Dancila s-a razgandit si nu mai aproba astazi cresterea salariului minim - ce-i mai lasa mostenire lui Orban!

Dupa ce saptamana trecuta Viorica Dancila a promis ca guvernul ei va majora salariul minim, la sedinta de luni a pasat decizia in acest sens catre viitorul Executiv.

Astfel, inainte de sedinta de guvern, Dancila a transmis ca a facut demersurile necesare pentru ca acest lucru sa se intample anul viitor, dar a precizat ca proiectul de hotarare nu se afla pe ordinea de azi de luni, pentru ca mai trebuie discutat cu partenerii sociali. "Am convingerea ca oamenii trebuie sa fie corect platiti pentru munca lor. In guvernarea PSD am crescut succesiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, am facut demersurile necesare ca acesta sa fie majorat incepand cu anul viitor la 2.262 de lei, iar pentru cei cu studii superioare la 2.620 de lei lunar", a spus Dancila.

Premierul a precizat ca dupa-amiaza va avea intalniri cu reprezentantii patronatelor si sindicatelor. "Dupa amiaza vom avea consultari pe aceasta tema cu reprezentantii patronatelor si sindicatelor in cadrul Consiliului National Tripartit. Vreau sa le multumesc pe aceasta cale pentru implicare domnului ministru Teodorovici si Budai", a punctat ea. Pe langa acest proiect, Dancila mai lasa mostenire urmatorului guvern si altele, printre care plata ajutorului anual pentru chirie si energie pentru veteranii si vaduvele de razboi. "Veteranii si vaduvele de razboi merita respect si trai demn. Am pregatit proiectul de hotarare de guvern si am asigurat fondurile necesare pentru plata ajutorului anual acordat pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice si alte nevoi casnice", a informat Dancila.

Un alt proiect se refera la cresterea numarului lucratorilor straini nou admisi pe piata muncii anul viitor. "Antreprenorii au nevoie de forta de munca pentru derularea afacerilor. Este pregatit si postat in consultare publica proiectul prin care majoram numarul lucratorilor straini nou admisi pe piata fortei de munca in cursul anului viitor", a mai spus premierul demis.

Amintim ca, miercuri, ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. Apoi, premierul desemnat, Ludovic Orban, a transmis ca Guvernul Dancila nu are capacitatea de a adopta o hotarare cu un impact economic important si a somat Executivul sa nu adopte o astfel de decizie. Dupa cateva ore, Viorica Dancila a declarat ca Executivul va majora salariul minim cu 100 de lei, prin hotarare de Guvern, precizand ca nu asculta de vocea lui Ludovic Orban, ci de cea a oamenilor care au nevoie de sprijin si de solidaritate.