Donald Trump a trădat Agenda Sănătății lui Kennedy Jr. A semnat un ordin executiv care incurajeaza folosirea erbicidelor toxice si cancerigene

Președintele Trump tocmai a semnat un ordin executiv pe 18 februarie 2026, utilizând Legea privind producția de apărare pentru a stimula și proteja producția internă de erbicide pe bază de glifosat (cum ar fi Roundup) și fosfor elementar, numindu-le esențiale pentru securitatea națională, aprovizionarea cu alimente și pregătirea militară.

Protejarea glifosatului este o adevărată trădare a agendei MAHA. Ideea principală este de a face America mai sănătoasă prin combaterea toxinelor și a factorilor care cauzează boli cronice, însă mișcările recente, precum acest ordin executiv care stimulează producția acestei substanțe chimice (ingredientul activ din Roundup), merg în direcția opusă și oferă Big Ag o victorie în detrimentul preocupărilor legate de sănătatea publică.

Studiul sistemelor agricole de 40 de ani al Institutului Rodale dovedește că porumbul și soia organice se potrivesc cu randamentele convenționale în general și adesea le depășesc cu până la 31% în perioade de secetă sau vreme dificilă, totul datorită unui sol mai sănătos și mai rezistent.

Așadar, de ce nu trec mai mulți fermieri? Big Ag a creat un sistem care face foarte dificilă părăsirea căii dependente de substanțe chimice. Semințele modificate genetic (OMG) brevetate, precum Roundup Ready, vin cu contracte stricte: nu este nevoie de economii sau replantare, ceea ce înseamnă că fermierii trebuie să cumpere semințe proaspete de la companii precum Bayer în fiecare an. Aceasta implică o cheltuială recurentă mare.

Mulți au investit masiv în echipamente convenționale: semănătoare fără arătură, pulverizatoare mari și spații de depozitare construite special pentru porumb și soia. Trecerea la agricultură organică ar necesita unelte noi pentru plivirea mecanică și culturi de acoperire, un cost inițial uriaș pe care majoritatea fermierilor nu îl pot acoperi cu ușurință.

Datoriile și finanțarea adaugă un alt aspect. Utilajele sunt adesea închiriate sau împrumutate pentru configurații convenționale, așa că trecerea la agricultură organică poate însemna penalități sau rate mai mari. În plus, tranziția de trei ani către agricultură organică reduce veniturile înainte ca prețurile premium să intre în vigoare.

Terenul adaugă și presiune. Aproximativ 40% din terenurile agricole din SUA sunt închiriate, iar proprietarii doresc de obicei randamente maxime pe termen scurt din substanțele chimice pentru a menține valorile proprietăților ridicate. Orice scădere timpurie în timpul tranziției riscă pierderea contractului de închiriere, așa că chiriașii ezită să investească în sănătatea solului pe termen lung de care s-ar putea să nu beneficieze.

Lanțul de aprovizionare favorizează culturile convenționale: silozurile, cumpărătorii și transportul sunt toate configurate pentru cerealele de bază. Agricultura organică necesită canale separate, mai multă forță de muncă și etape de certificare, chiar dacă poate fi mai rentabilă pe termen lung. Superburuienile împing mai multă utilizare a substanțelor chimice, datoria continuă să se acumuleze, iar trecerea la agricultura organică pare prea riscantă. Rodale dovedește că agricultura organică poate fi mai rezistentă și mai profitabilă în timp, dar întregul sistem este conceput pentru a menține fermierii dependenți.