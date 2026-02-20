Influencerul american Adonis Live a lovit un tânăr, în direct, pe TikTok în Piața Romană. Bărbatul a fost reținut de polițiști
20.02.2026
Influencerul american Adonis Live, care este urmărit de aproape un milion de persoane pe TikTok, a fost reținut de poliție în București, după ce a lovit un tânăr, într-o transmisiune în direct.
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 au fost sesizați joi, în jurul orei 15:30, prin apel 112, și ulterior prin plângere, cu privire la faptul că un tânăr ar fi fost agresat fizic de către un altul, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 1, a transmis Poliția Capitalei, precizând că este vorba despre un cetățean străin. Este vorba despre Adonis Crash Boom, cunoscut ca Adonis Live pe TikTok.
Creatorul de conținut a fost săltat de poliție după ce ar fi lovit cu pumnul în zona feței un tânăr în vârstă de 20 de ani în timpul unei transmisiuni live pe TikTok pe care o făcea în Piața Romană. Incidentul a fost înregistrat de un utilizator iar imaginile au fost publicate pe Reddit. În momentul transmisiunii, aproape 600 de persoane îl urmăreau pe influencerul american. Potrivit imaginilor trunchiate din live-ul făcut de Adonis, tânărul începe să aibă o dispută cu influencerul, însă nu este clar din ce motiv.
Apoi tânărul se împinge în Adonis și influencerul pare că începe să îl lovească cu pumnii, amândoi dispărând din cadru. Adonis revine în cadru și își ridică pălăria pe care a pierdut-o în timpul încăierării. O femeie se aude spunând „Ce ai făcut? De ce ai făcut asta? Și voi românilor vă uitați la el?". În acest timp, tânărul zace pe trotuar cu fața în jos, niște persoane încercând să îl întoarcă. Adonis le spune trecătorilor în limba engleză „Sunați la poliție" și se adresează urmăritorilor săi de pe TikTok: „Și aceasta este o zi obișnuită în România".
Polițiștii ajunși la fața locului au identificat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care prezenta leziuni la nivelul feței, precum și un altul, cetățean străin, în vârstă de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei. Un echipaj de prim-ajutor a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate, aceasta refuzând transportul la spital. Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Influencerul este audiat la această oră de către polițiști.
„Din primele verificări a reieșit faptul că, în jurul orei 14:00, în timp ce se afla în zona Piața Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct. Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe rețelele sociale. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuții contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței", a transmis Poliția Capitalei.
