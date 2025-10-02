Nicușor Dan, după ce le-a prezentat liderilor europeni "raportul Georgescu": "Mulți au cerut o copie să o citească în avion"
Postat la: 02.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, de la Copenhaga, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni, că la nivelul Comisiei Europene vor fi luate măsuri și că până la finalul anului își propune să pună în dezbatere un așa-numit „scut democratic".
Președintele României a prezentat la Copenhaga raportul procuraturii din România cu privire la modul în care au fost manipulate alegerile în România, iar acesta spune că mulți lideri europeni au cerut o copie a documentului pentru a-l citi pe avion.
„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre cei cu care am discutat au cerut o copie să o citească pe avion. A existat interes. Noutatea documentului este că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme aparent benigne - precum spiritualitatea - pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de Rusia și care trimit apoi la site-uri de știri", a spus șeful statului.
Nicușor Dan a adăugat că la nivelul Uniunii Europene există deja un plan în lucru pentru contracararea dezinformării.
„Comisia Europeană și-a propus ca până la sfârșitul anului să propună în dezbatere un așa-numit scut democratic. În săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta", a menționat el.
Președintele Nicușor Dan a fost prezent joi, 2 octombrie, la Copenhaga, la reuniunea Comunității Politice Europene, unde a prezentat „raportul Georgescu".
Sunt date furnizate de Parchetul General despre momentul alegerilor prezidențiale anulate. Un alt element crucial, luat în discuție la Copenhaga, a fost inclusiv modul în care România și alte state europene vor reacționa la prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO.
