Kovesi, deveniseră colonei peste noapte. Ca să-și acopere ilegalitatea, MApN a retras brusc gradele tuturor celor de pe acea listă lungă, tot în mod ilegal și fără justificare în cazul celor ca mine, și așa am ajuns din nou doar locotenent. Or, eu căpătasem deja gradul de capitan încă de prin 2002, după ce am absolvit Colegiul Național de Apărare. Deși am făcut repetate solicitări ca MApN să-și repare greșeala, am fost ignorat și tratat cu refuz nejustificat.

5. Fronda mea se îndreaptă și contra actualei conduceri a MApN, care e cel puțin nedemnă, dar și în mod clar necalificată. Cu aceste chemări la război și mobilizări nejustificate induce panica la nivelul populației, dezvoltă o operațiune de batjocorire a rezerviștilor, așa cum a descris chiar ieri jurnalistul rezervist Liviu Avram, luat și el cu arcanul alaltăieri.

În fine, ieri am primit mai multe reacții în urma refuzului meu devenit public, deci e limpede că și alții de vârsta mea au perceput batjocorirea. Codrin Ștefănescu, spre exemplu, m-a sunat, aseară, în numele unui grup de rezerviști de leatul meu și mi-a comunicat, serios, că ei se înrolează alături de mine, dar doar cu condiția ca civilul neinstruit Moșteanu să accepte să vină împreună cu noi într-o aplicație pe teren la Cincu. Vă închipuiți ironia dură. Un alt amic, tot de vârsta mea, mi-a scris și el, tot aseară, un mesaj care zice așa: „Da, am fost azi, deși am primit chemarea doar ieri, la orele 18.00, probabil teoretic lăudabilă inițiativa de a ieși cu arma în mână, dar cei mobilizați, în jurul vârstei de 60 de ani cu toții, au multe afecțiuni, mai ales articulare. În mod sigur, a fost afacerea cuiva pentru achiziția sutelor de mii de uniforme militare, ciorapi, centuri, bocanci, bonete, costum, geacă de ploaie, căști, veste antiglonț. Acțiunea a fost un zero total, pentru că, spre exemplu, în poziția de tragere, vesta antiglonț îți împingea casca pe ochi și nimeni nici măcar nu a văzut unde a tras. Un zero, exact ca Moșteanu", închei citatul mesajului amicului meu.

Mă opresc aici, dar vom analiza, în continuare cu colegii din presă, această operațiune infamă. Oricum, majoritatea reacțiilor pe care le-am primit îi vizau, în principal, pe cei din majoritatea PSD, PNL, UDMR, mai ales USR, ce l-au sprijinit pe Nicușor Dan în alegeri; publicul le sugerează să meargă ei să se înroleze, în primul rând, dacă tot l-au votat, deoarece noi, ceilalți, am ales pacea.

Cozmin Gușă