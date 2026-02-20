Avem cea mai putin poluata țară din UE și cu toate astea batem câmpii cu Green Deal ca sa ne distrugem economia

O medie din ultimii cinci ani arată că amprenta de carbon a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din bunuri și servicii consumate în UE s-a ridicat la aproximativ 10 tone de echivalent carbon (CO2) pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ o tonă față de perioada anterioară de conci ani (11 tone), arată datele Eurostat. E adevarat ca e cuprinsă si perioada de pandemie, cu diverse blocaje in industrie.

Indicatorul ia în considerare emisiile generate prin lanțurile de producție ale produselor consumate în UE, inclusiv emisiile provenite din bunuri și servicii importate. Dintre țările UE, cea mai mică amprentă de emisii de gaze cu efect de seră a fost înregistrată de România (6,5 tone de echivalent carbon pe cap de locuitor, medie pe 5 ani), Portugalia (6,6 tone), urmată de Bulgaria (6,8 tone) și Suedia (6,9 tone). Pe de altă parte, cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor sunt raportate de Cipru (14,8 tone de echivalent carbon pe cap de locuitor), Irlanda (14 tone) și Luxemburg (12,7 tone).

Emisiile de gaze cu efect de seră emise atât prin consum, cât și prin producție în UE, într-un inteval total de 10 ani, au scăzut cu 12,9%, respectiv 18,6%. În 2020, s-a înregistrat o scădere semnificativă a amprentei de carbon provenite din emisiile de gaze cu efect de seră din cauza pandemiei de COVID-19, dar până în 2025, emisiile de gaze cu efect de seră provenite din consum sunt la același nivel ca în 2020, în timp ce emisiile provenite din producție au scăzut cu încă 3,5%.