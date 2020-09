Cine este de fapt Armand Clotilde? Exista suspiciuni rezonabile de reprezentare a intereselor străine de România

Surse credibile din sfera politica, inclusiv cu lideri din USR sectorul 1 care au fost alungați din partid, au declarat in repetate randuri că din actiunile pe care le desfasoara, Armand Clotilde nu reprezintă interesele cetățenilor români, ci interese din afară. In plus, foarte mulți din cei implicati in politica se întreabă de ce mai candidează la locale de vreme ce este europarlamentar și ar putea să-și facă treaba la Bruxelles.

De asemenea, unii se miră de ce au fost dați afară oameni de marcă, fondatori ai USR, doar pentru că nu erau de acord cu ea. Mai mult, sunt semne de întrebare legate de modul în care sunt recrutați, în ultima perioadă, membri ai partidului, mulți fiind colegi ai lui Clotilde de la Egis sau de la alte firme franțuzești. (Citește și AICI)

Totodată, o mare suspiciune ne-a fost ridicată și de dezvăluirile făcute de unii consilieri locali care au afirmat, că, în plină ședință de consiliu local, acum un an de zile, Clotilde i-ar fi reproșat primarului Dan Tudorache faptul că nu adus investitorii francezi, pe care ea i-a recomandat, pentru construirea unui spital metropolitan în sectorul 1. Pentru a găsi răspunsurile la aceste suspiciuni trebuie să facem o mică introspecție în cariera profesională și politică a liderul USR de la sectorul 1, scrie ancheteonline.ro

La aceste suspiciuni se adauga si declaratia primarului sectorului 1 Dan Tudorache, sub rezerva ca acesta este contracandidat al Clotildei Armand la alegerile locale din 27 septembrie 2020, care, dupa ce a fost acuzat de "frantuzoaica" de faptul ca "ar fi pus politia locala s-o fileze", a spus: "Ce Politie locale? E fake-news. Singura institutie abilitata sa o urmareasca este doar SRI si sunt convins ca ei o fac. Toata lumea considera ca ea este agent strain. Nu am probe, am zis ca toata lumea, este un zvon", a afirmat Daniel Tudorache intr-o interventie la Antena 3. Tudorache insa se bazeaza pe chestiuni concrete pe multe informatii "din piață", care insa nu pot fi indicate direct.

Clotilde Armand s-a născut în 1973 în Franța la Pointe a Pitre, unde tatăl său era profesor de matematică, ea urmând școala gimnazială Notre Dame din Cusset, apoi cea din Vichy. Examenul de bacalaureat l-a susținut la Clermont-Ferrand, a studiat în perioada 1993-1996 la École Centrale de Paris, obținând diploma de inginer. În perioada 1995-1997, a urmat studii postuniversitare la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Cambridge, Massachusetts (SUA), unde a obținut un dublu titlu de Master of Science în specialitățile „Ocean Engineering" și „Technology and Policy", având și funcția de asistent la cursul „Engineering Systems Analysis". Aici l-a întâlnit pe viitorul ei soț, Sergiu Moroianu, matematician român, cercetător la Institutul de Matematică „Simion Stoilow" al Academiei Române, în acel timp doctorand în matematică la MIT.

Ca slujbe, ea a lucrat la multinaționale, mai întâi în SUA, apoi în Franța și în cele din urmă în România, ca manager a unor reprezentanțe de companii internaționale, mai ales franțuzești, în țara noastră. Astfel, a fost manager al departamentului de consultanță al companiei multinaționale KPMG, în România, pe perioada 1999-2001, între 2202-2004, a fost manager de proiect la compania franceză Alten (Toulouse, Hamburg), care are și reprezentanță în România, apoi între 2010-2013, director de inovație la compania franceză de stat GDF Suez Energie France (actualul Engie), pentru ca apoi, din 2013, până în 2017 să fie manager general al companiei franceze de stat, Egis Group România și Bulgaria. Între 2017 și 2019 a fost manager de dezvoltare pe Europa, la Egis Rail și Egis International.

Interesant este că de ani de zile, Clotilde lucrează, pe poziții de manager, la companii franceze de stat, care au pătruns pe piața noastră la puțin timp după Revoluție și care derulează afaceri de sute de milioane de euro în România. Cea mai controversată poziție pe care candidatul USR la sectorul 1 a avut-o, a fost cea de manager general la Egis, companie care a căpușat statul roman cu 50 de milioane de euro din contractul cu Bechtel pentru realizarea autostrăzii Trasilvania. Aici, banii au intrat, între 2012 și 2016, în conturile Egis, exact în perioada în care Clotilde Armand era manager general. Contractul pentru supervizarea lucrărilor la această autostradă a fost acordat fără licitație și trebuia să înceteze odată cu rezilierea contractului cu firma americană, Bechtel, mai mentioneaza sursa citata.

