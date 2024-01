Claudiu Târziu (AUR) - "Președintele Iohannis trebuie să ceară Parlamentului mandat pentru un eventual acord de garantare a securității Ucrainei "

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, senatorul Claudiu Târziu, cere oprirea imediată a negocierilor de la Davos în legătură cu acordul de garantare a securității Ucrainei.

„România nu trebuie implicată în războiul din Est. Ce înseamnă, de fapt, negocierile secrete de la Davos pentru ca țara noastră să ofere Ucrainei garanții de securitate? Înseamnă ca România, țară membră NATO, să garanteze securitatea unui stat din afara Alianței Nord-Atlantice aflat în plin război. Adică trimitem românii la război? Urmărim să implicăm inclusiv NATO în conflict?" - subliniază liderul AUR.

"Singurul for cu adevărat legitim pentru a reprezenta interesele poporului român este Parlamentul. Or, președintele Iohannis nu a consultat sub nici o formă legislativul când a lansat respectivele tratative, pentru care este obligatoriu un mandat acordat printr-un vot. Cu atât mai îngrijorătoare este, în acest context, desemnarea ca negociator din partea României a lui Iulian Fota, autorul a numeroase acte de trădare a interesului național." - a mai spus Claudiu Târziu.

"În aceste condiții, putem presupune că acordul care se negociază acum la Davos va fi unul dezastruos pentru România. Așadar, solicit retragerea părții române din astfel de tratative și președintelui Iohannis să consulte Parlamentul României în această chestiune. Nu ne putem juca cu securitatea națională și nu putem lăsa la discreția unui singur om, indiferent de funcția pe care o ocupă, decizii de maximă importanță ce ne-ar putea implica țara într-un conflict." - a spus în concluzie senatorul Târziu.

Serviciul de presă al Oficiului Președintelui Ucrainei a anunțat că partea ucraineană a început negocieri cu România pentru semnarea unui acord bilateral de securitate în marja întâlnirii consilierilor de securitate privind formula de pace ucraineană de la Davos. Potrivit European Pravda, discuțiile de la Davos au fost purtate de Andri Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, și de Iulian Fota, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe de la București.