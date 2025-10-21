Operațiune de amploare - Polonia și România au dejucat un complot rusesc cu colete explozive către Ucraina: Opt persoane reținute

Polonia şi România au reţinut opt persoane suspectate de planificarea de sabotaje în numele Rusiei, au anunţat marţi autorităţile de la Varşovia, trei arestări având loc în legătură cu un presupus nou plan de a trimite colete explozive, de data aceasta către Ucraina.

Oficiali europeni au învinuit anterior Rusia pentru detonarea de colete transportate de DHL şi DPD în Europa în 2024, într-un proiect despre care serviciile de securitate au spus că este un test al unui complot rusesc de a declanşa explozii în transporturi aeriene de marfă către Statele Unite. Rusia a negat orice astfel de planuri.

Polonia susţine că a fost vizată de tactici precum incendieri şi atacurile cibernetice într-un "război hibrid" purtat de Rusia pentru a destabiliza ţările ce susţin Kievul în războiul rus din Ucraina. Moscova a negat astfel de acuzaţii. "Informaţiile preliminare indică faptul că (suspecţii, n.red.) au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia şi România către Ucraina", a declarat reporterilor Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale.

"Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reţinut aici, în Polonia, lângă Varşovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost reţinuţi de serviciile speciale române la Bucureşti", potrivit acestuia. Procuratura Naţională poloneză a precizat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun prejudiciu.

Procuratura a mai indicat că respectivele colete ar fi urmat să ia foc spontan sau să explodeze în timpul transportului, iar scopul acţiunilor planificate era de a intimida populaţia şi de a destabiliza ţări ale Uniunii Europene care sprijină Ucraina. Dobrzynski a adăugat că în ultimele luni Agenţia de Securitate Internă a reţinut un total de 55 de persoane care acţionau în detrimentul Poloniei şi în numele serviciilor secrete ruse.