Romania dă raportul în fața OCDE, în Franța, după cele mai recente creșteri de taxe: Nazare face o promisiune, direct din Paris
Postat la: 12.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
România dă raportul în fața OCDE după cele mai recente creșteri de taxe, impuse și de la nivel european pentru ca țara noastră să se alinieze la nivelul european de taxare, chiar dacă se află pe ultimele locuri când vine vorba de salarizare.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, luni, că se află într-o nouă vizită oficială la Paris, unde conduce delegaţia României în cadrul unei etape avansate a evaluǎrilor OCDE, parte a parcursului cǎtre aderare a României la „clubul economiilor dezvoltate". Potrivit ministrului, discuţiile cu partenerii internaţionali vizează reformele economice, stabilitatea finanţelor publice şi direcţiile de dezvoltare ale României pe termen lung. „Evaluarea din cadrul Comitetului pentru Analiză Economică şi Dezvoltare (EDRC), pe care o parcurgem în aceste zile, este un moment-cheie în care sunt analizate economia României, politicile publice şi măsurile luate pentru creştere şi competitivitate, pe baza studiului economic pentru România în 2026", afimă Alexandru Nazare.
Ministrul precizează că aderarea României la OCDE înseamnă „mai multă încredere din partea investitorilor internaţionali şi, implicit, mai multe investiţii în economie, reguli mai clare şi mai predictibile pentru mediul de afaceri, politici publice mai eficiente - bazate pe bunele practici ale statelor dezvoltate, o creştere economică mai stabilă şi sustenabilă, locuri de muncă mai bine plătite şi un nivel de trai mai bun pentru români, pe termen mediu şi lung".
„Înseamnǎ, totodatǎ, o Românie mai puternică, mai credibilă şi mai bine conectată la economiile avansate ale lumii. Continuăm aceste etape finale cu seriozitate şi responsabilitate, pentru a crea mai multe oportunităţi şi premisele unei creşteri economice sănătoase. Întâlnirea de la Paris se desfăşoară în perioada 11-13 ianuarie 2026 şi marcheazã una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicã (OCDE). Delegaţia guvernamentalã condusã de ministrul Alexandru Nazare include experţi din ministerele de resort, precum şi reprezentanţi ai Bãncii Naţionale a României.
„Întâlnirile din aceste zile au ca obiectiv validarea parcursului de reformã economicã a României şi parcurgerea unei etape decisive privind aderarea la OCDE. Evaluãrile şi schimburile de opinii de acum sunt relevante nu doar pentru confirmarea progreselor realizate, ci şi pentru fundamentarea unei strategii de creştere economicǎ echilibratǎ şi rezilientǎ. Acestea contribuie la întãrirea credibilitãţii României în faţa partenerilor internaţionali şi la crearea premiselor pentru un climat economic stabil, orientat spre dezvoltare pe termen lung şi convergenţã realã cu economiile avansate", afirmă Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.
Agenda oficialã de luni, 12 ianuarie, cuprinde o serie de întrevederi bilaterale cu lideri cheie ai organizaţiei pentru a consolida sprijinul politic şi tehnic necesar procesului de aderare. Ministrul Alexandru Nazare are programatã o primã discuţie cu Manal Corwin, Director în cadrul OCDE, dedicatã dialogului tehnic privind politicile fiscale şi standardele internaţionale de guvernanţã economicã. Tot luni, ministrul Finanţelor se va întâlni cu Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE, pentru discuţii axate pe progresele României şi calendarul de aderare, precum şi pe marginea principalelor evoluţii macroeconomice ale României. Punctul central al deplasãrii are loc marţi, 13 ianuarie, la sediul OCDE, unde delegaţia românã participã la sesiunea de evaluare a Comitetului pentru Analizã Economicã şi Dezvoltare (EDRC). Aceastã etapã vizeazã în mod special dezbaterea Proiectului de Studiu Economic pentru România, ediţia 2026, un document strategic pentru parcursul de aderare, precum şi analiza detaliatã a indicatorilor macroeconomici şi a reformelor structurale implementate de Guvernul României.
Studiul Economic 2026 cuprinde patru capitole, care analizeazã evoluţiile macroeconomice şi provocãrile de politicã publicã, politicile sociale, combaterea efectelor schimbãrilor climatice şi dezvoltarea competitivitãţii. Discuţiile se vor concentra şi pe îmbunãtãţirea condiţiilor pentru mediul de afaceri, creşterea competitivitãţii economiei şi stimularea investiţiilor private, inclusiv printr-un cadru fiscal mai predictibil şi o administrare mai eficientã. Participarea la evaluarea EDRC reprezintã un pas decisiv în ceea ce priveºte alinierea României la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii, reafirmând angajamentul ferm al ţãrii noastre pentru stabilitate economicã şi reforme sustenabile.
