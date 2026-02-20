În dreptul civil există un termen juridic foarte tehnic, dar foarte vechi, antic chiar, care desemnează dobândirea dreptului de proprietate asupra unui teren sau a unei case prin posesie îndelungată. Este vorba de uzucapiune. Posesorul terenului sau casei, prin îndelungata ocupare și utilizare, devine proprietar de facto. După 10 sau 30 de ani (în funcție de buna sau reaua credință a posesiei), cel în cauză devine proprietar de jure, dar cu condiția ca o instanță să confirme posesia utilă și neîntreruptă.

Lumea de azi, însă, ne oferă un alt fel de auto-titularizare pe averea altora. Lumea de azi este supra-saturată, în același timp, de case fără ocupanți și de oameni fără case. De unde apar case fără ocupanți? Din concentrarea aberantă a proprietății pe locuințele individuale în „portofoliile" unor latifundiari sau fonduri de investiții și de management de active (cum sunt BlackRock sau Vanguard). Din evacuările proprietarilor din locuințele familiale, pe motiv de neplată a unor datorii.

De unde apar oamenii fără case? Din continua sărăcire și înfometare a oamenilor de rând și din migrație, mai ales cea ilegală. Se întâmplă ca oamenii fără case să ocupe casele ce par neocupate, neîngrijite, abandonate. Acești ocupanți ai caselor sau terenurilor altora se numesc squatters, în jargon jurnalistic. Anumite state, cum ar fi Spania sau California, acordă drepturi temporare de ședere celor care ocupă, chiar ilegal și abuziv, casele altora. Este aproape imposibil ca un squatter, odată ce a primit această protecție legală temporară, să mai fie evacuat.

Acum, dacă ar fi vorba de sutele de mii de apartamente ținute goale de fonduri și de latifundiari care să fie ocupate de squatters nu m-ar deranja prea tare, dar ocuparea ilegală a caselor simplilor particulari sau a locuințelor din care tocmai ce au fost evacuați debitorul și familia sa pentru o datorie de 3000 de lei către primărie este ceva extrem de grav, care poate aneantiza dreptul de proprietate, un drept ancestral, garantat de toate constituțiile și jurisprudența statelor moderne, precum și de Protocolul Adițional nr. 1 la CEDO și de jurisprudența CEDO.

În Spania, Franța, Italia, Germania, Olanda, fenomenul squatter - ilor a luat o turnură dramatică. Sunt firme specializate în evacuarea cu forța a ocupanților ilegali ai caselor, iar lupta dintre proprietari și squatters devine violentă și se lasă cu crime. Sunt orașe, cum este Barcelona, în care zeci de mii de locuințe sunt ocupate de squatters. Un eveniment grav de acest gen s-a petrecut în Franța. Un militant al grupului de extrema stângă Antifa a ucis un tânăr de sub 20 de ani, iar cearta pare să fi pornit de la o tentativă de evacuare a unor squatters.

Chestiunea este, azi, atât de inflamată, încât riscă să declanșeze un conflict diplomatic Italia - Franța, întrucât Meloni l-a criticat sever pe Macron pentru politica prea permisivă față de squatters, iar Macron i-a răspuns obraznic și disprețuitor. În plan intern, în Franța, situația a devenit explozivă după ce, aparent, Jean Luc Mélenchon ar fi avut o luare de poziție favorabilă criminalului (care, cică, era în curs de a apăra migranții squatters, dar și sub influența unui joint bun, de calitate, din iarbă pe care nimeni nu ar fi trebuit să i-o confiște ...).

Vă întrebați ce treabă avem noi cu asta? Ohooo, dar ce treabă avem și, mai ales, vom avea ... În București sunt, probabil, 100 de mii de apartamente neocupate. Unele dintre ele sunt încă la dezvoltători, căci nu mai cumpără lumea case, nici cu bani peșin, nici cu credit. Multe dintre ele sunt deținute de persoane sau entități cu bani de plasat în imobiliare - sute sau chiar mii de apartamente per persoană sau entitate. Cele mai multe sunt case din care debitorii au fost evacuați, pentru că nu și-au plătit datoriile.

În viitorul imediat, sute de mii de astfel de case la nivelul întregii țări care vor fi golite de locuitori pentru că băncile, colectorii de creanțe, furnizorii de utilități și primăriile îi vor fi executat silit și evacuat din case pentru neplata datoriilor. Chiar și datorii de 3000 de lei, nivelul pensiei medii în România.

V-am mai spus asta, nu ați reținut: datoriile la primării din taxe pe proprietate vor conduce la executării silite și evacuării din locuințele familiale. Ca și băncile, care se transformaseră, prin 2010, în proprietari de case în urmarea executării ipotecilor, și primăriile vor deveni latifundiari și deținătoare de case goale. Evident, primăriile nu au cum să apere de squatters aceste case goale. Mai mult chiar, vor descoperi curând că squatters sunt potențiali votanți și le vor permite să ocupe temporar casele goale. Așa s-a întâmplat în Barcelona ...

Ca și în UE, evacuarea din locuința familială este prea simplă în România. Eu lucrez acum la o reglementare europeană care să determine o protecție legală și jurisprudențială minimală a locuinței familiale împotriva executărilor excesive și a ocupării abuzive. Dar cine se mai preocupă azi de asemenea probleme insignifiante? Nu mai bine ne umplem viața și sufletul cu efortul de a schimba schimbarea climatică și de a ajuta bietul regim mafiotic kievean să facă mai mulți bănuți, pe care să îi spele mai eficient prin bănci estoniene în favoarea hoților și corupților din UE?

Gheorghe Piperea