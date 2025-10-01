Bolojan merge mână-n mână cu FMI: România primește un imbold pentru măsurile de austeritate

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional, despre măsurile de austeritate adoptate în România. În cadrul discuțiilor au fost abordate măsurile de austeritate adoptate în ultima perioadă, iar oficialul FMI a arătat faptul că România este pe traiectoria corectă.

"Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Discuțiile s-au concentrat asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente și a arătat că direcțiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor și orientarea resurselor către domenii cu potențial de dezvoltare, precum energie și agricultură.

Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor dezechilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților. Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală și a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidențiat necesitatea stabilității politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern.

În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor.", arată un comunicat al Guvernului.