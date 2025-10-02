De la țară vin si domnii! Multe orașe vor deveni comune. Coaliția lui Bolojan taie în carne vie la angajați și cheltuieli

În cadrul coaliției de guvernare negocierile pentru tăierile din administrația locală și centrală sunt extrem de complicate și chiar dacă nu s-a ajuns la un acord final, în coaliție s-au stabilit liniile generale.

Reforma va fi una de mare amploare și va viza inclusiv statutul orașelor, iar unele municipii vor fi retrogradate la statutul de oraș sau orașe la statut de comună.

Conform surselor politice, pachetul următor va cuprinde:

În administrația locală va fi o reducere de 10% a posturilor ocupate. Aceste concedieri se vor realiza prin concursuri pe posturi.

În administrația centală vom avea o reducere de 10% a cheltuielilor salariale. Nu va fi vorba despre o tăiere unitară și va fi distribuită pe diverse instituții centrale.

Urmează desființări și comasări de instituții centrale

Se va schimba rangul localităților, pe baza datelor de la ultimul referendum. Anumite municipii vor deveni orașe, iar anumite comune vor deveni orașe sau invers. Asta va avea un impact major privitor la banii care sunt alocați și în prezent problema fiind că multe municipii sunt depopulate și nu ar mai îndeplini condițiile, dar primarii trag să rămână la statutul de municipiu pentru a primi mai mulți bani de la Guvern.

Concedierile din administrația locală ar urma să intre în vigoare în 90 de zile de la adoptare, ceea ce ar însemna că devin efective la 1 februarie 2026. Prefecții se vor ocupa de centralizarea datelor, iar în 60 de zile se vor efectua concursuri pe posturi. Decizia politică este luată, iar acum funcționarii vor face toate calculele atât pentru administrația locală, cât și pentru administrația centrală.

Liderii coaliției își doresc să vină cu un proiect major de reformă, cu toate disponibilizările din sistemul public, cu o cifră cocretă la nivel național. Premierul Ilie Bolojan ar fi explicat că el agreează orice variantă "dacă se reduce numărul de posturi cu peste 10.000 în administrația locală". Pe acest scenariu al reducerii posturilor efectiv ocupate cu 10% ar fi vorba despre 10.000 - 12.000 de posturi.