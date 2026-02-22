11 asasini sub comanda Kremlinului trimiși în Ucraina au fost prinși cu ajutorul Republicii Moldova. Un jurnalist printre cei vizați

11 persoane, care urmau să asasineze persoane publice din Ucraina la indicația serviciilor speciale ruse, au fost încătușate într-un dosar penal gestionat de structurile judiciare moldovene și ucrainene. Șapte persoane au fost încătușate în Ucraina, iar celelalte patru în Republica Moldova. Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon se numără printre persoanele pe care suspecții urmau să le asasineze.

Unul dintre membrii acestei grupări ar fi Nicolae Șepeli, care a fost transferat, în 2019, dintr-un penitenciar din Rusia într-un altul din Republica Moldova, însă a fost grațiat în luna aprilie 2022, în urma unui decret semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Joi, în ziua în care au avut loc descinderile și reținerile în acest caz, lidera de la Chișinău a decis revocarea decretului privind acordarea grațierii.

„Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Precizăm că, în cursul anului 2021, la Președinția Republicii Moldova au fost depuse cereri de grațiere de către persoana condamnată, precum și de către Procuratura Generală. La recomandarea Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pe lângă Președintele Republicii Moldova, persoana a fost grațiată în 2022. În urma examinării documentelor și a informațiilor suplimentare, devenite cunoscute ulterior, s-a decis revocarea decretului menționat", au menționat reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Potrivit procurorilor ucraineni, membrii schemei urmau să fie remunerați cu „până la 100 de mii de dolari pentru un asasinat". „Ancheta a stabilit că membrii rețelei acționau sub coordonarea serviciilor speciale ale Federației Ruse", au concluzionat procurorii ucraineni.

Conform structurilor judiciare moldovene, pregătirile pentru omorurile la comandă au început în decembrie 2025. Inițial, unul dintre suspecți, care a fost încătușat, ar fi convins două persoane din Republica Moldova să meargă la Kiev pentru a stabili crimele în cele mai mici detalii, iar pentru a-și îndeplini planurile s-ar fi angajat în calitate de curieri ai unei companii de livrare a mâncării.

„În realitate, aceștia ar fi aflat informațiile solicitate despre persoanele ce urmau să fie omorâte. În a doua etapă, tot în decembrie 2025, bănuitul ar fi primit de la superiorii grupului infracțional indicația să găsească persoane care pot folosi arme, ceea ce acesta ar fi și făcut: ar fi convins 11 persoane (identificate până acum) cu rol de asasini în Ucraina", au menționat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ulterior, executorii crimelor ar fi făcut rost de arme și muniții, ar fi studiat traseele de deplasare ale victimelor, precum și-ar fi repartizat rolurile: ,,de la împușcare până la aruncarea în aer a automobilului și executarea propriu-zisă a comenzii de omor. Totuși, aceștia au fost reținuți atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina, înainte de a putea executa asasinatele", au adăugat polițiștii moldoveni.

Printre țintele asasinatelor s-ar afla și un jurnalist cunoscut din Ucraina, inclus de Rusia pe lista „extremiștilor", unul dintre conducătorii unei întreprinderi strategice de stat, militari activi ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, precum și luptători ai Legiunii Străine din cadrul aceleiași structuri.

„În schimbul executării asasinatelor, executanții ar fi urmat să-și primească remunerarea în portmonee electronice de la organizatorul grupului infracțional (care s-ar afla în Ucraina), pentru a evita deconspirarea de către autorități", au detaliat reprezentanții IGP.

Individul care ar fi recrutat membrii schemei este din Chișinău, are 30 de ani și a fost condamnat anterior în Rusia pentru trafic de droguri. Ulterior, a fost transferat într-un penitenciar din Republica Moldova, unde și-a executat pedeapsa până în 2022. Între timp, ar fi ținut legătura, prin intermediul aplicației Telegram, cu coordonatori ai serviciilor speciale din Rusia.

„Ceilalți reținuți în Republica Moldova sunt doi concubini și un alt tânăr", au precizat polițiștii. Cele 11 persoane încătușate au vârste cuprinse între 19 și 43 de ani și sunt originare din Chișinău, Comrat, Orhei și regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Unii dintre ei nu sunt la prima abatere de la lege, fiind judecați inclusiv pentru huliganism.

În prezent, procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova au înaintat învinuiri celor patru persoane reținute de ei și au solicitat arestarea acestora pentru 30 de zile. Iar instanța urmează să se expună asupra acestor demersuri. Cu o zi mai devreme, structurile judiciare din Republica Moldova și Ucraina au făcut percheziții în dosarul ce vizează planuri ale serviciilor speciale ruse de lichidare a unor persoane publice din Ucraina.