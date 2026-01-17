Theodor Stolojan face praf planul lui Bolojan pentru reforma din administrație: Măsuri pompieristice!

Fostul premier și președinte PNL Theodor Stolojan critică în termeni foarte duri planul premierului Ilie Bolojan de a reforma administrația locală prin reducerea cheltuielilor cu 10%. Rămâne de văzut dacă oameni vor fi dați afară sau dacă se va merge pe tăierea salariilor sau a sporurilor, căci în coaliție nu există un consens, iar PSD a avertizat că nu va accepta un proiect ce presupune concedieri.

"La reforma administrării, lucrurile sunt pornite bine, în sensul că s-a convenit numai o reducere de 10% a cheltuielilor cu personalul. Deci nu a numărului de personal, ci a cheltuielilor cu personalul. Ceea ce e sigur e că e foarte simplu de aplicat, nu? Iei cheltuielile de anul trecut și le reduci cu 10%. (...) Reducerea nu înseamnă reformă. Reducerea înseamnă măsură pompieristică de a reduce deficitul bugetar, la fel ca înghețarea salariilor, la fel ca înghețarea pensiilor", a declarat Theodor Stolojan.

Ilie Bolojan anunță reduceri selective de cheltuieli după audit, restructurări în instituții și măsuri pentru combaterea abuzurilor din concediile medicale. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat, la TVR, că Guvernul a ajuns la un consens în coaliție privind reducerea cheltuielilor publice, urmând ca deciziile finale să fie luate după auditarea fiecărei instituții.

Bolojan a precizat că elementele de bază ale acordului sunt deja stabilite, iar în perioada următoare vor fi validate detaliile tehnice. Reducerile de cheltuieli vor fi aplicate diferențiat, în funcție de situația fiecărei instituții, acolo unde auditul va indica necesitatea acestora.

Premierul a subliniat că nu toate instituțiile statului vor fi afectate în mod automat. El a oferit exemple precum domeniul educației sau Senatul României, unde au fost deja realizate reduceri de personal în anii anteriori și unde nu se mai justifică noi tăieri.

În schimb, în instituțiile unde se constată personal excedentar, reducerile vor fi obligatorii. Bolojan a menționat explicit reorganizări pregătite la nivelul Cancelariei Guvernului și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, unde analizele de audit indică posibilitatea reducerii personalului fără impact negativ asupra activității.

Șeful Executivului a explicat că scopul acestor măsuri nu este sancționarea colectivă a angajaților, ci eficientizarea aparatului de stat. Potrivit acestuia, România se află pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește ponderea populației active care lucrează în economie.

Bolojan a atras atenția asupra necesității creșterii vârstei efective de pensionare, cât mai aproape de pragul standard de 65 de ani, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii și funcționarea economiei pe termen lung.

Premierul a vorbit și despre problema concediilor medicale, precizând că anul trecut statul a cheltuit aproximativ 6 miliarde de lei pentru acest tip de indemnizații. El a susținut că au existat perioade cu creșteri nejustificate ale concediilor, mai ales în jurul sărbătorilor, ceea ce a determinat Guvernul să intervină.