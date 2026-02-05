Schimbul de mesaje tulburător dintre Epstein și o elevă româncă de liceu: Mama acesteia ar fi știut totul. Ce îi promitea miliardarul tinerei

Departamentul de Justiție al SUA a publicat, zilele trecute, peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein, aceasta fiind ultima serie de documente cu probe ale instanței în cazul miliardarului care trafica minori pentru petreceri la care ar fi luat parte Donald Trump și alți trei foști președinți americani, alături de miliardari și politicieni influenți atât din SUA, cât și din Vestul Europei.

Seria de documente arată că relațiile lui Epstein cu personalități marcante au continuat mult timp după ce acesta a fost condamnat în Florida, în 2008, pentru infracțiuni sexuale.

Ziare.com a descoperit și discuția dintre Epstein cu o victimă din România, care, la începutul interacțiunii, era elevă de liceu. În cadrul schimbului de e-mailuri dintre cei doi se poate observa modul de operare al miliardarului: le promitea victimelor cariere în Occident, le trimitea bani, le expedia camere prin servicii de curierat pentru ca acestea să își facă poze și, în unele situații, colabora chiar cu părinții lor.

Primul e-mail trimis de Jeffrey Epstein minorei din România datează din 1 iunie 2008. Înainte de acest mesaj ar fi avut loc o conversație telefonică. Data la care a început prima interacțiune este neclară.

Jeffrey Epstein îi scria victimei din România:

„Mă bucur să aud că studiile tale merg bine. Voi continua să-ți trimit mesaje ca să-ți reamintesc că lumea e mai mare decât crezi - nu alege calea ușoară", i-a scris miliardarul tinerei din România, la data de 1 iunie 2008.

O zi mai târziu, tânăra i-a răspuns, consemnând în scris promisiunile pe care miliardarul le făcuse la telefon pentru a o manipula. Din mesajul ei reiese că prima interacțiune cu Jeffrey Epstein avusese loc cu mult timp înainte, iar miliardarul o încuraja să se angajeze peste hotare după terminarea liceului.

„Hei,

Am fost foarte surprinsă să primesc apelul tău... cred că ai simțit asta în vocea mea, m-am blocat pentru o clipă.

Știu ce posibilități mari am în față, dar, în același timp, simt că lumea este, de fapt, prea mare pentru mine. Mi-e destul de frică să încep ceva pe cont propriu. Mereu am avut sprijinul celor pe care îi iubesc și, deși uneori am luat decizii singură, mi s-a spus mereu ce să fac.

Nu alege calea ușoară... Bine - în acest moment nu văd nicio cale ușoară. Totul pare foarte complicat, dar cred că, cu timpul, va părea mai puțin dificil.

Apreciez faptul că îmi dai niște sfaturi. Încă încerc să-mi dau seama exact ce vreau să fac!

Despre Paris și Săptămâna Modei încă mă gândesc; nu vreau să risc să petrec două săptămâni acolo (timp în care aș putea studia) făcând castinguri și să nu câștig suficienți bani... Voi lua o decizie în curând.

Am primit un e-mail de la unul dintre asistenții tăi în care mă întreba care e adresa mea de domiciliu. Ce intenționezi să-mi trimiți? Sunt foarte curioasă...", se arată în e-mailul trimis de victimă.

Jeffrey Epstein a insistat apoi să o convingă pe tânăra elevă să vină alături de el la Paris, prezentând invitația ca pe o oportunitate de a face bani, lucrând ca asistentă.

„Dacă vii la Paris, ai putea lucra ca asistentă, să vezi cum este, și ai fi plătită - decizia e a ta!", i-a scris miliardarul.

Discuția continuă cu un e-mail trimis de victimă la data de 4 iunie 2008, când aflase de ce miliardarul avea nevoie de adresa ei. Aceasta primise, prin colet, o cameră foto, însoțită de instrucțiuni de a se poza și de a-i trimite mai multe imagini. Tot în cadrul acestui e-mail aflăm, pentru prima dată, aproximativ ce vârstă avea victima. Fata urma să participe în curând la ceremonia de absolvire a liceului.

„Bună!

Am primit camera azi... mulțumesc, foarte drăguț din partea ta... O voi lua cu mine ca să înregistrez festivitatea de absolvire de pe 15.

Încă nu am absolvit, mai am două examene, dar sunt sigură că va fi bine", a transmis aceasta.

În continuare, Jeffrey Epstein îi cere tot mai multe fotografii. La data de 8 iunie, acesta îi scria victimei:

„Ai o fotografie cu tine în orașul tău? Nu am nicio idee cum arăți."

