Ciolacu îl atacă pe Bolojan și-i dă la "operație"! Ciolacu: "Bolojan, tu ești doar un zapciu al austerității. Nu ai scăzut nici un deficit. Ai făcut doar o scamatorie contabilă"

Fostul premier Marcel Ciolacu lansează un atac de o duritate fără precedent împotriva actualului premier, Ilie Bolojan. Ciolacu susține că Ilie Bolojan nu a făcut o reducere a deficitului, așa cum se laudă, ci o scamatorie contabilă. Marcel Ciolacu îl acuză pe Bolojan că este doar "un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec".

"Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii țării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a "reformelor" făcute de tine. Șmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuția bugetară.

Cheltuieli de investiții făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi și, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate in decembrie, apărând în buget si la venituri. Așadar, creșterile de taxe (TVA, accize, etc) si măsurile de austeritate puse in spinarea românilor săraci si a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget.

Ai premeditat totul și ai început aceasta operațiune încă din septembrie, în timp ce-i mințeai cu cinism pe români, la toate conferințele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ți-ai înșelat partenerii de guvernare, ai minițit presa și mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile.

Și minți in continuare că deficitul a fost mai mic din cauza "economiilor" realizate cu tine ca premier. Nu, mandatul Bolojan înseamnă doar economie în cădere, inflație la 10% (dublă, in doar câteva luni) și cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani.

Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan și crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competență, nici viziune - ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec.", scrie Marcel Ciolacu.

Premierul Ilie Bolojan susține că măsurile luate în anul 2025 au condus la reducerea deficitului bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată. "Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată.

Ne-am respectat angajamentele și am recâștigat credibilitatea în fața investitorilor și a piețelor financiare. În 2025 am redus deficitul fără a diminua investițiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate.

Am menținut disciplina financiară și am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului, așa cum reiese din graficul alăturat. Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Aceste ajustări au generat o contracție economică și au însemnat dificultăți suplimentare pentru mulți români.

Fără a mai crește taxele, avem însă o bază solidă pentru relansare în acest an. Lucrăm la construcția bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ținta de deficit este de puțin peste 6% și va fi definitivată în perioada următoare. Inflația va scădea spre 4%. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR și politica de coeziune. Acești bani se vor regăsi în infrastructură, economie și servicii publice mai bune.

La începutul lunii februarie urmează să ne angajăm răspunderea pe legislația care va restrânge cheltuielile statului în administrație și va susține relansarea economică. Ulterior, vom adopta bugetul. Știu că, deocamdată, în viața de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate și pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare.", scrie Ilie Bolojan.