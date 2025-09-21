Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți

Sergiu Mihalcea, fostul candidat AUR pentru Senat, cel care câștigase alegerile în Ilfov, dar a rămas în afara Parlamentului la redistribuire, își anunță demisia din AUR. Mihalcea îl acuză pe George Simion că "m-a vândut pe mine și toți votanții AUR", de aceea el demisionează din partid, se retrage din viața politică și se delimitează total de George Simion.

Anunț ieșirea din partidul A.U.R. și delimitarea totală față de dl. George Simion.

Motivele sunt:

1. Trădarea dlui George Simion. Eu am câștigat, spre uimirea multora, locul de Senator, în Ilfov, prin votul masiv și neașteptat al oamenilor, la alegerile Parlamentare 2024. Cel care m-a vândut, pe mine și pe toți votanții AUR din Ilfov, a fost chiar George Simion. Așa a ajuns în Senat, candidata USR.

,,Redistribuirea mandatelor pentru Parlament" este ocazia sistemului securistic de a discredita votul oamenilor. Antonie Iorgovan, părintele Constituției României, a spus întotdeauna că redistribuirea este păstrată doar ca sefii de partide să își impună interese personale.

În loc să apere ceea ce a câștigat un om asemenea mie, care a câștigat în fieful Ilfov, dl. Simion a tăcut și m-a trădat! Așa cum a tăcut și când presa m-a făcut pe nedrept pro-rus, eu având pregătire în totalitate NATO!

Așa cum nu a făcut nimic când am dus cu succes campania în apărarea ,,Institutului Cantacuzino" și a vaccinurilor românești, în fața mafiei militare PNL. Nu l-a intersat nici atunci când am apărat recuperarea casei în care a fost închis Mihail Eminescu.

2. Pactizarea cu adversarul în campania Alegerilor Prezidențiale. Dl. Nicușor Dan a avut în dl. George Simion cel mai puternic agent electoral. Probabil, din cauza patimilor santajabile, din cauza incapacității politice ori din cauza nebuniei falsului succes de unul singur, candidatul pe care l-am susținut a pierdut alegerile trădând întreaga mișcare suveranistă!

ÎN ROMÂNIA NU A AVUT LOC NICIO LOVITURĂ DE STAT. În 2024, A AVUT LOC O LOVITURĂ DE TEATRU

3. Direcția ridicolă în care dl. Simion duce partidul AUR, bătându-și joc de toate principiile pe care le poate avea o persoană rațională și cu bun simț.

a) Aglutinarea de imaginea dlui Călin Georgescu și pelteaua falsei lupte pentru libertate o consider cu un cuvânt românesc obiectiv: o panaramă! Nu vreau să fac parte din așa ceva, nici măcar indirect.

În plus, sunt împotriva unui spectacol ridicol folosind credința și patriotismul!

b) Mimarea opoziției. Dau doar un exemplu: la învestirea Guvernului Bolojan, liderul AUR a solicitat să iasă toți parlamentarii AUR din Sala de Plen. Aceasta nu este atitudine de politician matur sau responsabil! Acest circ îl faci dacă ți-e frică de votul propriilor parlamentari care ar fi votat și împotriva directivei tale! Prin astfel de heirupisme, istoria nu a consemnat că un număr foarte mare de parlamentari și-a dat vot negativ, ci să s-a făcut show pentru niște camere de luat vederi.

c) Direcția propagandei pe care o impune dl. George Simion cazului Charlie Kirk. Doar cine nu urmărește ce se petrece în media din Statele Unite poate achesa la așa ceva!

S-a demonstrat în SUA că Charlie Kirk era sponsorizat de către miliardarii din jurul premierului israelian. Se petrece o falie gravă în politica americană! Tragedia morții sau execuției lui Charlie Kirk trebuie tratată de un politician român responsabil cu înțelepciune.

Nu să impui României, politica externă a unui stat străin prin declarații și atitudini extremiste în baza ,,luptei pentru apărarea libertății" ! Cu așa ceva nu pot să fiu de acord și nu vreau să am legătură!

Mulțumesc tuturor foștilor colegi de-acum din A.U.R.! Aprecierea mea rămâne față de personalitățile cu un bun caracter, bune intenții și bună pregătire profesională!

Ies din politică, din acest tip de politică, pentru a rămâne o voce echilibrată și liberă, așa cum am fost și când am fost rugat timp de un an jumătate să accept să intru alături de AUR. Căci eu nu am bătut la ușa nimănui!

Un singur gând, la final. Nu poți să lupți pentru libertate, când nu te manifești ca persoană liberă, oriunde ești. În familie, în patrie, în credință! La partid, la serviciu sau pe stradă!

Viața merge înainte!", scrie Sergiu Mihalcea.