Mai mult, Epstein încerca să o ademenească, notându-și datele importante pe care victima i le transmitea. La data de 14 iunie, cu doar o zi înainte de ceremonia de absolvire, miliardarul îi scria fetei:

„Multă baftă mâine, ar trebui să fii mândră!"

Victima i-a răspuns o zi mai târziu, după absolvire:

„A fost foarte frumos și emoționant. Mama și iubitul meu au fost acolo pentru mine și au făcut poze și filmări!: )

Acum urmează examenul final și apoi am terminat. Trebuie să învăț mult.

PS: Am atașat câteva poze."

Mama victimei ar fi știut intențiile miliardarului

Răspunsul lui Epstein la mesajul anterior a fost șocant, întrucât a lăsat de înțeles că mama victimei cunoștea discuțiile dintre cei doi și le aproba. Miliardarul îi transmite complimente femeii, prin intermediul fiicei.

„Mulțumesc! Spune-i mamei tale că îmi dau seama de ce ești atât de frumoasă", i-a scris Epstein victimei.

La data de 27 iunie 2008, Epstein o înștiințează pe victimă în legătură cu sentința de închisoare pe care o primise, rugând-o să țină legătura cu o asistentă pentru a primi un loc de muncă, întrucât el urma să se afle într-o „vacanță forțată":

„Din păcate, plec într-o vacanță forțată vreme de un an. Dacă vrei un job în State, contactează-o pe Leslie, la numărul de telefon...; ea mă va ține la curent."

Discuțiile dintre cei doi au continuat totuși prin e-mail. Vedem cum victima i-a răspuns acestuia o lună mai târziu, fără să avem acces la mesajul inițial trimis de Epstein:

„Bună,

Da, am terminat săptămâna trecută, am luat 8,50. Mă așteptam la mai mult, dar e în regulă și așa... Am avut un weekend prelungit la mare aici în România, în Mamaia... și m-am distrat mult cu prietenul meu, bineînțeles.

Sincer, mă gândeam la tine... și am fost într-o situație în care mă întrebam ce fel de sfaturi mi-ai da... dar, la urma urmei, m-am descurcat singură; nu a fost mare lucru.

Acum, că am terminat, nu știu încotro să o iau... dacă voi face modelling pentru o perioadă sau... ești gata? Mă gândeam să urmez un curs ca să devin stewardesă - ce crezi? Pentru început există o companie românească bună (TAROM) și după aceea nu se știe... deși nu știu dacă e tipul de viață pe care l-aș prefera - să fii mereu pe drumuri... dar e o idee și o posibilitate reală de viitor din punctul meu de vedere, având în vedere că îmi place să călătoresc și să văd cât mai multe locuri din lume.

Tu ce faci?

Presupun că nu ești foarte mulțumit de locul în care te afli... poate îmi vei scrie, dacă ai timp, cum ai ajuns acolo."

Pentru a se asigura că fata se va angaja la el, ca asistentă, și nu va aplica la companii aeronautice pentru postul de stewardesă, Epstein i-a trimis acesteia suma de 5.000 de dolari.

„Andra, m-am hotărât să-ți trimit 5.000 de dolari, ca să nu iei decizii bazate pe bani... te rog să o suni pe Lesley sau să-i trimiți detaliile ca să-ți poată transfera banii prin bancă... bucură-te de ei!", i-a scris miliardarul.

Mai departe, dintr-un mesaj trimis în luna octombrie de Epstein ni se dă de înțeles că tânăra a acceptat postul de asistentă al acestuia în Paris:

„Unde ești acum? Ce faci... încă ești în Paris?", i-a scris miliardarul.

Dintr-o serie de e-mailuri trimise în 2009 reiese conversația dintre româncă și miliardar înainte ca ea să ajungă în Florida. Epstein deținea o vilă în Palm Beach, vândută și demolată după moartea acestuia.

„Am avut o problemă și, din păcate, am ratat zborul direct. Voi ajunge în Miami la 23:20 pentru că zbor prin Dallas. Îmi poți spune adresa unde voi sta? Am nevoie de ea pentru a completa un formular la frontieră. Mulțumesc," i-a scris românca miliardarului.

După ce Epstein i-a trimis adresa cazării, acesta îi oferea instrucțiuni pentru găsirea unei curse directe, astfel încât să nu fie nevoie de escală:

„Vezi dacă te pot redirecționa prin New York direct către West Palm."

Într-un alt e-mail, miliardarul scria:

„Când ajungi în Dallas, verifică dacă există un zbor spre West Palm, te va scuti de o oră cu mașina. Ar trebui să fie ușor. Abia aștept să te văd."