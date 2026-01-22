Mușcăturile Premierilor pe tema "Who's the bitch?" - Orban sare la beregata lui Ciolacu, care îl mârâise pe Bolojan după lătrăul de Grindeanu. Pe spate, madam Docuz!
Postat la: 22.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Asistăm la o adevarata sfâșiere-n haită. Haita premierilorl, caci toti implicatii au trecut ca șefi pe la Palatul Victoria. Initial, Grindeanu, fost premier pe vremea coalitiei Dragnea-Tăriceanu, i-a facut mari probleme lui Bolojan si a amenintat cu ruperea colaitiei. Apoi a sărit din sezlongul umbrit de crăcanele madamei Docuz însuși Ciolacu, premier de cartier, ca sa se laude cu ce-a facut el si i-a uzurpat acelasi Bolojan. Finalul ii apartie altui fost premier in calduri, Ludovic Orban:
"Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită. În loc să tacă mâlc, să își pună cenușă în cap și să se căiască pentru dezastrul economic și bugetar din ultimii trei ani, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan. De ce? Tocmai pentru Bolojan nu a fugit de răspundere și și-a asumat riscurile majorede a lua măsurile indispensabilepentru a reuși să înlăture efectele calamităților provocate de guvernarea iresponsabilului.
Și asta în condițiile în care partidul din care face parte Ciolacu, PSD, este în egală măsură responsabil pentru toate măsurile adoptate de guvern, pentru că este membru al coaliției de guvernare și are cel mai mare număr de minștri în guvern. Mai mult decât atât, PSD fiind principalul vinovat pentru întârzierea sau blocarea foarte multe decizii în coaliție care ar fi putut să așeze o mai mare parte din greutatea redresării pe umerii clientelei politice, și nu pe umerii cetățenilor.
Îmi este din ce în ce mai clar că PSD va apela la orice ticăloșie pentru a scăpa cât mai repede de Bolojan. Pentru că știu foarte bine că, atât timp cât Bolojan este la Palatul Victoria, combinațiile, privilegiile, sinecurile, matrapazlâcurile și furăciunile obișnuite ale pesediștilor sunt în pericol.
P.S. În fotografie puteți vedea cât de „preocupat și afectat"este Ciolacu de problemele românilor, departe de țară, la un resort de lux din Vietnam, însoțit de doamna Docuz."