În noiembrie 2003, prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului, CNADNR era împuternicită să înceapă negocierile cu firma americană Bechtel pentru construcţia Autostradei Transilvania. Contractul a fost încredinţat direct, fără procedură de licitaţie. Preţul estimat a fost de 5,4 milioane de euro pe kilometru. Pe 30 mai 2013, statul român a reziliat înţelegerea, plătind penalităţi de 37,2 milioane de euro. A mai preluat şi datorii de 50 de milioane de euro. În aproape 10 ani, Bechtel a construit 52 de kilometri de autostradă pentru care a încasat 1,1 miliarde de euro. Contractele cu statul ale firmei pentru care a lucrat doamna Armand s-au dovedit, până acum, extrem de profitabile, căci candidata USR-PLUS a câștigat, doar în 2018, ca director de dezvoltare, 602.374 de lei, pe PFA.

Contractul din 2004, semnat între statul român și Egis International SA Franţa Sucursala Bucureşti, întocmit în așa fel încât să-i avantajeze pe francezi. Potrivit unei clauze din contract, Compania de Drumuri trebuia să le plătească francezilor 30% din factura lunară previzionată de aceştia. Banii se plăteau și dacă lucrările pe şantier erau oprite.

În perioada 2005-2010, Clotilde Armand a lucrat ca manager executiv la Distrigaz Sud pentru București. În mai 2005, Distrigaz a fost privatizat, această mișcare fiind considerată de presa drept unul dintre cele mai mari tunuri postdecembriste. Potrivit unui raport al Curtii de Conturi și în ziua de astăzi, românii plătesc francezilor facturi mai mari la gaze naturale. Conform datelor prezentate în Sistemul de Electronic de Achiziții Publice, Egis Romania a semnat cele mai multe dintre contracte prin cumpărarea directă (fără licitație).

În septembrie 2018, când Armand se afla în opoziție, Egis România, condusă de aceeași Clotilde, semna cu Ministerul Agriculturii șapte contracte în aceeași zi. Firma franceză oferea „Consiliere acordată producători agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative" în fiecare dintre aceste contracte. Suma totală este de 15,9 milioane de lei (3,4 milioane de euro). La toate contractele, Egis România a fost singurul ofertant.

Egis a făcut supervizarea la modernizarea DN29 Suceava - Botoșani. Contractul a fost câștigat în 2012, lucările au început în 2013 și s-au oprit pentru doi ani. Firma la care lucrează Clotilde a mai supervizat și lucrările de de pe DN 66 dintre Hațeg și Simeria. În 2011 s-a semnat contractul de 500.000 de lei, iar în 2016 lucrările nu erau încă finalizate.

Centura ocolitoare a Brașovului a fost la rândul ei supervizată de Clotilde. Lucrările au durat 15 ani. Contractele care au fost organizate fără licitație, încheiate cu diverse primarii din România și atribuite direct firmei conduse de Clotilde Armand au avut ca obiect „Întocmire Notă conceptuală" și "Anexe". Ca și cum ar fi fost trase la indigo, toate contractele au costat 18.000 de lei. Același preț de "18.000 de Lei" l-au avut și celelalte contracte care au avut denumiri ușor schimbate.

Compania franceză Egis a obținut nenumărate contracte cu licitație sau încredințare direct pentru consultanță/ supervizare construire infrastructură în România. Asta, începând din anii 2000, dar dezvoltându-se puternic în ultimii 13 ani. O companie privilegiată la obținerea de lucrări legate de monitorizarea construirii infrastructurii, în România.

Astfel, numai din 2007 până astăzi, statul roman a încheiat cu compania Egis, peste 60 de contracte, din care 33 contracte, prin achiziționare directă pentru diverse lucrări în comunele din România, cu valori cuprinse între între 18.000 lei și 50 000 lei, cu orașe, precum Oradea, București, consilii județene, precum Buzău, Bihor, Sibiu, cu valori cuprinse între între 1 și 5 milioane de lei, cu diverse companii, precum Apa Nova ( tot companie franceză), prin negociere, fără anunț de participare, compania de Apă Oradea, negociere fără anunț de participare, dar mai ales contracte cu CNAIR, care însumează, în ultimii 13 ani, sute de milioane de lei, multe cu invitație de participare, negociere fără anunț de participare, dar și prin licitație publică.

Ca o concluzie, multe contractele încheiate de compania franceză cu statul roman, mai ales în perioada în care Armand Clotilde a fost manager general, au fost tunuri financiare, din care autoritățile românești au ieșit în pierdere. SC Egis SA și-a mărit profitul financiar an de an, mai ales cu ajutorul lui Clotilde, care, pare că a știut slăbiciunile statului roman și acționat ca atare.

Intrarea în politică a lui Clotilde Armard nu este decât o prelungire a jobului său, în România. Unele surse bine informate, chiar din interiorul USR au declarant că Armand Clotilde ar fi un purtător de cuvânt al intereselor grupurilor franceze în România, de aceea ar fi un fel de cutie de transmisie a Ambasadei Franța la București. Aceste surse au lăsat să se înțeleagă faptul că liderul USR sector ar fi făcut lobby pentru firme franceze pe lângă primarul sectorului 1, în vederea construirii unui spital în București.

Aceleași surse ne-au mai precizat că ea ar candida la primăria sectorului 1 și pentru că ar avea misiunea să promoveze, prefențial, investițiile franceze în acest sector. Altfel nu este explicabil de ce a lăsat poziția de europarlamentar, mult mai vizibilă și mult mai bine plătită pentru o funcție de primar.