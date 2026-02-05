Profeția finanțistului-minune: Omenirea e tot mai aproape de Războiul Capitalului

Profeția finanțistului Ray Dalio vine într-un context geo-politic delicat. Miliardarul aflat la Dubai a vorbit despre pericolul economic în care se află întreaga omenire. Într-o lume în care conflictele dintre state s-au înmulțit serios, o altă mare problemă apare la orizont. Lupta pentru capital a devenit mai importantă decât orice alt război care se consumă pe planetă.

Banii se transformă ușor, dar sigur, în cea mai periculoasă armă din toate timpurile, iar vremurile care vor veni sunt mai mult decât tulburi. Miliardarul american a fost invitat să vorbească despre tabloul de ansamblu al finanțelor mondiale. În timpul discuției cu presa la World Governments Summit din Dubai, Dalio a spus câteva lucruri foarte interesante despre un posibil război al capitalului:

„Suntem pe margine. Asta nu înseamnă că am intrat deja într-un război al capitalului, dar suntem foarte aproape, iar trecerea peste acest prag ar putea fi uşoară, pentru că există temeri reciproce. De când a revenit la Casa Albă anul trecut, preşedintele Donald Trump a impus şi apoi a retras o serie de tarife punitive aplicate partenerilor comerciali şi adversarilor politici, alimentând volatilitatea pieţelor.", a declarat miliardarul.

Dalio a indicat tensiunile recente declanşate de demersul administraţiei Trump de a aduce Groenlanda, teritoriu danez, sub controlul Washingtonului şi a avertizat că investitorii europeni se tem că deţinerile lor denominate în dolari ar putea fi sancţionate. "Se poate imagina o situaţie similară astăzi între China şi Statele Unite sau chiar între SUA şi Europa, având în vedere dezechilibrele de capital care însoţesc deficitul comercial", a spus Dalio.

Profeția finanțistului american a fost și mai îngrijorătoare. Ray Dalio a explicat că, istoric, războaiele capitalului implică măsuri precum controale valutare şi restricţii asupra fluxurilor financiare, iar fondurile suverane şi băncile centrale iau deja în calcul astfel de scenarii. El a amintit că înainte de intrarea SUA în Cel de-al Doilea Război Mondial, Washingtonul a impus sancţiuni Japoniei, într-o escaladare a relaţiei tensionate dintre cele două state.